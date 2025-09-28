Perú

Gustavo Salcedo, los delitos que enfrentaría y que podrían llevarlo a prisión: “Delito de marcaje, de tres a seis años”

Abogada analiza las posibles sanciones que enfrentaría el aún esposo de Maju Mantilla, explicando la importancia de contar con los informes médicos y el contexto en el que ocurrieron los hechos

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar

La mañana del 26 de septiembre de 2025, un violento episodio en San Isidro puso en el centro de la atención pública a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, quien enfrenta graves acusaciones tras embestir con su vehículo y agredir físicamente a Christian Rodríguez, exproductor de televisión, frente a la esposa e hijo menor de este último.

Los hechos, que forman parte de una denuncia más amplia por hostigamiento y amenazas, podrían acarrear penas de hasta seis años de prisión por el delito de marcaje, según explicó la abogada Melissa Rodríguez en declaraciones recogidas por Magaly TV La Firme.

“Por el hecho específico de hoy, estamos ante un delito de lesiones... Si en caso le prescriben más de veinte días o más, estamos ante una situación de lesiones graves y ya el tema de la pena puede ser incluso de seis hasta doce años... También podríamos configurar el delito de marcaje, que contempla la pena de tres hasta seis años”, detalló la letrada.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por Magaly Medina en su programa de Magaly TV La Firme, el ataque ocurrió a las 10:35 de la mañana, cuando Rodríguez se disponía a abordar su automóvil junto a su esposa, María Eugenia Vázquez Rossi, y su hijo de 10 años, tras salir de un estudio jurídico.

Una camioneta gris impactó la parte lateral izquierda del vehículo familiar. Vázquez Rossi relató ante la policía que, tras el choque, descendió del auto y observó a Salcedo bajando de su camioneta y dirigiéndose directamente hacia Rodríguez, a quien agredió con puños y patadas hasta derribarlo en la berma, provocándole una herida abierta en la cabeza. “Se fue directo a atacar y agredir a mi pareja con puños y patadas”, declaró la esposa del productor en su testimonio policial.

Abogada de Christian Rodríguez revela el daño que sufrió el hijo del productor al evidenciar las agresiones: "Tiene una afectación sicológica". Video: Magaly TV La Firme
La abogada Melissa Rodríguez precisó en Magaly TV La Firme que, además del delito de lesiones, la presencia del menor durante el ataque podría configurar el delito de exposición al peligro, con penas de uno a cuatro años de prisión. La letrada subrayó la importancia de las evaluaciones médicas y psicológicas tanto para la víctima como para el menor, quien presenció la agresión.

Por su parte, la abogada Gabriela Navarro, representante legal de Rodríguez, confirmó que el hijo menor se encontraba dentro del vehículo durante el incidente y, aunque no sufrió lesiones físicas, sí resultó afectado psicológicamente.

Amenazas y hostigamiento sufridos por Christian Rodríguez

El ataque del 26 de septiembre no constituye un hecho aislado. Según la denuncia policial y los reportes de Magaly TV La Firme, Christian Rodríguez y su familia han sido víctimas de un patrón de hostigamiento y amenazas desde marzo de 2025.

Entre los antecedentes figuran seguimientos en auto y moto, mensajes intimidatorios, dos agresiones previas en el malecón de Miraflores y la entrega de una corona fúnebre a la familia, hechos que incrementaron el temor por su seguridad.

Magaly Medina, conductora de Magaly TV La Firme, relató que Rodríguez denunció “tres hasta cuatro episodios, donde ha sido asediado, acosado, golpeado por Gustavo Salcedo”. La periodista expresó su preocupación al conocer la magnitud de las amenazas: “Qué amenazante, porque eso se llama acoso violento. ¿Cómo puede alguien vivir con una moto lineal que lo está siguiendo, con un carro que lo está siguiendo? Y se puede presumir que ese carro y esa moto lineal lo seguía por órdenes de alguien”, manifestó en su programa.
Agresiones y amenazas de parte de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. Magaly TV La Firme

La abogada Gabriela Navarro, en diálogo con Magaly TV La Firme, enfatizó que “no es la primera vez, él lo sabe, porque ya han habido seguimientos previos”, en referencia a la capacidad de Salcedo para ubicar a Rodríguez y su familia. El propio Christian Rodríguez identificó a Salcedo como su agresor: “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, declaró ante las autoridades.

