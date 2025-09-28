Perú

Así quedó el Centro de Lima tras las protestas de la ‘Generación Z’: ornato destruido, escombros en las calles y heridos durante los disturbios

La movilización inició en la avenida Abancay frente al Congreso y terminó en la Plaza San Martín, donde se registraron choques con la Policía, uso de gases lacrimógenos y graves afectaciones al orden público

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Barricadas destruidas y mobiliario urbano dañado tras la movilización de la ‘Generación Z’. | Omar Coca

Las marchas realizadas el sábado 27 de septiembre por la llamada “Generación Z”, junto a transportistas y diversos colectivos, dejaron una serie de destrozos en el corazón de la capital. Al inicio, la marcha se desarrollaba de forma ordenada, con gritos contra el Gobierno de Dina Boluarte, pero la tensión escaló cuando un grupo de manifestantes derribó las rejas metálicas instaladas alrededor del Palacio Legislativo.

Ante esa situación, la Policía Nacional reaccionó con gases lacrimógenos y con el uso de varas contra algunos asistentes. La represión generó los primeros enfrentamientos y obligó a dispersar la movilización hacia calles aledañas. Desde ese momento, la protesta dejó de ser pacífica y se transformó en una jornada marcada por disturbios, incendios y daños a espacios públicos en distintos puntos del Centro de Lima.

Enfrentamientos en la avenida Abancay

El primer punto de choque se produjo frente al Congreso, cuando decenas de personas empujaron y arrancaron parte de las vallas de seguridad. La escena derivó en una respuesta inmediata de los agentes de la PNP, que lanzaron bombas lacrimógenas en dirección a los manifestantes y avanzaron para alejarlos de la zona.

Protesters clash with police during
Protesters clash with police during a demonstration organised by a youth collective called "Generation Z" to express discontent over a controversial pension reform plan, as well as the government of Peru's President Dina Boluarte, whose approval ratings have plummeted due to ongoing scandals and rising crime, in Lima, Peru September 27, 2025. REUTERS/Angela Ponce

Algunos ciudadanos denunciaron haber sido golpeados en medio del operativo policial. La presencia de gases provocó que muchos de los asistentes retrocedieran hacia el Parque Universitario, donde continuaron las confrontaciones con el despliegue de nuevos cartuchos lacrimógenos y quema de tachos de basura.

Parque Universitario y Plaza San Martín

Tras los choques en Abancay, la movilización avanzó por diversas calles del Centro Histórico hasta llegar al Parque Universitario, donde la concentración de jóvenes se mantuvo durante algunos minutos. Posteriormente, el grueso de los manifestantes se dirigió hacia la Plaza San Martín, el espacio donde suelen culminar las protestas en la capital.

A lo largo de ese trayecto se reportaron enfrentamientos aislados con las fuerzas del orden, además de la interrupción del tránsito vehicular. Comercios en la zona optaron por cerrar sus puertas para evitar daños o saqueos, mientras el contingente policial desplegaba cordones de seguridad en las principales intersecciones.

Manifestantes incendiaron objetos y bloquearon la avenida Nicolás de Piérola, impidiendo el paso vehicular hacia la Plaza San Martín. | Infobae Perú / Abigaíl Villantoy

Testimonios de represión policial en la Plaza San Martín

La confrontación más dura ocurrió en los alrededores de la Plaza San Martín. Testimonios recogidos por Infobae Perú señalaron que las bombas lacrimógenas no solo se lanzaron desde el suelo, sino también desde los edificios que rodean la plaza, lo que generó escenas de pánico entre los manifestantes

Entre los afectados, se denunció que personas de la tercera edad fueron golpeadas por los agentes. Una comerciante con discapacidad para caminar relató que fue gaseada junto a su mascota en plena vía pública. Los asistentes denunciaron que la Policía Nacional ejerció una represión desproporcionada con bombas lacrimógenas y golpes.

Un adulto mayor y una
Un adulto mayor y una mujer entre los heridos tras represión de la PNP. (Foto: OjoPúblico)

Daños en el ornato y tensión en el Centro Histórico

La jornada dejó como saldo daños en el ornato y espacios públicos. En los alrededores de la Plaza San Martín se registraron macetas rotas, escombros en las pistas y restos de barricadas que fueron levantadas durante los enfrentamientos. También se reportó la quema de objetos en la vía, lo que obligó al despliegue de brigadas de limpieza municipal al amanecer.

La situación mantuvo en alerta a los vecinos del Centro Histórico, quienes denunciaron la acumulación de gases en viviendas y negocios. El tránsito en la zona se restableció con dificultad, mientras los organizadores de la protesta confirmaban que la movilización formó parte de una serie de acciones que no descartan continuar en los próximos días.

Restos de macetas y escombros
Restos de macetas y escombros en los alrededores de la Plaza San Martín tras los enfrentamientos. | Exitosa Noticias

Temas Relacionados

Marcha de la Generación Z27 de septiembrePNPPlaza San MartínParo de transportistasCongreso de la Repúblicaperu-noticias

Más Noticias

Octavo retiro AFP: Solicitantes pueden recibir hasta S/ 6 mil menos si cumplen con esta condición

Reglamento publicado por la SBS faculta a que las AFP retengan casi la tercera parte de los retiros solicitados por deudores

Octavo retiro AFP: Solicitantes pueden

Marcha de la Generación Z en Lima: enfrentamientos frente al Congreso y varios heridos en la movilización del 27 de septiembre

Incidentes violentos marcaron la tercera jornada de protestas cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marcha de la Generación Z

Camucha Negrete iba a conducir ‘Aló Camucha’, pero el programa terminó en manos de Gisela Valcárcel

La fallecida actriz tuvo en sus manos un proyecto que deseaba realizar, sin embargo una decisión del canal le terminó cambiando los planes. Tenía claro que la culpa no era de la popular ‘Señito’

Camucha Negrete iba a conducir

Retiro AFP 2025: ¿quiénes pueden solicitarlo tras la publicación del nuevo reglamento de la SBS?

El desembolso de hasta 21.400 soles (4 UIT) se realizará en cuatro armadas mensuales, con canales digitales y físicos habilitados para garantizar la seguridad y el acceso de los afiliados

Retiro AFP 2025: ¿quiénes pueden

Efemérides 28 de septiembre: se firma el acta de independencia en México, nace Hilary Duff y muere José José

Acontecimientos que transformaron el rumbo de la historia y que se conmemoran este día

Efemérides 28 de septiembre: se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Camucha Negrete iba a conducir

Camucha Negrete iba a conducir ‘Aló Camucha’, pero el programa terminó en manos de Gisela Valcárcel

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

El desgarrador último mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: “Voy a regresar, lo juro”

¿El adiós de Magaly Medina? La presentadora admite que su permanencia en la televisión está en duda para el 2026

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Facundo Callejo marcó golazo de cabeza para recortar distancias en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

“Vergüenza es que otros con el triple de presupuesto no peleen el campeonato”: la dura indirecta de DT de Cusco FC tras derrota ante Universitario