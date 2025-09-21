Extorsión y atentados se multiplican en La Libertad: Mininter intenta frenar el avance del crimen organizado con estas acciones

"PNP asesta duros golpes contra la minería ilegal y extorsión en menos de 24 horas", informó el Mininter.

En la región La Libertad, la problemática de la extorsión y los atentados sigue dominando la agenda local. Durante las últimas 24 horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó dos intervenciones contra organizaciones criminales que mantenían en vilo a las provincias de Virú y Pacasmayo.

Estos operativos sacaron a la luz la dimensión alcanzada por la minería ilegal y la consolidación de redes dedicadas al cobro de cupos y la amenaza directa contra ciudadanos.

En la madrugada del sábado, efectivos de la Región Policial La Libertad ingresaron al sector Tanguche, distrito de Chao, zona donde la minería ilegal se encuentra asociada a actividades peligrosas y a menudo letales.

El operativo terminó con la detención de tres presuntos mineros ilegales y la incautación de 182 cartuchos de emulsión utilizados para la extracción ilícita y, en ocasiones, para fabricar explosivos destinados a extorsionar negocios de la zona.

Según la información oficial, fueron identificadas Dully Lizeth Sánchez Álvarez, Grety Stefi Pacherres Caballero e Ismael Faustino Timás Loyaga.

Durante el dispositivo, otros implicados lograron escapar, una escena que se repite en numerosos puntos del país ante la limitada capacidad de respuesta frente a la creciente movilidad de las bandas.

El fenómeno de la extorsión no conoce límites de edad ni de modalidades. La noche del viernes, la PNP detuvo a dos integrantes de la banda Los Terribles de Pacasmayo, quienes intentaban desplazarse por Portada de la Sierra en motocicleta, transportando explosivos, municiones y stickers extorsivos.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Esteban Cruzado Centurión, de 18 años, y una adolescente de 15 años, capturados gracias al trabajo de inteligencia y apoyo técnico del Escuadrón de Drones Trujillo y la Dirin.

El material incautado incluyó cuatro cartuchos de emulsión, trece casquillos de bala, equipos celulares y stickers criminales, que eran empleados para amenazar directamente a comerciantes y vecinos, extendiendo el clima de zozobra en la zona norte del país.

Operativos sin freno

La respuesta policial en las últimas horas se expresa en cifras contundentes. A escala nacional, la Policía Nacional reportó la desarticulación de treinta y ocho bandas criminales y la detención en flagrancia de quinientos noventa y cuatro delincuentes.

Asimismo, fueron capturados doscientos veintidós requisitoriados y se decomisaron diez mil cincuenta y cuatro envoltorios de drogas, así como la incautación de S/ 1.650.726 provenientes del contrabando y otras actividades ilícitas.

Sin embargo, el contexto revela que estas cifras conviven con un escenario donde la percepción de inseguridad aumenta.

Las denuncias por extorsión y amenazas persisten en barrios y mercados, tejiendo una red de temor que afecta la vida cotidiana.

En la región La Libertad, la extorsión y los atentados vinculados a organizaciones criminales desafían los esfuerzos del Estado.

Mientras se registran algunas detenciones, la ciudadanía señala que la recurrencia de estos delitos responde a la facilidad con que las redes logran reorganizarse y continuar sus actividades bajo nuevas fachadas.

El panorama en Virú y Pacasmayo expone el reto que enfrenta el Estado para ofrecer respuestas reales ante el denominado “avance silencioso” del crimen organizado.