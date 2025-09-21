Perú

Extorsión y atentados se multiplican en La Libertad: Mininter intenta frenar el avance del crimen organizado con estas acciones

Nuevos operativos policiales en Virú y Pacasmayo evidencian la expansión de redes delictivas, mientras ciudadanos enfrentan ataques y amenazas diariamente

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
"PNP asesta duros golpes contra
"PNP asesta duros golpes contra la minería ilegal y extorsión en menos de 24 horas", informó el Mininter.

En la región La Libertad, la problemática de la extorsión y los atentados sigue dominando la agenda local. Durante las últimas 24 horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó dos intervenciones contra organizaciones criminales que mantenían en vilo a las provincias de Virú y Pacasmayo.

Estos operativos sacaron a la luz la dimensión alcanzada por la minería ilegal y la consolidación de redes dedicadas al cobro de cupos y la amenaza directa contra ciudadanos.

En la madrugada del sábado, efectivos de la Región Policial La Libertad ingresaron al sector Tanguche, distrito de Chao, zona donde la minería ilegal se encuentra asociada a actividades peligrosas y a menudo letales.

El operativo terminó con la detención de tres presuntos mineros ilegales y la incautación de 182 cartuchos de emulsión utilizados para la extracción ilícita y, en ocasiones, para fabricar explosivos destinados a extorsionar negocios de la zona.

Según la información oficial, fueron identificadas Dully Lizeth Sánchez Álvarez, Grety Stefi Pacherres Caballero e Ismael Faustino Timás Loyaga.

Durante el dispositivo, otros implicados lograron escapar, una escena que se repite en numerosos puntos del país ante la limitada capacidad de respuesta frente a la creciente movilidad de las bandas.

"PNP asesta duros golpes contra
"PNP asesta duros golpes contra la minería ilegal y extorsión en menos de 24 horas", informó el Mininter.

El fenómeno de la extorsión no conoce límites de edad ni de modalidades. La noche del viernes, la PNP detuvo a dos integrantes de la banda Los Terribles de Pacasmayo, quienes intentaban desplazarse por Portada de la Sierra en motocicleta, transportando explosivos, municiones y stickers extorsivos.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Esteban Cruzado Centurión, de 18 años, y una adolescente de 15 años, capturados gracias al trabajo de inteligencia y apoyo técnico del Escuadrón de Drones Trujillo y la Dirin.

El material incautado incluyó cuatro cartuchos de emulsión, trece casquillos de bala, equipos celulares y stickers criminales, que eran empleados para amenazar directamente a comerciantes y vecinos, extendiendo el clima de zozobra en la zona norte del país.

Operativos sin freno

La respuesta policial en las últimas horas se expresa en cifras contundentes. A escala nacional, la Policía Nacional reportó la desarticulación de treinta y ocho bandas criminales y la detención en flagrancia de quinientos noventa y cuatro delincuentes.

Asimismo, fueron capturados doscientos veintidós requisitoriados y se decomisaron diez mil cincuenta y cuatro envoltorios de drogas, así como la incautación de S/ 1.650.726 provenientes del contrabando y otras actividades ilícitas.

Sin embargo, el contexto revela que estas cifras conviven con un escenario donde la percepción de inseguridad aumenta.

Las denuncias por extorsión y amenazas persisten en barrios y mercados, tejiendo una red de temor que afecta la vida cotidiana.

En la región La Libertad, la extorsión y los atentados vinculados a organizaciones criminales desafían los esfuerzos del Estado.

Mientras se registran algunas detenciones, la ciudadanía señala que la recurrencia de estos delitos responde a la facilidad con que las redes logran reorganizarse y continuar sus actividades bajo nuevas fachadas.

El panorama en Virú y Pacasmayo expone el reto que enfrenta el Estado para ofrecer respuestas reales ante el denominado “avance silencioso” del crimen organizado.

Temas Relacionados

MininterExtorsiónMinería ilegalLa Libertadperu-noticias

Más Noticias

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

El joven comunicador compartió con sus seguidores el difícil diagnóstico que enfrenta y la próxima cirugía, mientras la familia Succar y figuras del espectáculo le envían mensajes de aliento y solidaridad

Kenyi Succar, hermano de Tony

Maricarmen Marín conmueve al dedicar emotivo mensaje a Sebastián Martins en pleno show: “Sin pensarlo encontré al amor de mi vida”

La actriz y cantante abrió su corazón en pleno espectáculo y dedicó un mensaje especial a su pareja y padre de su hija, desatando aplausos y emoción entre los asistentes al evento

Maricarmen Marín conmueve al dedicar

Marcha de la Generación Z EN VIVO: represión policial y heridos en manifestación de jóvenes en Lima este 20 de septiembre contra gobierno y Congreso

Miles de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, se reunirán en la Plaza San Martín para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z

Gestante en alto riesgo, un hombre con sonda y un adolescente sufren volcadura de ambulancia fluvial en Loreto

Pacientes en estado crítico permanecen varados en Marsella luego del vuelco de una embarcación sanitaria, mientras líderes locales exigen intervención urgente de autoridades para garantizar atención médica y traslado seguro

Gestante en alto riesgo, un

Perú vs Brasil 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Las dirigidas por Marcello Bencardino lucharon en los dos primeros sets, pero terminaron cayendo ante uno de los favoritos del certamen. Ahora, pelearán por el tercer lugar

Perú vs Brasil 0-3: resumen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

RLA atribuye a cartas y

RLA atribuye a cartas y presión política su fallida reunión con el papa León XIV: “No me dejaron, pero los perdono”

Machu Picchu en el centro de la polémica: crisis en el transporte de turistas provoca reunión urgente con el premier

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

ENTRETENIMIENTO

Kenyi Succar, hermano de Tony

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

Maricarmen Marín conmueve al dedicar emotivo mensaje a Sebastián Martins en pleno show: “Sin pensarlo encontré al amor de mi vida”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ brillaron en histórico show en la Torre Eiffel

Magaly Medina es ovacionada en el espectáculo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en la Torre Eiffel

Carol Reali ‘Cachaza’ grita su felicidad tras comprometerse con André Bankoff: “¡Sí!, quiero caminar contigo para siempre"

DEPORTES

Perú vs Brasil 0-3: resumen

Perú vs Brasil 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Golazo de Kenji Cabrera ante Kansas City con el que da inicio a su historia con Vancouver Whitecaps en la MLS

Golazo agónico de Alex Valera para su doblete y triunfo de Universitario vs UTC por Liga 1 2025

Universitario vs UTC 2-1: goles y resumen del agónico triunfo crema en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1