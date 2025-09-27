Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de Gustavo Salcedo: “Mi hijo estaba dentro del carro”

Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de parte de Gustavo Salcedo: “Estaban en el carro”. Video: Instarádula

El violento ataque sufrido por Christian Rodríguez, productor de televisión y exintegrante de ‘Arriba mi gente’, ha generado conmoción en el mundo del espectáculo.

El incidente ocurrió la tarde del viernes 26 de septiembre, a la salida de un estudio de abogados en San Isidro, cuando Rodríguez fue embestido por una camioneta gris y agredido físicamente en presencia de su esposa e hijo.

Según el testimonio del productor, recogido por ‘Amor y Fuego’ e ‘Instarándula’, el agresor fue identificado como Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla.

Relato de Christian Rodríguez: el accidente y la situación de su esposa e hijo

De acuerdo con la versión de Rodríguez ante las autoridades, él salía del estudio de abogados acompañado de su esposa y su hijo de 10 años. Mientras se disponían a abordar su vehículo, una camioneta gris se aproximó a gran velocidad.

“Vino desde allá a toda velocidad. En carro, me ha chocado, me ha embestido”, declaró Rodríguez a las autoridades en un video difundido por Instarándula. El productor explicó que intentó esquivar el impacto al notar la aproximación del vehículo, pero este terminó chocando la parte trasera del auto, donde su familia ya se encontraba a bordo.

Christian Domínguez confirma que desea levantar un acta contra Gustavo Salcedo por choque y agresión física. Video: Instarándula

Tras el choque, el conductor descendió y lo golpeó en la cabeza, causándole una herida visible. “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, afirmó Rodríguez, mientras recibía atención médica y presentaba signos de sangrado. Las imágenes difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’ mostraron a Rodríguez con la cabeza ensangrentada y en estado de shock, mientras relataba los hechos.

“Mi hijo estaba dentro del carro, mi esposa ya había entrado. Yo iba a entrar, cuando he visto que el carro venía a toda velocidad desde allá. Yo me he movido y me ha chocado, se ha bajado y ahí ha empezado a golpearme”, reveló Christian Rodríguez.

El productor reiteró que su esposa e hijo presenciaron el ataque ya que se encontraban dentro del auto cuando ocurrió el choque. En otro momento, mientras el productor se encontraba en la puerta del estudio de abogados declarando ante la policía, confirmó que sus familiares se encontraban a buen recaudo dentro de las instalaciones del estudio.

Después, ya no se ha tenido mayor información del pequeño ni de la esposa del productor, pero no se reportaron lesiones en ellos. Durante los trámites realizados por Rodríguez en la clínica y luego en la comisaría, estuvo acompañado por su hermana, según reveló Gigi Mitre.

Gustavo Salcedo contará su versión de los hechos ante Magaly Medina

El acusado, Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, se encuentra en el centro de la controversia. Según el adelanto del programa ‘Magaly TV La Firme’, se anuncia que Salcedo dará su versión de los hechos en una entrevista exclusiva con Magaly Medina.

Gustavo Salcedo contará su versión de los hechos ante Magaly Medina. Video: Magaly TV La Firme

El contexto de la agresión se enmarca en la reciente separación de Salcedo y Mantilla, así como en los rumores de una relación extramatrimonial entre la conductora y Rodríguez, lo que ha generado una amplia cobertura mediática y debate público.

Mientras algunos usuarios justifican el actuar de Salcedo, por el vínculo que habría tenido Maju con Christian; otros usuarios se han mostrado muy preocupados por el nivel de agresividad del aún esposo de Mantilla ante una situación como esta.

Además, Trome señaló que fuentes cercanas le indicaron que esta no sería la primera vez que se reporta un altercado entre ambos hombres; en 2023, Rodríguez habría sido agredido en el malecón de Miraflores, presuntamente por Salcedo. Asimismo, en el último periodo, tanto el productor como su esposa y entorno cercano habrían recibido amenazas, incluyendo la entrega de una corona fúnebre.

Christian Rodríguez: atención médica, comisaría y estado del vehículo

Tras el ataque, Rodríguez fue trasladado de inmediato a la Clínica Ricardo Palma, donde recibió atención de emergencia y le suturaron la herida. El diagnóstico inicial se mantuvo reservado. Posteriormente, el productor fue dado de alta y, al salir de la clínica, evitó a la prensa y se dirigió directamente a un auto que fue conducido por su hermana. Luego, acudió a la comisaría de San Isidro para pasar por el médico legista.

Las imágenes del vehículo de Rodríguez, difundidas por varios portales y comentadas en ‘Amor y Fuego’, evidenciaron daños significativos en la parte trasera y lateral izquierdo, consecuencia del impacto. El propio Rodríguez evitó dar declaraciones a la prensa tras estos procedimientos, mientras la investigación policial continuaba su curso.

Christian Rodríguez acude a la comisaría a levantar una denuncia en contra de Gustavo Salcedo. Video: Amor y Fuego

La reacción en el entorno televisivo no se hizo esperar. Ricardo Rondón, conductor de ‘¡Ponte en la cola!’ y colega de Rodríguez en Latina, expresó su rechazo al acto violento durante la transmisión del programa en vivo.

Rondón subrayó la gravedad del hecho, especialmente por la presencia de la esposa e hijo del productor en el momento del ataque, y manifestó su deseo de pronta recuperación para Rodríguez, haciendo hincapié en la importancia de su bienestar para su familia.

“No puede suceder este tipo de actos tan violentos. Esperemos se recupere pronto, por su esposa y su hijo de 10 años”, comentó el conductor de ‘¡Ponte en la cola!’