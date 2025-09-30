Perú

Falsos pasajeros asesinan a taxista para robarle su camioneta en Santa Anita

La Policía Nacional del Perú capturó a tres sospechosos que se encontraban en un hotel, donde habían estacionado la camioneta roja. Las cámaras de seguridad serán claves para que se identifique a los criminales

Un taxista identificado como Rubén Canales Gómez, de 28 años, fue asesinado en la madrugada en el distrito de Santa Anita, en Lima, tras ser víctima de un asalto mientras trabajaba. Según informó Latina Noticias, los delincuentes simularon ser pasajeros, interceptaron al conductor y le dispararon en la cabeza para robarle su vehículo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:14 de la mañana, cuando Canales Gómez salió de su casa para iniciar su jornada laboral. De acuerdo con la versión de un familiar recogida, el conductor recogió a quienes creyó que eran pasajeros en dirección a Santa Marta. Minutos después, una motocicleta con dos individuos de nacionalidad venezolana se cruzó en su camino. Aprovechando el momento, los agresores le arrebataron todas sus pertenencias y lo forzaron a desplazarse en el asiento trasero de la camioneta.

Las cámaras de seguridad de Santa Anita captaron el momento en que dos sujetos descendieron de la camioneta roja y obligaron a Rubén Canales Gómez a bajar del vehículo. En ese instante, uno de los asaltantes le disparó a corta distancia, dejándolo tendido sobre la vía. Los asesinos huyeron a bordo de la camioneta, escapando de la escena antes de que pudieran ser interceptados.

Familia pide justicia

Familiares y vecinos de la víctima denunciaron la inseguridad que se vive en la zona. Una hermana de Rubén Canales contó que ese día la víctima recibió la bendición de su padre antes de salir, sin imaginar el desenlace. “Ya hasta su novia le estaba esperando para almorzar, pero ya no contestaba el celular”, recordó.

Rubén Canales Gómez mostraba en sus redes sociales su afición por la música y el fútbol, y tenía entre sus planes ayudar económicamente a su familia, casarse e iniciar un pequeño negocio. Su entorno afirma que era conocido en la zona y que siempre buscaba generar un futuro mejor.

La familia de Rubén Canales Gómez reclama justicia y la máxima sanción para los responsables del crimen, mientras la investigación avanza bajo la hipótesis de que el móvil fue el robo de la camioneta del aplicativo. Asimismo, temen por la vida de su padre, quien también realiza este servicio.

Capturan a tres sospechosos

Horas después del crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú ubicaron la camioneta robada estacionada en las inmediaciones de un hostal en Ventanilla. El operativo permitió detener a tres ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con el asesinato y que formarían parte de una organización delictiva conocida como 'Los Hijos de Dios’.

Los detenidos fueron identificados como Peroso Lugo (alias Cachete), Barrios Torres (alias Frío) y Pelicahuan Antonello Balvin, sobre quien pesa un antecedente por tenencia ilegal de material explosivo. Las autoridades trasladaron a los sospechosos a la división policial de Ate Santa Anita, donde se investiga su participación en el homicidio y la presunta relación con otros hechos delictivos.

La detención se habría dado gracias a los registros de cámaras de seguridad, que permitieron rastrear los movimientos de los involucrados.

“Como ustedes pueden observar, ha habido cámaras en la cual se observa que tres personas descienden de este vehículo e ingresan a este hostal Villa del Norte. Es por eso que la Policía Nacional hace un operativo y procede a la detención”, explicó el coronel Jorge Chávez, jefe de la Diprove.

