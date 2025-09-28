Gustavo Salcedo, los delitos que enfrentaría y que podrían llevarlo a prisión: “Delito de marcaje, de tres a seis años”

La mañana del 26 de septiembre de 2025, un violento episodio en San Isidro puso en el centro de la atención pública a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, quien enfrenta graves acusaciones tras embestir con su vehículo y agredir físicamente a Christian Rodríguez, exproductor de televisión, frente a la esposa e hijo menor de este último.

Los hechos, que forman parte de una denuncia más amplia por hostigamiento y amenazas, podrían acarrear penas de hasta seis años de prisión por el delito de marcaje, según explicó la abogada Melissa Rodríguez en declaraciones recogidas por Magaly TV La Firme.

“Por el hecho específico de hoy, estamos ante un delito de lesiones... Si en caso le prescriben más de veinte días o más, estamos ante una situación de lesiones graves y ya el tema de la pena puede ser incluso de seis hasta doce años... También podríamos configurar el delito de marcaje, que contempla la pena de tres hasta seis años”, detalló la letrada.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por Magaly Medina en su programa de Magaly TV La Firme, el ataque ocurrió a las 10:35 de la mañana, cuando Rodríguez se disponía a abordar su automóvil junto a su esposa, María Eugenia Vázquez Rossi, y su hijo de 10 años, tras salir de un estudio jurídico.

Una camioneta gris impactó la parte lateral izquierda del vehículo familiar. Vázquez Rossi relató ante la policía que, tras el choque, descendió del auto y observó a Salcedo bajando de su camioneta y dirigiéndose directamente hacia Rodríguez, a quien agredió con puños y patadas hasta derribarlo en la berma, provocándole una herida abierta en la cabeza. “Se fue directo a atacar y agredir a mi pareja con puños y patadas”, declaró la esposa del productor en su testimonio policial.

Abogada de Christian Rodríguez revela el daño que sufrió el hijo del productor al evidenciar las agresiones: "Tiene una afectación sicológica". Video: Magaly TV La Firme

La abogada Melissa Rodríguez precisó en Magaly TV La Firme que, además del delito de lesiones, la presencia del menor durante el ataque podría configurar el delito de exposición al peligro, con penas de uno a cuatro años de prisión. La letrada subrayó la importancia de las evaluaciones médicas y psicológicas tanto para la víctima como para el menor, quien presenció la agresión.

Por su parte, la abogada Gabriela Navarro, representante legal de Rodríguez, confirmó que el hijo menor se encontraba dentro del vehículo durante el incidente y, aunque no sufrió lesiones físicas, sí resultó afectado psicológicamente.

Amenazas y hostigamiento sufridos por Christian Rodríguez

El ataque del 26 de septiembre no constituye un hecho aislado. Según la denuncia policial y los reportes de Magaly TV La Firme, Christian Rodríguez y su familia han sido víctimas de un patrón de hostigamiento y amenazas desde marzo de 2025.

Entre los antecedentes figuran seguimientos en auto y moto, mensajes intimidatorios, dos agresiones previas en el malecón de Miraflores y la entrega de una corona fúnebre a la familia, hechos que incrementaron el temor por su seguridad.

Magaly Medina, conductora de Magaly TV La Firme, relató que Rodríguez denunció “tres hasta cuatro episodios, donde ha sido asediado, acosado, golpeado por Gustavo Salcedo”. La periodista expresó su preocupación al conocer la magnitud de las amenazas: “Qué amenazante, porque eso se llama acoso violento. ¿Cómo puede alguien vivir con una moto lineal que lo está siguiendo, con un carro que lo está siguiendo? Y se puede presumir que ese carro y esa moto lineal lo seguía por órdenes de alguien”, manifestó en su programa.

Agresiones y amenazas de parte de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. Magaly TV La Firme

La abogada Gabriela Navarro, en diálogo con Magaly TV La Firme, enfatizó que “no es la primera vez, él lo sabe, porque ya han habido seguimientos previos”, en referencia a la capacidad de Salcedo para ubicar a Rodríguez y su familia. El propio Christian Rodríguez identificó a Salcedo como su agresor: “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, declaró ante las autoridades.

Declaraciones de la esposa de Christian Rodríguez ante la policía

El testimonio de María Eugenia Vázquez Rossi, esposa de Christian Rodríguez, ante la policía, aporta detalles clave sobre la gravedad del ataque y el impacto en la familia. Según su declaración, leída en Magaly TV La Firme, tras salir del estudio jurídico Raúl Canelo, notó la presencia de un hombre en bicicleta que los observaba fijamente. Luego de subir al vehículo familiar, sintió el impacto en la parte lateral izquierda. Al descender, identificó a Salcedo bajando de una camioneta y dirigiéndose directamente hacia su esposo para agredirlo.

Vázquez Rossi relató que, tras la agresión, se apresuró a retirar a su hijo del vehículo con la ayuda de una persona del estudio jurídico, logrando ponerlo a salvo. La esposa del productor describió la mirada desafiante de Salcedo durante el ataque y la conmoción que vivió la familia. “Me miró de manera desafiante”, afirmó en su testimonio.

La abogada Gabriela Navarro subrayó la afectación psicológica sufrida por el menor, quien presenció la violencia ejercida contra su padre. La denuncia presentada ante la comisaría de San Isidro incluye estos elementos y se encuentra en proceso de investigación, a la espera de la actuación de la fiscalía.

“¿Qué le pasa?“, le increpó esposa de Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo tras ataque: ”Me miró de una manera muy desafiante”. Video: Magaly TV La Firme

El caso ha generado una fuerte repercusión mediática y social, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la contradicción entre las versiones de los involucrados. Mientras Gustavo Salcedo admitió ante Magaly Medina solo un encuentro violento con Rodríguez en el malecón de Miraflores, la denuncia policial y los testimonios de la familia del productor documentan varios episodios de hostigamiento, acoso y agresiones físicas a lo largo de 2025.

La investigación policial sigue en curso y la fiscalía aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. El entorno de Rodríguez ha manifestado su preocupación por la seguridad de la familia y la necesidad de que las autoridades actúen con celeridad y firmeza ante la gravedad de los delitos denunciados.