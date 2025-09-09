MML culmina demolición en Separadora Industrial para habilitar ruta alterna sin peaje en la Panamericana Sur

MML completa liberación de 470 metros para la vía alterna sin peaje en la Panamericana Sur

La madrugada del 8 de septiembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) completó la recuperación del último tramo de la futura vía alterna a la Panamericana Sur, un corredor que, según anunció el alcalde Rafael López Aliaga, será libre de peaje.

Personal especializado de la comuna utilizó maquinaria pesada para demoler una edificación perteneciente a un centro educativo, la cual invadía el espacio destinado al anillo vial metropolitano, específicamente entre las avenidas Separadora Industrial y Evitamiento. Los trabajos permitieron liberar 200 metros lineales, completando así los 470 metros previstos para la obra.

Este avance marca la fase final del proyecto, que ofrecerá una ruta de acceso directo y gratuito hacia Evitamiento. Según informó la MML, el siguiente paso será la nivelación y asfaltado del terreno, lo que permitirá habilitar la vía en un plazo aproximado de dos meses.

La ruta estará disponible para vehículos particulares, taxis, motocicletas y transporte público, contribuyendo a descongestionar la Vía de Evitamiento y reduciendo los tiempos de viaje.

De esta manera, los vecinos de La Molina y de distritos cercanos como Ate y Villa El Salvador tendrán por primera vez una alternativa sin peaje, lo que representará un ahorro económico para miles de familias que durante años denunciaron un cobro injusto por desplazarse dentro de la ciudad.

El proyecto de recuperación de espacios comenzó el 8 de agosto, con la primera intervención en la zona. En esa fecha participaron activamente el alcalde de La Molina, Diego Uceda, y la gerente de Fiscalización y Control de la MML, Mariella Falla, quienes supervisaron la demolición de estructuras menores y el retiro de obstáculos en la avenida Separadora Industrial.

500 mil limeños accederán a nueva vía auxiliar tras recuperación de tramo en Separadora Industrial

Una espera de 16 años

Acompañado por decenas de vecinos, Uceda recordó que este pedido se arrastraba desde el año 2009 y subrayó la importancia de abrir una ruta libre de peaje. “La liberación de esta vía auxiliar permitirá a los conductores evitar el pago del peaje ubicado en la Vía de Evitamiento, dando una opción libre para el tránsito vehicular. Hasta hoy, quienes vivían en La Molina no podían utilizar esta vía porque se chocaban con esta construcción y eran obligados a dirigirse por la autopista y pagar peaje con el consiguiente perjuicio económico”, declaró.

Lima habilita ruta auxiliar en Separadora Industrial: medida busca aliviar congestión y evitar peajes

En esa ocasión también denunció que, durante años, las oficinas de Emape estuvieron instaladas en este espacio, lo que impidió ejecutar una solución. “Al tratarse de una vía metropolitana lo que siempre correspondió fue conversar con la máxima autoridad limeña, lo que anteriormente no se hizo por discusiones innecesarias”, señaló.

Municipalidad de Lima recupera espacio público en Separadora Industrial y activa vía alterna sin peaje

Mariella Falla, por su parte, destacó la coordinación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de La Molina para avanzar con la obra, y aseguró que el proyecto beneficiará a cientos de miles de limeños que usan este corredor todos los días.

Según la MML, esta intervención beneficiará directamente a cerca de 500 mil ciudadanos, al ofrecerles un corredor alternativo que evitará el cobro del peaje en la Vía de Evitamiento. El impacto se sentirá no solo en La Molina, sino también en otros distritos del sur y este de Lima, ya que los conductores pasan por esas zonas para dirigirse a diferentes puntos de la capital.

López Aliaga celebra avance de la obra

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, difundió en sus redes sociales el próximo inicio de la obra para implementar la vía libre de peajes en la Panamericana Sur.

El burgomaestre indicó que, con la demolición en la Vía de Evitamiento, se logró recuperar el último tramo por donde pasará el carril auxiliar.

“Próximamente daremos inicio a la ejecución de la obra”, anunció.

