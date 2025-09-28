Perú

PNP anuncia que desbarató a más de 40 bandas criminales en 24 horas en medio de críticas sobre corrupción y eficacia

Operativos masivos en Perú dejan un récord de detenciones, al tiempo que surge el debate sobre los procedimientos empleados y la falta de impacto sostenido en la seguridad ciudadana

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Más de 40 bandas criminales
Más de 40 bandas criminales fueron desarticuladas por la PNP en las últimas 24 horas.

En apenas un día, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que logró desarticular más de 40 bandas criminales y ejecutar cerca de 3.000 operativos a nivel nacional.

Los reportes oficiales indican que se realizaron 2.942 intervenciones policiales, acción que derivó en la captura de 617 personas bajo cargos de flagrancia, de las cuales 587 serían peruanos y 30 extranjeros. Además, los controles de identidad permitieron arrestar a 178 individuos con órdenes de captura vigentes.

El despliegue policial desarrollado en las últimas 24 horas también incluyó la incautación de armamento y objetos presuntamente relacionados con crímenes, entre ellos 19 armas de fuego y ocho armas blancas.

A los intervenidos se les encontró teléfonos móviles, municiones y vehículos reportados como robados, de acuerdo con el parte de la propia PNP citado por Infobae.

En el distrito de Florencia de Mora, Trujillo, las fuerzas policiales informaron sobre la captura de integrantes del grupo conocido como Los Locos de la FM, a quienes se les atribuyen actividades vinculadas a la extorsión y tenencia ilegal de armas.

Entre los detenidos figuran Irvin García SalvadorJhair Falla CéspedesJhon Otiniano Aguilar y Marco Burgos Arteaga, todos ligados también al uso de motocicletas con placas modificadas, según lo consignado en el reporte policial.

Más de 40 bandas criminales
Más de 40 bandas criminales fueron desarticuladas por la PNP en las últimas 24 horas.

Falta de claridad en resultados y desafíos pendientes

Aunque la PNP detalló la extensión de sus operativos y el número de aprehendidos, los informes publicados no se presentan evidencias que permitan evaluar el nivel real de desarticulación de las bandas y su relevancia dentro del crimen organizado.

Tampoco hay precisiones respecto al destino procesal de los detenidos ni una identificación clara de las estructuras criminales, lo cual ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia efectiva de estos grandes despliegues.

Otras acciones destacadas incluyen la intervención de la banda Los Muérganos de Comas, cuyos miembros habrían sido capturados en pleno robo de vehículos en San Martín de Porres. La operación permitió la recuperación de un automóvil y la detención de Julio César TurpoAnthony ManosalvaJosé Luis Díaz y Kevin Cano, señalados según la PNP por participación en delitos de receptación agravada.

Los anuncios del Ministerio del Interior (Mininter) sobre la continuidad e intensificación de los operativos buscan reforzar la imagen de control ante el incremento de casos de extorsión, robo y violencia urbana.

Sin embargo, los datos proporcionados hasta ahora por la propia autoridad muestran la ausencia de información detallada sobre procesos posteriores a las detenciones.

En el contexto de medidas de seguridad ciudadana, las acciones declaradas apuntan a un patrón repetitivo de exhibición de cifras y despliegue mediático, práctica que, según el análisis de Infobae, no ha sido acompañada de información transparente sobre condenas efectivas ni desarticulación de estructuras delictivas a largo plazo.

Reportes previos recopilados por la prensa advierten que frecuentemente los detenidos son liberados en breve, sin sanciones proporcionales o investigación criminal profunda. El uso de fuertes dispositivos policiales transmite la imagen de lucha contra el crimen, aunque la percepción de inseguridad persiste en buena parte del país.

Temas Relacionados

PNPMininterOrganización criminalperu-noticias

Más Noticias

Marcha de la Generación Z en Lima: enfrentamientos frente al Congreso y varios heridos en la movilización del 27 de septiembre

Incidentes violentos marcaron las protestas cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marcha de la Generación Z

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

El Teatro Mario Vargas Llosa será escenario del 5º Concierto de Temporada 2025 con Bernat Quetglas y Pedro Mateo González.

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

De pasivos ambientales a bloques de construcción: el proyecto peruano que transforma la minería

Esta iniciativa convierte desechos potencialmente dañinos, como los lodos resultantes del tratamiento de aguas ácidas, en bloques y ladrillos que sirven para proyectos de construcción

De pasivos ambientales a bloques

Marcha ‘Generación Z’: Adulto mayor y mujer entre los ocho heridos por represión de la PNP en Centro de Lima

Enfrentamientos durante la protesta de la ‘Generación Z’ y el reclamo de transportistas urbanos dejan heridos y evidencian el uso de fuerza por efectivos de la Policía Nacional del Perú en el centro histórico de la capital

Marcha ‘Generación Z’: Adulto mayor

Ministerio de Salud inaugura tres Data Center y aprueba nombramiento del 50% del personal CAS para 2025

Los proyectos forman parte de los compromisos de Perú para ingresar a la OCDE y buscan fortalecer la eficiencia administrativa y la atención médica en todo el país

Ministerio de Salud inaugura tres
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

El desgarrador último mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: “Voy a regresar, lo juro”

¿El adiós de Magaly Medina? La presentadora admite que su permanencia en la televisión está en duda para el 2026

Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

DEPORTES

“Vergüenza es que otros con

“Vergüenza es que otros con el triple de presupuesto no peleen el campeonato”: la dura indirecta de DT de Cusco FC tras derrota ante Universitario

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025