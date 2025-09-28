PNP anuncia que desbarató a más de 40 bandas criminales en 24 horas en medio de críticas sobre corrupción y eficacia

Más de 40 bandas criminales fueron desarticuladas por la PNP en las últimas 24 horas.

En apenas un día, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que logró desarticular más de 40 bandas criminales y ejecutar cerca de 3.000 operativos a nivel nacional.

Los reportes oficiales indican que se realizaron 2.942 intervenciones policiales, acción que derivó en la captura de 617 personas bajo cargos de flagrancia, de las cuales 587 serían peruanos y 30 extranjeros. Además, los controles de identidad permitieron arrestar a 178 individuos con órdenes de captura vigentes.

El despliegue policial desarrollado en las últimas 24 horas también incluyó la incautación de armamento y objetos presuntamente relacionados con crímenes, entre ellos 19 armas de fuego y ocho armas blancas.

A los intervenidos se les encontró teléfonos móviles, municiones y vehículos reportados como robados, de acuerdo con el parte de la propia PNP citado por Infobae.

En el distrito de Florencia de Mora, Trujillo, las fuerzas policiales informaron sobre la captura de integrantes del grupo conocido como Los Locos de la FM, a quienes se les atribuyen actividades vinculadas a la extorsión y tenencia ilegal de armas.

Entre los detenidos figuran Irvin García Salvador, Jhair Falla Céspedes, Jhon Otiniano Aguilar y Marco Burgos Arteaga, todos ligados también al uso de motocicletas con placas modificadas, según lo consignado en el reporte policial.

Falta de claridad en resultados y desafíos pendientes

Aunque la PNP detalló la extensión de sus operativos y el número de aprehendidos, los informes publicados no se presentan evidencias que permitan evaluar el nivel real de desarticulación de las bandas y su relevancia dentro del crimen organizado.

Tampoco hay precisiones respecto al destino procesal de los detenidos ni una identificación clara de las estructuras criminales, lo cual ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia efectiva de estos grandes despliegues.

Otras acciones destacadas incluyen la intervención de la banda Los Muérganos de Comas, cuyos miembros habrían sido capturados en pleno robo de vehículos en San Martín de Porres. La operación permitió la recuperación de un automóvil y la detención de Julio César Turpo, Anthony Manosalva, José Luis Díaz y Kevin Cano, señalados según la PNP por participación en delitos de receptación agravada.

Los anuncios del Ministerio del Interior (Mininter) sobre la continuidad e intensificación de los operativos buscan reforzar la imagen de control ante el incremento de casos de extorsión, robo y violencia urbana.

Sin embargo, los datos proporcionados hasta ahora por la propia autoridad muestran la ausencia de información detallada sobre procesos posteriores a las detenciones.

En el contexto de medidas de seguridad ciudadana, las acciones declaradas apuntan a un patrón repetitivo de exhibición de cifras y despliegue mediático, práctica que, según el análisis de Infobae, no ha sido acompañada de información transparente sobre condenas efectivas ni desarticulación de estructuras delictivas a largo plazo.

Reportes previos recopilados por la prensa advierten que frecuentemente los detenidos son liberados en breve, sin sanciones proporcionales o investigación criminal profunda. El uso de fuertes dispositivos policiales transmite la imagen de lucha contra el crimen, aunque la percepción de inseguridad persiste en buena parte del país.