Declaraciones de la esposa de Christian Rodríguez ante la policía

El testimonio de María Eugenia Vázquez Rossi, esposa de Christian Rodríguez, ante la policía, aporta detalles clave sobre la gravedad del ataque y el impacto en la familia. Según su declaración, leída en Magaly TV La Firme, tras salir del estudio jurídico Raúl Canelo, notó la presencia de un hombre en bicicleta que los observaba fijamente. Luego de subir al vehículo familiar, sintió el impacto en la parte lateral izquierda. Al descender, identificó a Salcedo bajando de una camioneta y dirigiéndose directamente hacia su esposo para agredirlo.

Vázquez Rossi relató que, tras la agresión, se apresuró a retirar a su hijo del vehículo con la ayuda de una persona del estudio jurídico, logrando ponerlo a salvo. La esposa del productor describió la mirada desafiante de Salcedo durante el ataque y la conmoción que vivió la familia. “Me miró de manera desafiante”, afirmó en su testimonio.

La abogada Gabriela Navarro subrayó la afectación psicológica sufrida por el menor, quien presenció la violencia ejercida contra su padre. La denuncia presentada ante la comisaría de San Isidro incluye estos elementos y se encuentra en proceso de investigación, a la espera de la actuación de la fiscalía.

“¿Qué le pasa?“, le increpó esposa de Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo tras ataque: ”Me miró de una manera muy desafiante”. Video: Magaly TV La Firme

El caso ha generado una fuerte repercusión mediática y social, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la contradicción entre las versiones de los involucrados. Mientras Gustavo Salcedo admitió ante Magaly Medina solo un encuentro violento con Rodríguez en el malecón de Miraflores, la denuncia policial y los testimonios de la familia del productor documentan varios episodios de hostigamiento, acoso y agresiones físicas a lo largo de 2025.

La investigación policial sigue en curso y la fiscalía aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. El entorno de Rodríguez ha manifestado su preocupación por la seguridad de la familia y la necesidad de que las autoridades actúen con celeridad y firmeza ante la gravedad de los delitos denunciados.

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoChristian RodríguezMagaly TV La FirmeMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Caen extorsionadores que ofrecían “servicios” de reglaje y quema de combis a transportistas en el Cercado de Lima

Además de los ataques a vehículos, los detenidos facilitaban a otras organizaciones criminales información de cuentas bancarias, redes sociales y otros datos personales de sus víctimas, permitiendo planificar extorsiones y ataques

Caen extorsionadores que ofrecían “servicios”

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El goleador nacional ha llegado a los 69 gritos vistiendo la camiseta ‘crema’. Cada vez recorta más distancias para instalarse en el top-10 de artilleros históricos

Gol de penal de Alex

Marchas del 27 y 28 de septiembre EN VIVO: choques en el Congreso provocan heridos entre manifestantes y policías

Incidentes violentos marcaron las protestas cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marchas del 27 y 28

Sin compasión ni diálogo: Municipalidad de Chorrillos vuelve a dejar a sus pescadores sin luz y al borde del colapso

El dirigente Guillermo Delgado Virrueta fue arbitrariamente detenido. El corte de suministro ha castigado la conservación de productos y profundizado la emergencia para cientos de pescadores y sus familias

Sin compasión ni diálogo: Municipalidad

Talara: OEFA supervisa presencia de hidrocarburos en zona marítima administrada por Petroperú

La intervención responde a la presencia de hidrocarburos en el área submareal, situación que podría tener consecuencias ambientales en el ecosistema marino de la zona norte del país

Talara: OEFA supervisa presencia de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa reaparece radiante tras

Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

“¡Qué le pasa!“, le increpa esposa de Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo tras ataque a su familia: ”Me miró de manera desafiante”

Falleció Camucha Negrete: ¿Dónde y cuándo será velada la primera actriz?

Rodrigo González conmueve con mensaje de despedida a Camucha Negrete: “Te admiraré por siempre”

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado por Gustavo Salcedo

DEPORTES

Gol de penal de Alex

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Golazo de Alex Valera tras una notable jugada preparada en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025