Magaly Medina confirma detalles de reunión con Gustavo Salcedo donde admite pelea con productor: “Nunca nos dijo de otros ataques”. Video: Magaly TV La Firme

La confirmación de Magaly Medina sobre su encuentro con Gustavo Salcedo ha sumado un nuevo elemento a la serie de denuncias por amenazas y agresiones que involucran al aún esposo de Maju Mantilla con el exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez.

En el programa del 26 de setiembre de ‘Magaly TV La Firme’, Medina reveló que mantuvo una reunión con Salcedo semanas antes de que se hiciera pública la más reciente y violenta agresión contra el productor Christian Rodríguez, quien acusa a Salcedo de un patrón de hostigamiento que se ha extendido durante meses y que culminó en un ataque físico frente a la familia del productor.

“Tengo una denuncia que él (Christian Rodríguez) ha denunciado todos los hechos que han pasado antes de hoy día, donde él cuenta tres episodios terribles, tres hasta cuatro episodios, donde ha sido asediado, acosado, golpeado por Gustavo Salcedo. Esta es la primera denuncia que hace el día de hoy 26″, comenta Medina.

Según Medina, durante la conversación, Salcedo le expuso detalles de su situación matrimonial con Maju Mantilla, pero minimizó la cantidad de incidentes y encuentros que habría tenido con Rodríguez, reconociendo solo un encuentro en el malecón de Miraflores, donde admitió haberlo golpeado.

“Es realmente terrible, nosotros no sabíamos mucho de este historial porque, tengo que decirlo ahora, en un momento en que yo me reuní con Gustavo Salcedo. Sí, él y yo nos reunimos, hablamos y él me contó todo esta cuestión matrimonial que venía pasando con su esposa hacía algún tiempo”, reveló la conductora en un primer momento.

Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de parte de Gustavo Salcedo: “Estaban en el carro”. Video: Instarádula

Sin embargo, la denuncia policial presentada por Rodríguez describe una secuencia mucho más extensa de episodios violentos y amenazas, como detalló la conductora de espectáculos en su último programa.

“Él nos contó que se había encontrado con Christian Rodríguez en un malecón de Miraflores mientras ambos corrían y que él lo había golpeado. Lo que Christian cuenta en su denuncia es un poco diferente. Y además, Salcedo nunca nos refirió que había habido otros ataques. No solo uno, sino más”, contó la periodista.

Cronología de amenazas y agresiones de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez

La reconstrucción de los hechos, basada en la denuncia policial interpuesta por el productor Christian Rodríguez y su esposa, muestran un patrón de hostigamiento que se remonta a marzo de este año. A continuación, cada una de las amenazas y enfrentamientos públicos entre el exproductor de ‘Arriba mi gente’ y Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla.

22 de marzo de 2025. Ese día, Rodríguez denunció que, mientras hacía ejercicio en el malecón de Miraflores, Salcedo le propinó un golpe en el rostro, lo que le provocó una caída, pérdida de conciencia y una herida en la cabeza que requirió sutura en la Clínica Ricardo Palma.

26 de marzo de 2025. Rodríguez comenzó a recibir mensajes amenazantes desde números desconocidos. También reportó haber sido seguido por un automóvil negro hasta su centro laboral (en ese entonces, en Latina). y una moto sin placa, tanto en su trayecto laboral como al recoger a su hijo del colegio.

28 de marzo hasta 19 de julio de 2025. Continuaron enviándole mensajes amenazantes contra su integridad y la de su familia.

19 de julio de 2025. Mientras Rodríguez corría por el malecón de Miraflores, Gustavo Salcedo, en bicicleta, le cierra el paso y le empieza a increpar. El productor se sube al carro de su entrenador Renato Paz, que pasaba por ahí, y el esposo de Maju mantilla empieza a seguirlos “sosteniéndose del vehículo”.

2 de setiembre de 2025. Rodríguez detectó que el mismo vehículo que lo siguió en marzo y una moto lineal sin placa lo seguían hasta la puerta del colegio de su hijo. Al confrontar a los ocupantes (3 hombres en el vehículo y uno en la moto), estos se negaron a dar explicaciones.

3 de setiembre de 2025. El productor recibió en su domicilio un arreglo floral (tipo fúnebre) con la leyenda “Cuídate mucho, con cariño”, que interpretó como una amenaza velada.

11 de septiembre de 2025. Salcedo habría enviado mensajes intimidatorios directamente a la esposa de Rodríguez desde su propio teléfono, advirtiendo que “le va a llenar de plomo” y que las municiones estaban destinadas para el productor.

Agresiones y amenazas de parte de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. Magaly TV La Firme

Todos estos hechos, según la denuncia, generaron un clima de temor constante en la familia de Rodríguez. El productor manifestó temer por su vida y su preocupación por la seguridad de su esposa e hijo.

El último ataque: choque y agresión frente a la familia de Christian Rodríguez

El episodio más reciente y grave ocurrió el 26 de setiembre de 2025, a la salida de un estudio de abogados en San Isidro. Rodríguez se disponía a abordar su vehículo, donde ya lo esperaban su esposa y su hijo de 10 años, cuando una camioneta gris impactó la parte trasera del automóvil.

El productor relató que logró evitar ser arrollado al retroceder, pero el conductor descendió y lo agredió brutalmente en la cabeza. “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, declaró Rodríguez ante las autoridades. Las imágenes difundidas por programas de espectáculos mostraron al productor con la cabeza ensangrentada y en estado de shock, mientras su familia permanecía dentro del vehículo, sin poder intervenir.

Tras el ataque, Rodríguez fue trasladado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma, donde recibió atención médica y puntos de sutura en la cabeza. Posteriormente, acudió a la comisaría de San Isidro para formalizar la denuncia por agresión física y por poner en riesgo la vida de su esposa e hijo. Durante estos trámites, estuvo acompañado por su hermana, mientras que su esposa e hijo permanecieron a salvo y no se reportaron lesiones físicas en ellos.

Magaly Medina, por su parte, comentó todos estos hechos en su programa, encontrándose bastante sorprendida al conocer en detalle todas las agresiones y amenazas que Salcedo le ha hecho a Rodríguez a lo largo de este año.

Magaly Medina reprocha la actitud de Gustavo Salcedo. Magaly TV La Firme

“Miren qué terrible. Habían habido varios encontronazos, no solo uno, tal como él nos refirió a mi productor y a mí”, recordó la conductora en un primer momento, luego de revelar su reunión con Salcedo hace algunas semanas.

Sin embargo, luego de leer que el productor venía siendo perseguido con auto y moto, no pudo dejar de expresar su temor. “Qué nervios. Ahora que hay tanto sicario, que tú puedes mandar matar a otra persona por cien soles, por quinientos soles, qué nervios. Qué amenazante, porque eso se llama acoso violento. Qué horror. ¿Cómo puede alguien vivir con una moto lineal que lo está siguiendo, con un carro que lo está siguiendo? Y se puede presumir que ese carro y esa moto lineal lo seguía por órdenes de alguien", manifestó Medina.

Luego de leer todas las amenazas y agresiones, y señalar que el productor teme por su vida y la de su familia, Magaly le dio la razón. “Claro, cualquiera temería por su vida si tengo una moto lineal que de forma amenazante me está siguiendo hasta el colegio de mi hijo. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacerlo vivir a este hombre una situación de violencia, de acoso, de miedo, de nervios, amenazas de ese tipo? ¿Por qué portarse así Gustavo Salcedo?“, puntualizó la conductora.