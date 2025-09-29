Tomás Gálvez defiende remoción de fiscales que respaldaron su suspensión: “No voy a trabajar con quienes piensan distinto a mí”

Fiscal de la Nación interino respondió a las críticas por cambio de fiscales.| Canal N

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, defendió públicamente la remoción de los fiscales adjuntos que promovieron pedidos de suspensión en su contra y de otros fiscales supremos, como Patricia Benavides y Luis Arce, argumentando la necesidad de contar con funcionarios alineados a criterios legales definidos por la Fiscalía de la Nación. La decisión se formalizó el viernes más reciente, cuando se publicaron las resoluciones en el diario oficial El Peruano.

Los fiscales Marcial Paucar, Luis Ballón y Hernán Mendoza Salvador también eran parte de investigaciones sensibles sobre altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte. Entre estos casos sobresale la investigación sobre el exministro Julio Demartini, el caso Qali Warma, el proceso al asesor presidencial Juan José Santiváñez y la pesquisa por enriquecimiento ilícito que involucra a Joel Marcelo Salirrosas.

A través de su cuenta en X, el fiscal interino fue enfático al recalcar que “es el Fiscal de la Nación es quien dirige y decide las investigaciones en dicho despacho, no los adjuntos”. Asimismo, mencionó que los fiscales en cuestión violaron la Constitución y la ley al gestar los pedidos de suspensión. “No podemos mantener fiscales que manejan esos criterios”, sentenció.

Posteriormente, desde el Congreso y visiblemente exasperado, sostuvo que quienes critican no conocen el funcionamiento de la entidad. “Cuando llega un nuevo fiscal, cambia a la gente del despacho porque tiene que trabajar con personas de confianza y que compartan criterios razonables”.

Fiscal de la Nación interino minimizó cuestionamientos por remoción de fiscales. | Ministerio Público

Insistió que mantener a funcionarios que participaron en decisiones calificadas por él de irregulares resultaría incompatible con los principios que desea aplicar en la conducción de la FN. “No podemos mantener fiscales que manejan esos criterios. […] Un fiscal de la nación maneja su despacho con gente de confianza y sobre todo con quienes manejen criterios razonables y que coincidan con los criterios del fiscal de la Nación. Si yo soy el fiscal de la Nación, no voy a trabajar con las personas que piensan exactamente distinto a mí”, puntualizó.

¿Cuáles fueron los cambios?

A través de la resolución 2976-2025-MP-FN, el fiscal adjunto supremo provisional Marcial Paucar pasó al Primer Despacho Provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro. Paucar había sido denunciado por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, por presunto rehusamiento de actos funcionales, al no investigar un presunto audio donde se pide su remoción.

La segunda modificación se centró en el caso de Hernán Mendoza Salvador, adscrito al Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. A través de la resolución 2977-2025-MP-FN, Mendoza fue reasignado a la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, donde prestará apoyo al fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato.

A esta lista se suma la salida de Luis Arturo Ballón Segovia, quien ocupaba la posición de fiscal adjunto supremo titular en la Primera Fiscalía Suprema Penal. Ballón había sustentado un pedido ante el Poder Judicial para suspender de sus funciones a la fiscal suprema Patricia Benavides por un periodo de 36 meses.