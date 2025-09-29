Imágenes inéditas de la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: cámaras de seguridad registraron el hecho | América Hoy

Un video de seguridad revela la secuencia en la que Gustavo Salcedo agrede físicamente a Christian Rodríguez, productor televisivo y señalado por el primero como presunto tercero en discordia en su matrimonio con Maju Mantilla. El incidente ocurrió el viernes 26 de septiembre, según confirmó el propio Rodríguez y medios como América Hoy, que presentaron imágenes exclusivas.

En las grabaciones difundidas por América Hoy, se identifica a Gustavo Salcedo llegando en una camioneta al exterior de un estudio de abogados. El vehículo maniobra hasta impactar contra la parte trasera del automóvil estacionado de Christian Rodríguez, quien se encontraba acompañado de su familia. Tras el impacto, Salcedo desciende del vehículo y se dirige directamente hacia el productor.

De acuerdo con lo reportado por el magazine matutino, las imágenes captadas por la cámara de un negocio cercano registran cómo Salcedo toma a Rodríguez, lo empuja hasta la berma opuesta y lo golpea varias veces.

Durante el enfrentamiento, la mujer que acompañaba al productor intenta intervenir para evitar más violencia. Ambos terminan en el suelo; en ese momento, Salcedo patea a Rodríguez delante de los presentes. Finalmente, el agresor se retira tras increpar al productor y sus acompañantes.

Imágenes inéditas de la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: cámaras de seguridad registraron el hecho. (América Hoy)

Según los relatos recogidos por América Hoy, Rodríguez identificó plenamente a Salcedo como su agresor y formalizó la denuncia correspondiente ante las autoridades, describiendo lesiones corporales y daños materiales, ya que su automóvil también resultó afectado.

Este suceso se relaciona con un antecedente reciente. Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza Maju Mantilla, había insinuado en el pasado posibles problemas de infidelidad en su relación y vinculó a Rodríguez con su pareja. Esta tensión habría motivado, según la investigación del programa, el ataque físico captado en video.

Las imágenes de las cámaras de seguridad sustentan la versión de los hechos que presentó la víctima y aportan evidencia directa sobre el episodio violento. El entorno de Christian Rodríguez sigue colaborando con la investigación, mientras que Salcedo no ha ofrecido declaraciones públicas tras la difusión del material grabado.

Imágenes inéditas de la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: cámaras de seguridad registraron el hecho. (América Hoy)

La versión de Christian Rodríguez y el reconocimiento a Gustavo Salcedo

Minutos después de la agresión, Christian Rodríguez declaró ante las autoridades que identificó sin dudas a Gustavo Salcedo, exesposo de la conductora y exMiss Mundo Maju Mantilla, como el responsable del ataque. Según el testimonio de Rodríguez, el incidente ocurrió cuando él, junto a su esposa e hijo, se disponía a abandonar un estudio de abogados.

“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, relató el productor ante las autoridades.

Tras el impacto, detalló que el agresor descendió del vehículo para confrontarlo directamente: “Dio la vuelta y vino a golpearme. He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”.

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor. Willax Tv: Amor y Fuego.

En un video divulgado en su entorno cercano, se observa a Rodríguez mostrando las lesiones sufridas en la cabeza, resultado del ataque. Luego de estos hechos, acudió a la comisaría de San Isidro para denunciar la agresión física y el riesgo al que fueron expuestos su esposa e hijo durante el choque provocado por Salcedo.

Imágenes de Amor y Fuego exhiben el momento en que Rodríguez ingresó a la comisaría sin hacer declaraciones, repitiéndose la escena al asistir posteriormente al médico legista para la evaluación de las heridas recibidas.