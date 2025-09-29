Detienen a fiscal que olvidó apagar su micrófono durante audiencia y fue captado pidiendo coima a detenidos en La Libertad

El fiscal provincial William Salinas Anastasio fue detenido de manera preliminar tras ser descubierto solicitando un pago durante una audiencia virtual relacionada con un caso de tenencia ilegal de explosivos en Virú

El fiscal provincial William Salinas Anastasio fue detenido de manera preliminar tras ser captado durante una audiencia virtual cuando, sin apagar su micrófono, pidió un pago a detenidos vinculados a un caso de tenencia ilegal de materiales explosivos en la provincia de Virú, La Libertad.

La intervención, realizada por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (PNP), respondió a una resolución judicial emitida por el Tercer Juzgado Penal Superior de Investigación Preparatoria. La medida dispone la detención del funcionario por siete días mientras se investiga el presunto delito de cohecho pasivo específico.

El incidente ocurrió el 25 de septiembre, en el marco de una audiencia sobre la detención de menores de edad. El fiscal, sin cerrar sesión en la plataforma judicial, sostuvo una conversación telefónica en la que quedó en evidencia una negociación irregular. Incluso, según un reporte de RPP, llegó a solicitar que se duplicara el pago ofrecido.

La situación fue advertida por el Juzgado Civil Mixto de Virú, que reportó el hecho a la Primera Fiscalía Superior Penal de La Libertad. Gracias a esta alerta, la Policía logró ubicar y detener al magistrado en el distrito de Simbal.

A través de un pronunciamiento difundido este lunes, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, expresó su “rechazo a todo acto de corrupción” y subrayó que “la conducta que se le imputa al mencionado fiscal es grave y atenta directamente contra los principios de integridad, transparencia y legalidad que juramos defender”.

El funcionario afirmó que “nadie está por encima de la ley” y sostuvo que “estas acciones deben ser investigadas y sancionadas, garantizando el debido proceso”. Explicó que, por este motivo, la Fiscalía Superior competente coordina con la PNP la realización de diligencias urgentes tras solicitar la detención.

“El hecho investigado corresponde a una decisión estrictamente personal del fiscal intervenido y, según la información disponible, constituye un caso aislado”, matizó. De igual modo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la confianza en la institución y garantizó la colaboración con la Policía y el Poder Judicial.

“Reiteramos nuestro compromiso de servicio: la defensa de la legalidad y la lucha contra la corrupción y el crimen seguirán siendo nuestra máxima prioridad”, se lee al final del pronunciamiento.

Destitución

En abril pasado, el Ministerio Público destituyó a Edgar Alexander Lozano Zuñiga de su cargo como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Este, horas después de que fuera arrestado por haber solicitado una coima de S/ 10,000.

El imputado fue detenido en flagrancia en la sede de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, con S/ 5,000 en su poder, dinero que había sido previamente fotocopiado en la policía. Ante estos hechos, la Fiscalía de la Nación dio por concluido su nombramiento y su designación en dicho despacho, e informó a la Autoridad Nacional de Control.

Además, la Primera Fiscalía Superior Penal de San Juan de Lurigancho inició investigación preliminar por el presunto delito de cohecho pasivo específico.