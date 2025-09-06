Asesinan a conductor cerca al puente Camote en SMP: Cámaras captan el accionar de los sicarios

Asesinan a conductor en SMP: sicario iba a como pasajero| ATV

El sicariato continúa cobrando más víctimas. Un conductor identificado como Alexis Vargas Alarcón, de 24 años, fue asesinado la noche del viernes 5 de septiembre en la urbanización Santa Rosa del distrito de San Martín de Porres. La víctima se desplazaba en su auto junto al sicario que le disparó, pero a la vez estaba siendo seguido por un hombre a bordo de una moto lineal.

Las secuencias captadas muestran que uno de los atacantes se detuvo a un costado del vehículo, observó el entorno. Mientras que en el interior, se visualiza un disparo de manera directa contra Vargas Alarcón, provocando que perdiera la vida.

El autor del disparo descendió del automóvil y subió a la motocicleta, donde lo aguardaba su cómplice para emprender la huida. El hecho sucedió cerca al conocido Puente Camote.

La placa del vehículo, Z6W-098, figura a nombre de José Rojas Madueño, propietario registrado de la unidad.

Un conductor es asesinado a balazos en San Martín de Porres y detienen a un sospechoso| ATV/ROGER GARCÍA

A través de las redes sociales, amigos y familiares se despidieron de su compañero con sentidos mensaje hacia el joven. “Damos nuestras condolencias a la familia Vargas Alarcón por el sensible fallecimiento de uno de los negritos devoto del Niño Jesús de Praga, Alexis Vargas Alarcón”, se lee en la cuenta de Facebook.

Detención de un sospechoso

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, la Policía Nacional logró detener a uno de los sospechosos a pocas cuadras de la escena del crimen. El individuo, que portaba un arma de fuego con municiones similares a las empleadas en el ataque, fue intervenido por agentes de la comisaría de Sol de Oro, donde permanecerá detenido hasta que la Fiscalía amplíe investigación.

Vecinos de la cuadra alertaron sobre el ataque tras escuchar disparos y, al salir, hallaron al conductor en el interior del vehículo con un impacto de bala en el rostro. Las primeras hipótesis que manejan los investigadores apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descarta que la víctima realizara un servicio de taxi por aplicativo en el momento del hecho.

Ataque en San Martín de Porres: sicario dispara a conductor y la policía interviene a un presunto implicado| atv

En este caso, habría sido asesinado por el pasajero, quien no dudó en dispararle. Las autoridades mantienen en curso las indagaciones para esclarecer las circunstancias y el móvil exacto del ataque ocurrido en San Martín de Porres.

Otro asesinato en la capital

Otro asesinato se registró cerca a la zona, en el distrito limítrofe de Los Olivos. Un joven barbero identificado como Albert Samuel Rivera García, de 20 años, fue asesinado a balazos en la quinta cuadra de la avenida Carlos Izaguirre. El ataque ocurrió frente a su centro de trabajo, cuando la víctima se desplazaba en bicicleta y fue interceptada por un hombre armado.

Testigos consultados por RPP narraron que el atacante disparó varias veces contra Rivera García antes de darse a la fuga. Aunque en un primer momento fue trasladado a la clínica, solo se confirmó su deceso.

Las autoridades realizan diligencias en la zona a fin de recopilar información sobre el móvil y los responsables de este nuevo caso de violencia registrado en el norte de Lima.