La palabra de Milett Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa decidió ponerle palabras al fin de su historia con Marcelo Tinelli, tras días marcados por rumores y versiones cruzadas. Frente a la expectativa mediática, la modelo y actriz peruana evitó las cámaras y eligió expresarse en privado. Sus declaraciones fueron compartidas por Karina Iavícoli, panelista del programa Intrusos (América TV), quien leyó su mensaje al aire para frenar nuevas especulaciones.

En este mensaje, Milett Figueroa despejó las dudas: “Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua”.

Así, negó cualquier teoría sobre conflictos, crisis irreconciliables o estado de ánimo afectado tras la ruptura. Cuando la periodista le preguntó si había terceros en discordia, Milett optó por no responder. Insistió en resguardar esa parte de la intimidad y no alimentar comentarios o versiones paralelas.

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

La postura de Milett fue clara y se enfocó en dejar un final ordenado, señalando: “Te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir”. Así marcó el tono del cierre, priorizando el respeto y evitando cualquier controversia pública. No se sumó a los debates ni a las declaraciones cruzadas, sino que prefirió una última palabra que transmitiera tranquilidad.

La relación se mantuvo bajo la mirada pública, especialmente en los últimos meses, cuando la distancia geográfica y las obligaciones laborales generaron rumores sobre fricciones. Sin embargo, Milett no responsabilizó a ningún factor en particular. Dejó en claro que hubo acuerdo y que ambos eligieron seguir sus caminos con calma. Su única aparición fue a través del mensaje compartido por Iavícoli, reflejando su interés en proteger su intimidad.

En este contexto, el vínculo de dos años terminó sin escándalos, reafirmando la posibilidad de acuerdos adultos incluso en situaciones expuestas mediáticamente. Para Milett, el cierre marca el inicio de nuevos desafíos personales y laborales, evitando posicionarse como protagonista de una ruptura conflictiva.

Milett Figueroa no asistiría a los Premios Martín Fierro a pedido de Marcelo Tinelli. IG

Tinelli relató cómo vivió el final de la pareja

Marcelo Tinelli eligió comunicar la separación en su programa de streaming, Estamos de Paso (Carnaval), y esa misma jornada habló con Los Profesionales de siempre (El nueve).

El conductor argentino explicó que no era un momento simple y que sentía tristeza por el desenlace: “Triste, triste, no es un momento lindo, no es un momento lindo. Estoy bien por un lado y por el otro lado, estoy triste porque fueron dos años hermosos de relación y, bueno, esto sucedió en el día de hoy. Ya veníamos con algunos inconvenientes, algunos problemas, pero no es nada, nada que creía que era importante. Pero bueno, hay cosas que me parecen importantes y en este momento, nada, no pueden, no pueden continuar”.

Marcelo Tinelli habló luego de anunciar su separación de Milett Figueroa

Tinelli aclaró que la decisión fue tomada ese mismo día, sin incidentes externos ni temas de circulación periodística. Contó que prefirió dar él la noticia y evitar un comunicado frío: “La vi la historia, yo se le agradecí hoy. He hablado también con ella hoy, pero bueno las cosas pasan así y es mejor decirlo yo en mi programa, no estar alargando algo, diciendo algo como un comunicado que me parecía algo frío, eso es la verdad”.

Ambos decidieron no entrar en detalles y optaron por la armonía, el respeto y la privacidad. La historia que compartieron deja un mensaje de acuerdo y madurez, alejando el foco de cualquier tipo de polémica o conflicto.