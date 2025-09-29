Perú

Esto es lo que tienes que hacer durante el día para no tener insomnio en la noche

Nuestras rutinas, hábitos y elecciones diurnas influyen directamente en la calidad del descanso nocturno

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Si necesitas descansar durante el
Si necesitas descansar durante el día, procura hacer siestas que no sean de más de 20 a 30 minutos (Freepik)

Dormir bien es una necesidad vital para mantener nuestra salud física y mental en equilibrio. El sueño reparador permite que el cuerpo se recupere, fortalezca el sistema inmunológico y regule funciones tan importantes como la memoria, el estado de ánimo y la energía diaria. Sin embargo, en el Perú, los trastornos del sueño son cada vez más frecuentes.

Según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social de Salud (EsSalud), el insomnio afecta a un alto porcentaje de la población peruana, siendo uno de los problemas más comunes que llevan a las personas a consultar con especialistas en neurología y psiquiatría. Lo que muchos desconocen es que la clave para dormir bien no comienza al acostarse, sino durante el día: nuestras rutinas, hábitos y elecciones diurnas influyen directamente en la calidad del descanso nocturno.

Esto es lo que tienes que hacer durante el día para no tener insomnio en la noche

Intenta levantarte y acostarte a
Intenta levantarte y acostarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien empieza desde la mañana. Para prevenir el insomnio, hay una serie de acciones sencillas que puedes aplicar:

  • Exponte a la luz natural: apenas despiertes, abre las cortinas o sal a caminar unos minutos al sol. La luz regula tu reloj biológico o ritmo circadiano, lo que ayuda a que tu cuerpo sepa cuándo es momento de estar activo y cuándo es momento de descansar.
  • Haz actividad física: practicar ejercicio moderado al menos 30 minutos al día mejora la calidad del sueño. Eso sí, evita hacerlo muy tarde en la noche, ya que la activación física puede dificultar conciliar el sueño.
  • Cuida lo que comes y bebes: reduce el consumo de cafeína y alcohol, sobre todo en la tarde y noche. Prefiere cenas ligeras, con alimentos fáciles de digerir, ya que una digestión pesada puede provocar despertares nocturnos.
  • Evita las siestas largas: si necesitas descansar durante el día, procura que no sean de más de 20 a 30 minutos. De lo contrario, podrías alterar tu ciclo de sueño nocturno.
  • Gestiona el estrés: actividades como la meditación, el yoga o la escritura en un diario pueden ayudarte a bajar el nivel de tensión acumulada en el día. El insomnio muchas veces se asocia con preocupaciones que todavía están presentes al llegar la noche.
  • Mantén horarios regulares: intenta levantarte y acostarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. La regularidad fortalece la sincronización de tu reloj interno.

En conjunto, estas pequeñas decisiones diarias se convierten en la mejor medicina preventiva contra el insomnio.

De qué manera el insomnio afecta tu salud

En el plano emocional, el
En el plano emocional, el insomnio puede intensificar cuadros de ansiedad y depresión (Imagen ilustrativa Infobae)

El insomnio no es solo pasar una mala noche: sus efectos van mucho más allá. La falta de sueño continuada puede provocar cansancio extremo, falta de concentración, irritabilidad y disminución del rendimiento laboral o académico. Pero también tiene repercusiones más graves:

  • Debilita el sistema inmunológico, aumentando la vulnerabilidad a infecciones.
  • Se asocia con un mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y obesidad, ya que afecta la regulación hormonal del apetito y el metabolismo.
  • Incrementa el riesgo de accidentes de tránsito o laborales, debido a la somnolencia diurna.
  • En el plano emocional, puede intensificar cuadros de ansiedad y depresión.

Es por ello que el insomnio debe ser atendido de manera integral, identificando tanto sus causas inmediatas como los hábitos diarios que pueden estar perpetuando el problema.

Por qué es importante el sueño para la salud física y mental

Dormir bien no es un lujo, sino una necesidad biológica. Durante el sueño profundo, el cerebro consolida los aprendizajes del día, elimina toxinas y reorganiza la información en la memoria. Además, el cuerpo aprovecha este tiempo para reparar tejidos, regular hormonas y fortalecer defensas.

En el aspecto mental, un buen descanso ayuda a regular las emociones, mantener la creatividad y tomar mejores decisiones. Cuando dormimos mal, somos más propensos a sentir irritabilidad, desesperanza y poca motivación.

Por eso, el sueño debe verse como un pilar de la salud tan importante como la alimentación o el ejercicio. Si cuidas tu día, cuidarás tu noche. Adoptar rutinas saludables no solo te ayudará a evitar el insomnio, sino que también mejorará tu calidad de vida en general.

Temas Relacionados

insomniosueñoperu-salud

Más Noticias

Violento robo en reconocido supermercado de Nuevo Chimbote: delincuentes armados sustraen celulares y equipos por más de S/ 80 mil

La madrugada del 29 de septiembre, un grupo de entre tres y cinco delincuentes ingresó al local forzando la estructura metálica

Violento robo en reconocido supermercado

PNP denunciará a periodista por solicitar descargo a raíz de presunta amenaza de muerte en nombre de Víctor Zanabria

Institución calificó de ‘acoso’ las llamadas formuladas a fin de obtener la declaración de los implicados tras difundirse un audio donde se ordena a un efectivo evitar testificar sobre hechos en contra del suspendido comandante general

PNP denunciará a periodista por

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

El delantero brasileño se ha destapado con dos anotaciones que han contribuido con la goleada de los suyos por la fecha 11° del Torneo Clausura 2025. Exhibición brillante

Doblete de Felipe Vizeu que

Transportistas alistan paro indefinido ante falta de respuestas del Gobierno: advierten bloqueos y radicalización de sus medidas

Representantes de Conect Perú y APSUPER aseguraron que si el ejecutivo no cumple con garantizar seguridad, detendrán sus actividades en Lima y regiones

Transportistas alistan paro indefinido ante

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

Christian Guadalupe no pudo contener el llanto al recordar como doña Charo lo animó en uno de sus momentos más difíciles. “Me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti’, y me derrumbé”, confesó con la voz entrecortada

‘Cri Cri’ reitera que recibió
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga denuncia que

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

Martín Vizcarra afronta nueva acusación: Comisión Permanente aprueba procesar al expresidente por designación de Daniel Soria

Tomás Gálvez afirma que permanencia de José Domingo Pérez evita que lo imputen por favorecer a Susana Villarán: “Tiene que continuar”

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

Ministro Ángel Manero se retracta por decir que la minería tenía prioridad sobre el agua: “lo plantearon fuera de contexto”

ENTRETENIMIENTO

‘Cri Cri’ reitera que recibió

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

Mamá de ‘Cri Cri’ denuncia que Cuto Guadalupe puso abogado a su hijo, que lo perjudicó: “Nos pidió miles de dólares”

Jhovan Tomasevich justifica agresión a Christian Rodríguez, mientras Gabriel Calvo acusa a Gustavo Salcedo “aconsejador”

Magaly Medina sorprende a Jorge Luna: “si tengo un ampay tuyo te aviso por consideración”

‘Cri Cri’ sorprende al revelar que su examen toxicológico y el de la víctima salieron negativos: “Ambos admiten haber bebido alcohol”

DEPORTES

Doblete de Felipe Vizeu que

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Ayacucho FC 3-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de cabeza de Ian Wisdom para establecer ventaja en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Golazo de Felipe Vizeu con exquisita definición en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Joao Grimaldo reafirma su gran momento en Letonia anotando goles en Riga FC que contribuyen con la defensa del liderato de la Virslīga