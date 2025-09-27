Perú

MML anuncia la liberación total de la av. Separadora Industrial para implementar una vía sin peaje en la Panamericana Sur

La comuna derribó construcciones levantadas sin autorización ni medidas de seguridad, que habían invadido la zona

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
MML continúa con la implementación
MML continúa con la implementación de una ruta libre de peajes

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció la liberación total de la avenida Separadora Industrial, un paso clave para la ejecución de una vía auxiliar en la Panamericana Sur que será libre de peajes. Según explicó, esta obra beneficiará directamente a los conductores de Ate y La Molina, distritos que durante años reclamaron alternativas frente al costo de circular por la autopista.

“¡Vía auxiliar en Evitamiento, sin peajes! Liberamos completamente la avenida Separadora Industrial, con la recuperación de espacios públicos que habían sido invadidos por construcciones informales. Todo va quedando listo para dar inicio a la ejecución de la futura vía auxiliar, con el objetivo de brindar mejor transitabilidad en Ate y La Molina”, señaló el burgomaestre a través de sus redes sociales.

MML libera la Separadora Industrial
MML libera la Separadora Industrial y alista vía auxiliar gratuita hacia la Panamericana Sur

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) detalló que se recuperaron 320 m² de vía pública que habían sido ocupados por edificaciones precarias levantadas de manera irregular. Este proceso forma parte de un proyecto más amplio que busca implementar un corredor alternativo y gratuito para mejorar la fluidez del tránsito desde la Vía de Evitamiento hacia la Panamericana Sur.

De acuerdo con la comuna, la futura vía auxiliar reducirá la congestión vehicular en los principales accesos del este de la capital, ofreciendo una alternativa segura y sin costo para miles de limeños que a diario enfrentan largos tiempos de viaje.

MML recupera espacios invadidos y
MML recupera espacios invadidos y anuncia vía auxiliar sin cobros en la Panamericana Sur

Trabajos iniciaron en agosto

La avenida Separadora Industrial ha sido durante mucho tiempo una ruta clave para los vecinos de La Molina y Ate. Sin embargo, su tránsito se veía afectado tanto por el alto flujo vehicular como por la presencia de construcciones informales. Los trabajos de recuperación de espacios públicos, iniciados en agosto, respondieron a un pedido ciudadano que llevaba más de 15 años esperando una solución.

El primer operativo incluyó la demolición de las oficinas de Emape y se desarrolló en coordinación con el alcalde de La Molina, Diego Uceda. En aquella ocasión, el burgomaestre destacó la labor conjunta entre ambas municipalidades. “Solamente en La Molina hablamos de cientos de miles de personas beneficiadas, pero como dice la doctora Faya, esto va a favorecer a un montón de gente que viene desde Lima Sur. Ha sido una labor muy bien hecha, muy coordinada con Lima Metropolitana”, declaró.

MML liberó espacios públicos para la construcción de una vía alterna en la Panamericana sur

El proyecto contempla una conexión directa con la Vía de Evitamiento, lo que brindará a los conductores una alternativa gratuita al peaje. Esta propuesta busca responder a una de las quejas más constantes de los vecinos: el elevado costo de movilizarse dentro de la ciudad, incluso en recorridos cortos, debido al cobro obligatorio en la autopista.

Con la liberación de la vía, la Municipalidad Metropolitana de Lima podrá avanzar con la nivelación del terreno y la ejecución de la futura vía auxiliar. Se estima que esté habilitada en un plazo breve, convirtiéndose en un corredor estratégico para el transporte público, vehículos particulares y motocicletas.

Impacto en Ate y La Molina

El beneficio inmediato se sentirá en Ate y La Molina, distritos que enfrentan a diario el congestionamiento de sus principales accesos. Con una ruta libre de peajes, los conductores podrán ahorrar tiempo y dinero en sus desplazamientos. La MML calcula que cientos de miles de limeños se beneficiarán de manera directa con esta nueva alternativa.

La Molina se opone a
La Molina se opone a este proyecto de vivienda que pretendería aprobar la MML - crédito composición Infobae Perú / Andina

Además del ahorro económico, la vía auxiliar permitirá una mejor distribución del tránsito en el este de la capital, reduciendo la carga sobre la autopista de Evitamiento. Así, se espera mejorar los tiempos de viaje hacia distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima.

Temas Relacionados

MMLRafael López AliagaPanamericana SurpeajeEvitamientoLa Molinaperu-noticias

Más Noticias

Murió Camucha Negrete: la grave enfermedad que padecía y que la obligó a retirarse de ‘Los Monólogos de la vagina’, su reciente obra

La reconocida actriz murió a los 80 años, luego de permanecer bajo cuidados especiales. A causa de su salud tuvo que retirarse de una exitosa puesta en escena en el Teatro Marsano, prometiendo volver. Sin embargo, no pudo cumplir con su promesa

Murió Camucha Negrete: la grave

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

El alcalde limeño volvió a señalar que el Gobierno estadounidense presentaría una protesta formal por la paralización del tren Lima–Chosica

Arana responde a López Aliaga

Día Mundial del Turismo 2025: estos son los destinos claves para explorar el Perú

Perú se posiciona como un destino ideal para quienes buscan experiencias auténticas y sostenibles, combinando paisajes imponentes con la calidez de sus comunidades

Día Mundial del Turismo 2025:

Fabio Gruber se hace cargo de la defensa del FC Nürnberg con un importante rol asignado por el histórico Miroslav Klose

Con 23 años, el defensor de ascendencia peruano se ha posicionado como un inamovible en la última línea del FCN. Su buen hacer, además, sacó de los planes a un veterano con experiencia en Champions League y Bundesliga

Fabio Gruber se hace cargo

Universidades suspenden clases y actividades por la marcha de 27 y 28 de septiembre

Miles de manifestantes y gremios de transportistas se sumarán a la tercera movilización nacional convocada por el colectivo ‘Generación Z’

Universidades suspenden clases y actividades
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Arana responde a López Aliaga

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

Elecciones 2026: estos son los 60 Jurados Electorales Especiales instalados en todo el Perú

Así avanza la censura contra Juan José Santiváñez en el Congreso: Mesa Directiva evaluará su admisión el lunes

Cancillería reincorporó al embajador Fortunato Quesada al Servicio Diplomático, quien fue acusado de abuso de autoridad y hostigamiento laboral

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

ENTRETENIMIENTO

Murió Camucha Negrete a los

Murió Camucha Negrete a los 80 años: actriz y conductora de TV deja un gran legado en la televisión peruana

Magaly Medina rechaza agresión de Gustavo Salcedo contra productor de Maju Mantilla: “Uno espera esto de un delincuente ranqueado”

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de Gustavo Salcedo: “Mi hijo estaba dentro del carro”

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y Jared Leto emocionando con respuesta: “El Perú es conocido por la buena comida”

DEPORTES

La destacada aparición de Cecilia

La destacada aparición de Cecilia Tait en las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025

Fabio Gruber se hace cargo de la defensa del FC Nürnberg con un importante rol asignado por el histórico Miroslav Klose

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025