Mamá de ‘Cri Cri’ denuncia que Cuto Guadalupe puso abogado a su hijo, que lo perjudicó: “Nos pidió miles de dólares”

Cristian Martínez Guadalupe denuncia que nunca habló con ese abogado y que los pagos que exigía eran inventados. Entre lágrimas, Cecilia Guadalupe relata la desesperación de su familia y el rechazo de su hermano Cuto tras intentar demostrar la inocencia de su hijo, pero le dio la espalda

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

‘Cri Cri’ acusa irregularidades del abogado que le asignó Cuto Guadalupe: “Decía que hablaba conmigo, pero era mentira”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La historia de Christian Martínez Guadalupe y su familia sigue revelando episodios desconocidos en medio del proceso judicial que enfrenta. En el programa de Beto Ortiz, Cecilia Guadalupe, tía de Jefferson Farfán, rompió su silencio entre lágrimas para contar cómo su hermano Luis “Cuto” Guadalupe, primero mostró apoyo al ponerle un abogado, pero que —según ella— terminó por perjudicarlo económica y legalmente.

La versión, narrada en primera persona por la madre y complementada con las declaraciones de Cri Cri, da cuenta de la desesperación familiar. Cecilia relató que el mismo día en que su hijo fue detenido tras la denuncia por presunto abuso en la casa de Jefferson Farfán, Cuto Guadalupe se presentó en la comisaría y le ofreció un abogado para ayudarlo.

“Apenas llego ahí me dijo ‘sobrino, tranquilo, te voy a traer un abogado’. Estaba parado ahí”, recordó Cecilia Guadalupe, asegurando que en ese momento sintió alivio y esperanza. Sin embargo, lo que parecía un gesto solidario pronto se convirtió —según ella— en un calvario económico y emocional.

“El abogado se me paró adelante y me dijo: ‘Yo cobro tanto, pero por ser familia de él’. Lucho me dijo ‘él es buen abogado’. En cinco días me sacó dos mil dólares más tres mil soles, mi plata, en mi desesperación mía, de mi hija y mi nuera. Teníamos cinco días para mover rápido y que no lo manden a prisión”, contó con voz entrecortada.

Por su parte, Cri Cri confirmó en el set de Beto Ortiz que nunca habló con ese abogado ni pidió los pagos que exigía. “Decía que hablaba conmigo, pero yo no me comunicaba con mi primer abogado para nada”, afirmó, evidenciando que los supuestos contactos eran en realidad inventos del letrado. Esta revelación —en palabras de la familia— incrementa las sospechas sobre las verdaderas intenciones de quienes se presentaron como aliados.

El propio Cristian Martínez Guadalupe narró cómo llegó voluntariamente a la comisaría creyendo que podría aclarar su situación. “Yo inocentemente, porque jamás he tenido un problema, pensé que en 48 horas podía salir. Quería aclarar las cosas”, dijo. Sin embargo, su presencia facilitó su detención y poco después fue enviado a prisión preventiva.

Cecilia Guadalupe confiesa que Cuto Guadalupe le dio la espalda

Mientras tanto, Cecilia Guadalupe recordó la primera vez que intentó mostrar las pruebas de inocencia de su hijo a Cuto Guadalupe, varios meses después. “Me fui, toqué el timbre, salió un joven y me dijo: ‘Estamos grabando’. Yo le dije: ‘Dígale, por favor, que soy Cecilia’. Él salió y le dije: ‘Lucho, quiero hablar contigo’. Y me respondió que no. Yo tenía las pruebas y mi hijo no tocó a esa persona. Pero me dijo que no. Me advirtió que estaba grabando”, relató entre lágrimas. Después de esa negativa, la madre decidió no volver a buscarlo. “Me fui diez cuadras llorando de rabia”, dijo.

El relato de la tía de Jefferson Farfán también describe el contexto emocional de esos días. “Mi hijo me llamaba y me decía: ‘Mamá, yo me voy a matar’. Y yo le rogaba: ‘No hagas eso, hijo. Vete a mi casa, conversamos’. Pero me colgaba. Hasta que dije a mi amiga: ‘Acompáñame’. Entré a la casa y vi a la persona… en mi cara se burlaron. Nunca me voy a olvidar que ellas se burlaron de mí”.

Para Cri Cri, todo esto tiene un trasfondo: “En general, muchas personas envidian por caminar con Jefferson Farfán, por estar con él, por tener trabajos con él. Yo digo que sí, me querían apartar de ahí para poder hacer lo que yo hacía”, dijo en el programa. Con voz firme, agregó que su inocencia y su desconocimiento de temas judiciales lo hicieron vulnerable. “No entendía nada. Obviamente, tengo calle, pero no entendía nada. Yo pensaba que me estaban ayudando, pero no sé qué hacían”, señaló.

El abogado asignado por Cuto Guadalupe, según la versión de Cecilia, no solo no hizo su trabajo, sino que incluso mantenía comunicación con “la otra parte”. “No nos ayudó, no hizo nada. Cero. Cero. Es más, tengo una foto de él. Conversaba con la otra parte. Yo me enteré después”, contó la madre, asegurando que esto la dejó devastada.

Hoy, tanto Cecilia Guadalupe como su hijo sienten que aquel primer apoyo se transformó en abandono y en una cadena de errores que agravaron su situación legal. “En ese momento dije: gracias, me ayudaron. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que no”, expresó Cri Cri.

