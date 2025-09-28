Perú

Rafael López Aliaga comunicará su posible renuncia ante el Concejo Municipal: “El 13 de octubre diré si sigo o no”

El alcalde de Lima anunció que el próximo 13 de octubre informará ante el Concejo si continuará en el cargo o presentará su renuncia, como exige la normativa electoral. Afirmó estar preparado “para vivir y para morir”

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: MML

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este domingo que comunicará ante el Concejo Municipal su decisión sobre una posible renuncia a la alcaldía durante la sesión ordinaria del próximo lunes 13 de octubre, conforme a la normativa electoral vigente.

En una entrevista con CTV Perú, el burgomaestre evitó dar detalles sobre el tema pese a la insistencia de la conductora, aunque señaló que en esa sesión se conocerá su decisión final.

“El día 13 va a haber una sesión ordinaria de Concejo en la tarde, justamente para que ante Concejo, porque así está la ley, tiene que uno que decir si sigo o no sigo. Yo lo he pensado mucho, y hay temas que a favor y en contra (...) a veces hay que tomar decisiones que implican la muerte”, señaló.

López Aliaga explicó que ha evaluado su decisión, especialmente por la creciente inseguridad en el país, antes de mencionar al activista ultraconservador Charlie Kirk, recientemente asesinado.

Afirma haber evaluado profundamente su
Afirma haber evaluado profundamente su permanencia, motivado por la inseguridad en el país y posibles riesgos personales

“Primero, no temo nada a nadie. Eso me enseñaron en mi casa, desde muy chiquito. El tema es vencer el miedo, el miedo va a ser siempre. Hay que vencerlo, esa es una valentía porque está en juego mucha gente (...) Yo estoy preparado para vivir y para morir”, dijo.

El alcalde agregó que, en caso de un atentado contra su vida, “le faltaría a un familiar cercano” que vive con él, aunque evitó profundizar para no ponerlo en peligro. “Eso es lo que me tiene cabezón también, pero hay que ver salidas, soluciones. El partido tiene más gente que yo”, expresó.

López Aliaga había anunciado que realizaría un retiro espiritual en octubre. Sin embargo, lo llevó a cabo semanas antes, durante una gira por Europa que incluyó un fallido intento de encuentro con el papa León XIV. De ese viaje regresó con una decisión tomada.

Norma Yarrow, congresista y secretaria general de Renovación Popular —partido que lidera el burgomaestre— declaró días atrás que, en caso de una renuncia, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) quedaría a cargo del teniente alcalde, Renzo Reggiardo.

“Sería mentirosa si digo que hay otra opción (dentro del partido, sobre la eventual postulación de López Aliaga). Está claro por lo que vemos y sentimos dentro del partido. Sin embargo, la decisión la tomará él, nosotros solo acompañaremos el proceso”, declaró.

El alcalde limeño no logró la Presidencia en los comicios de 2021, tras una campaña marcada por mensajes de odio, teorías conspirativas y desinformación. Se autodenominó ‘Porky’, apodo que mantiene hasta hoy, y obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta con el 11.75 % de los votos válidos.

Aunque había anunciado un retiro
Aunque había anunciado un retiro espiritual para octubre, lo realizó semanas antes durante una gira por Europa que incluyó un fallido intento de reunirse con el papa León XIV

De acuerdo con la última encuesta de Ipsos, actualmente lidera las preferencias electorales con un 10 % de intención de voto, superando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que alcanza el 8 %.

Sancionado

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) determinó, en primera instancia, que la autoridad capitalina infringió el deber de neutralidad electoral con varias publicaciones en sus redes sociales.

Según la resolución a la que accedió Infobae Perú, publicó en su cuenta oficial de Facebook material elaborado por la MML, al que se añadió su nombre en color celeste, característico de Renovación Popular.

El JEE señaló que estas publicaciones vulneraron el principio de neutralidad, ya que favorecieron a una organización política específica. Además, alertaron sobre un video compartido por López Aliaga que mostraba claramente el logo de Renovación junto al de la comuna, lo que fue calificado como un claro acto de apoyo partidario.

El tribunal dispuso enviar los documentos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Concejo Municipal de Lima, para que ejerzan sus funciones respectivas. Al mismo tiempo, instó al alcalde a no interferir en el desarrollo del proceso electoral, con el fin de asegurar comicios justos e imparciales. Además, solicitó que esta resolución sea notificada a la Oficina de Integridad Institucional de la Municipalidad, por el uso indebido de imágenes oficiales.

La resolución podrá ser apelada ante el JNE. Sin embargo, si no se presenta impugnación, la decisión quedará firme y el JEE continuará con las remisiones correspondientes. En caso de una nueva infracción, López Aliaga podría recibir multas que van desde 30 hasta 100 UIT, lo que equivale a montos entre 160,500 y 515,000 soles.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Cardenal Carlos Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos por más católicos que sean. Dios no tiene partido”

El arzobispo de Lima pidió a la ciudadanía no basar su voto únicamente en la religión y aclaró que la Iglesia no respalda a ningún candidato. “Todos, si son buenos, deben ser elegidos”, dijo

Cardenal Carlos Castillo: “Si son

Tras la oficialización del retiro AFP 2025, un sector del Congreso ahora busca aprobar el Bono ONP

La reciente publicación del reglamento para el retiro de fondos previsionales reaviva el debate sobre la devolución de aportes estatales

Tras la oficialización del retiro

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Cristian Antonio Martínez Guadalupe, primo de la ‘Foquita’, llega al sillón rojo dispuesto a revelar episodios desconocidos de su vida, desde conflictos familiares hasta momentos difíciles que han marcado su historia

El Valor de la Verdad

Con cuatro galardones en los World Travel Awards 2025, Perú reafirma su liderazgo turístico en Sudamérica y en el mundo

En la gala sudamericana de los World Travel Awards realizada en Cancún, el país andino volvió a brillar al ser reconocido como Mejor Destino de la región, junto a distinciones en gastronomía, cultura y atracciones

Con cuatro galardones en los

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: el estado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cardenal Carlos Castillo: “Si son

Cardenal Carlos Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos por más católicos que sean. Dios no tiene partido”

Tras la oficialización del retiro AFP 2025, un sector del Congreso ahora busca aprobar el Bono ONP

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

Dina Boluarte suma un año entero con más de 90 % de rechazo en todo el Perú, según encuesta

¿Crimen o suicidio? La muerte de José Miguel Castro enfrenta versiones entre el informe forense y la pericia policial

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

Milett Figueroa es voceada para ser parte de Gran Hermano, tras separarse de Marcelo Tinelli

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

Cri Cri se pronuncia a poco de emitirse El Valor de la Verdad: “Vengo a mostrar mi inocencia”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Jefferson Cáceres encuentra sitio en Dunfermline AFC: pieza capital del proyecto con incidencia en goles en Scottish Championship

Álvaro Barco lanzó inesperado comentario sobre la continuidad de Alex Valera en Universitario: “De repente merece otra oportunidad en el extranjero”