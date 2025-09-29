Perú

Milett Figueroa responde sobre posible infidelidad de Marcelo Tinelli con Sabrina Rojas: “Capítulo cerrado”

La modelo peruana se mostró escueta y evasiva sobre la posibilidad de una traición en su relación. Sin embargo, tampoco negó los rumores

Milett Figueroa rompió su silencio luego de semanas de especulación sobre la causa de su separación de Marcelo Tinelli. La modelo peruana aseguró, en una respuesta escueta y evasiva, que el final de la relación fue acordado por ambas partes, pero no descartó de manera directa los crecientes rumores en torno a una infidelidad del conductor argentino con Sabrina Rojas.

Desde que el 24 de septiembre Marcelo Tinelli anunció en su programa digital “Estamos de paso” que la relación con Figueroa había terminado, el ambiente mediático se vio envuelto por versiones sobre eventuales conflictos y terceros en discordia.

Las redes sociales y las columnas de espectáculos incrementaron la presión, principalmente tras la sorpresiva declaración del conductor, que defendió que la ruptura ocurrió en términos cordiales.

Sin embargo, fue el presunto acercamiento entre Tinelli y Sabrina Rojas, su compañera en el mundo del streaming, lo que elevó la tensión. Ambos se conocen desde 2008, y el rumor del inicio de un romance desplazó a la separación como tema central en los portales de noticias.

Pese al revuelo, Milett Figueroa prefirió mantener un bajo perfil. Recién en una charla con Ric La Torre, cantante y creador de contenido, la modelo se refirió brevemente a su situación. “Terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás”, confirmó, desmintiendo versiones de enfrentamiento con Tinelli y remarcando la decisión conjunta.

No obstante, cuando se le consultó explícitamente por la posible traición, Figueroa optó por no desmentir ni confirmar los rumores sobre Sabrina Rojas. “Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene”, escribió a través Instagram en respuesta a la consulta de Ric.
A la par, en entrevistas posteriores, Figueroa fue enfática en señalar que se encuentra tranquila con la decisión tomada. “No estoy triste. Estoy bien. ¡Estamos bien!”, declaró a programas de espectáculos en los últimos días.

Tinelli admite error al anunciar su separación con Milett en vivo

Marcelo Tinelli admitió que fue un error contar públicamente su ruptura con Milett Figueroa durante una transmisión de su programa digital. Tras días de comentarios y especulación, el conductor habló con Ángel de Brito en YouTube y se mostró arrepentido por la forma en que manejó el anuncio.

El 24 de septiembre, Tinelli sorprendió a su audiencia al revelar en streaming el final de su relación con la modelo peruana. “Milett y yo estamos hablando porque lo del miércoles fue una situación demasiado extrema”, reconoció en entrevista con Ángel de Brito.

La reacción fue clara y autocrítica. “El anuncio de la separación me parece que pudo haber sido hablado de otra manera. Me parece que nos falta charlar a nosotros personalmente”, explicó Tinelli sobre la necesidad de un diálogo más privado.
El conductor remarcó que esa exposición no fue apropiada, al tratarse de un tema personal y también laboral. “En este caso puntual es un tema laboral y para mí es un error mío haber jugado esa carta al aire. Pudimos haber hecho un comunicado o haberlo charlado de otra manera”, admitió durante la charla.

Además, resaltó las consecuencias emocionales tras la declaración en vivo. “Me parece que ella se sintió afectada, yo también me sentí afectado por todo lo que vino, de un lado y del otro. Parecía una pelea entre dos países”, describió.

