Perú

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

El alcalde de Lima convocó a una multitudinaria concentración en homenaje al activista recientemente asesinado, a pesar de las críticas que generó el anuncio

Por Luis Paucar

Guardar
López Aliaga organizará un homenaje
López Aliaga organizará un homenaje a Charlie Kirk en Lima el 4 de octubre

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este domingo que espera una gran concentración en el Circuito Mágico del Agua el próximo 4 de octubre durante un homenaje que alista al activista ultraconservador Charlie Kirk, recientemente asesinado.

Durante un acto público en San Juan de Miraflores, el burgomaestre dedicó parte de su discurso a exaltar la figura de Kirk, el mismo día en que se realizan sus exequias en el Estadio State Farm de Arizona, con la presencia de decenas de miles de seguidores y del presidente estadounidense Donald Trump.

“A mí me chocó mucho la muerte de Charlie Kirk, este muchacho que (...) le decían su vida y él aguantaba tanta majadería y media. El hombre más tolerante que he visto y le meten un balazo (...) estaba muy afectado”, expresó el alcalde.

Luego, calificó al activista como un símbolo de inspiración espiritual y resaltó su legado: “Representa la gloria de Dios, la filiación divina (...) vamos a hacerle un homenaje en Lima, llenemos el Circuito Mágico del Agua el 4 de octubre en la tarde. Lo llenamos. Hay que demostrarle al mundo que el Perú es bastión de la vida”, sostuvo.

Kirk fue asesinado en EE.UU.
Kirk fue asesinado en EE.UU. durante un debate universitario; es considerado mártir por sectores ultraconservadores

La semana pasada, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) adelantó que la programación incluirá una proyección sobre el agua y presentaciones de danzas. El evento será abierto al público, con acceso gratuito y medidas de seguridad especiales debido al lugar donde se realizará.

La actividad había sido anunciada por López Aliaga durante su participación en Europa VIVA 25, un foro organizado en Madrid por el partido español Vox, que reúne a figuras de la derecha, el nacionalismo y el conservadurismo de distintos países. En esa ocasión, señaló que su gestión realizaría un “homenaje apoteósico” para un “mártir”.

Kirk, de 31 años y convertido ahora en un gran mártir del ultraconservadurismo nacionalista estadounidense, fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo mientras participaba en un debate tradicional con estudiantes en la Universidad Utah Valley.

El asesinato fue presuntamente perpetrado por Tyler Robinson, un joven de 22 años nacido en el seno de una familia conservadora que, según las autoridades, se politizó “hacia la izquierda” y radicalizó en los últimos años. El suceso ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad y ha sido interpretado como un atentado contra la libertad de expresión.

El homenaje ha sido criticado
El homenaje ha sido criticado en redes por el uso de recursos públicos y por las posturas de Kirk

Trump culpó a los “lunáticos de la izquierda radical” del suceso y su Gobierno prometió tomar medidas enérgicas contra algunos discursos sobre su muerte.

Rechazo

La convocatoria para homenajear al activista en Lima generó una fuerte reacción negativa en redes sociales. Muchos usuarios rechazaron la iniciativa, al cuestionar sus opiniones controvertidas sobre inmigración, educación superior, racismo sistémico y derechos LGTBI.

Además, criticaron a López Aliaga por usar recursos públicos en un evento considerado “inapropiado” y recordaron la ausencia de homenajes a figuras peruanas antes de rendir tributo a extranjeros.

