Perú

Asesinan a conductor cerca al puente Camote en SMP: Cámaras captan el accionar de los sicarios

La víctima fue identificada como Alexis Vargas Alarcón, de 24 años. Por su parte, la Policía Nacional del Perú logró capturar a uno de los sospechosos al ser encontrado corriendo y con arma de fuego

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Asesinan a conductor en SMP: sicario iba a como pasajero| ATV

El sicariato continúa cobrando más víctimas. Un conductor identificado como Alexis Vargas Alarcón, de 24 años, fue asesinado la noche del viernes 5 de septiembre en la urbanización Santa Rosa del distrito de San Martín de Porres. La víctima se desplazaba en su auto junto al sicario que le disparó, pero a la vez estaba siendo seguido por un hombre a bordo de una moto lineal.

Las secuencias captadas muestran que uno de los atacantes se detuvo a un costado del vehículo, observó el entorno. Mientras que en el interior, se visualiza un disparo de manera directa contra Vargas Alarcón, provocando que perdiera la vida.

El autor del disparo descendió del automóvil y subió a la motocicleta, donde lo aguardaba su cómplice para emprender la huida. El hecho sucedió cerca al conocido Puente Camote.

La placa del vehículo, Z6W-098, figura a nombre de José Rojas Madueño, propietario registrado de la unidad.

Un conductor es asesinado a
Un conductor es asesinado a balazos en San Martín de Porres y detienen a un sospechoso| ATV/ROGER GARCÍA

A través de las redes sociales, amigos y familiares se despidieron de su compañero con sentidos mensaje hacia el joven. “Damos nuestras condolencias a la familia Vargas Alarcón por el sensible fallecimiento de uno de los negritos devoto del Niño Jesús de Praga, Alexis Vargas Alarcón”, se lee en la cuenta de Facebook.

Detención de un sospechoso

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, la Policía Nacional logró detener a uno de los sospechosos a pocas cuadras de la escena del crimen. El individuo, que portaba un arma de fuego con municiones similares a las empleadas en el ataque, fue intervenido por agentes de la comisaría de Sol de Oro, donde permanecerá detenido hasta que la Fiscalía amplíe investigación.

Vecinos de la cuadra alertaron sobre el ataque tras escuchar disparos y, al salir, hallaron al conductor en el interior del vehículo con un impacto de bala en el rostro. Las primeras hipótesis que manejan los investigadores apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descarta que la víctima realizara un servicio de taxi por aplicativo en el momento del hecho.

Ataque en San Martín de
Ataque en San Martín de Porres: sicario dispara a conductor y la policía interviene a un presunto implicado| atv

En este caso, habría sido asesinado por el pasajero, quien no dudó en dispararle. Las autoridades mantienen en curso las indagaciones para esclarecer las circunstancias y el móvil exacto del ataque ocurrido en San Martín de Porres.

Otro asesinato en la capital

Otro asesinato se registró cerca a la zona, en el distrito limítrofe de Los Olivos. Un joven barbero identificado como Albert Samuel Rivera García, de 20 años, fue asesinado a balazos en la quinta cuadra de la avenida Carlos Izaguirre. El ataque ocurrió frente a su centro de trabajo, cuando la víctima se desplazaba en bicicleta y fue interceptada por un hombre armado.

Testigos consultados por RPP narraron que el atacante disparó varias veces contra Rivera García antes de darse a la fuga. Aunque en un primer momento fue trasladado a la clínica, solo se confirmó su deceso.

Las autoridades realizan diligencias en la zona a fin de recopilar información sobre el móvil y los responsables de este nuevo caso de violencia registrado en el norte de Lima.

Temas Relacionados

San Martín de Porrespuente CamotePolicía Nacional del PerúCrimen en Limaperu-noticias

Más Noticias

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

El ministro de Justicia participará en un evento de la ONU. Una vez que regrese a Perú se reactiva la medida restrictiva por 18 meses que pesa en su contra

Juan José Santiváñez viaja a

Retiro AFP en septiembre: Predictamen de 4 UIT busca debate el próximo miércoles 10

Comisión de Economía. Se ha dado un avance significativo para el octavo retiro AFP, pero su efectividad dependerá, de nuevo, de la agenda que priorice Victor Flores Ruíz

Retiro AFP en septiembre: Predictamen

‘Los Incorregibles de San Juan de Miraflores’: Liberan a nueve policías acusados de sembrar armas y drogas

Los agentes continuarán siendo investigados por los presuntos delitos de cohecho, concusión, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas, pero en libertad

‘Los Incorregibles de San Juan

Frío en las noches, lluvia y neblina: Este es el fenómeno climático que causa el cambio de temperatura en la costa

El Senamhi emitió un aviso meteorológico que advierte sobre condiciones adversas en la costa norte y centro del país, desde Piura hasta Áncash

Frío en las noches, lluvia

El calor de Lima dio vida a la muerte y al nuevo libro de Eduardo Tokeshi: “Mi obra y mi imaginación han vivido más que yo”

El artista dibujará en vivo el viernes 12 de septiembre a las 7:00 p.m. en la librería El Virrey de Miraflores y estará acompañado por la música de Elisa Tokeshi

El calor de Lima dio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez viaja a

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Fiscalía investiga a alcalde de Miraflores por presuntas irregularidades en proyecto del parque Leoncio Prado

Diego Bazán arremete contra general PNP por hackeo en la Dirección de Inteligencia: “No tienen sangre en la cara para negarlo”

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

ENTRETENIMIENTO

Reynaldo Arenas confiesa que ya

Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra se reencuentran en entrevista y tienen particular reacción: “Te me haces conocido”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

DEPORTES

Franco Navarro explotó por las

Franco Navarro explotó por las duras sanciones a Néstor Gorosito y Renzo Garcés: “¿Qué interpretaron los genios de la Comisión de Disciplina?”

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay