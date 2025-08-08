Municipalidad de Lima recupera vías en av. Separadora Industrial y anuncia habilitación de ruta alterna sin peaje

Municipalidad de Lima recupera espacio público en Separadora Industrial y activa vía alterna sin peaje

En una acción conjunta entre la Municipalidad de La Molina y la Municipalidad Metropolitana de Lima, se logró la recuperación de la vía auxiliar de la avenida Separadora Industrial, a la altura del tramo comprendido entre la Carretera Central y la avenida Javier Prado. Esta medida permitirá habilitar una nueva ruta que beneficiará a cerca de 500 mil limeños, quienes diariamente se veían obligados a utilizar la Vía de Evitamiento y pagar el peaje para desplazarse hacia otros puntos de la ciudad.

Durante la jornada de recuperación, realizada en horas de la madrugada, estuvieron presentes el alcalde de La Molina, Diego Uceda, y la funcionaria de la Municipalidad de Lima, María Faya. Ambos destacaron que esta liberación fue posible gracias a una coordinación interinstitucional con Emape, entidad que mantenía oficinas operativas en el tramo ahora liberado.

“Ha sido una liberación coordinada con la Municipalidad Distrital de La Molina. Acá estaba ubicado Emape, que estaba usando una vía alterna, la cual ha sido liberada para que ya no se cobre el peaje y puedan usarla los vecinos del distrito y todos los vecinos de Lima”, señaló Faya durante una entrevista en vivo para Exitosa.

Como parte de la intervención, también se inició el asfaltado de la vía, lo que mejorará la conectividad y reducirá los tiempos de viaje para miles de usuarios. El tramo quedará habilitado para el tránsito de vehículos particulares, motocicletas, taxis y unidades de transporte público, lo que contribuirá a descongestionar el tráfico en la Vía de Evitamiento.

Lima habilita ruta auxiliar en Separadora Industrial: medida busca aliviar congestión y evitar peajes

“Lo importante es cuando se trabaja de manera coordinada con el distrito. La Molina está hoy en una recuperación histórica que posteriormente se convertirá en una obra, una vía alterna que va a evitar el cobro del peaje indebido”, remarcó Faya, subrayando el impacto económico positivo que esta medida tendrá para los ciudadanos.

Por su parte, el alcalde Diego Uceda destacó que la habilitación de esta vía alterna no solo beneficiará a los vecinos de La Molina, sino también a residentes de distritos cercanos, como Ate, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, quienes utilizan esta ruta para dirigirse al centro de Lima o a zonas comerciales del este de la capital.

“Solamente en La Molina hablamos de cientos de miles de personas beneficiadas, pero como dice la doctora Faya, esto va a favorecer a un montón de gente que viene desde Lima Sur. Ha sido una labor muy bien hecha, muy coordinada con Lima Metropolitana”, declaró Uceda.

Ruta habilitada beneficiaría a más de medio millón de limeños

Oficinas de Emape fueron reubicadas en el Centro de Lima

Esta recuperación de espacio público representa un avance importante en la mejora del transporte urbano, y responde al clamor de los vecinos de lima este que buscaban una alternativa al uso obligatorio del peaje. Las autoridades aseguraron que se mantendrán los trabajos para garantizar que la vía auxiliar esté plenamente operativa en los próximos días.

La recuperación implicó el retiro total de las oficinas de Emape que ocupaban el espacio público. “Aquí funcionaban oficinas administrativas, con servidores, computadoras, mobiliario y hasta veredas que impedían el libre tránsito. Todo eso ha sido removido y reubicado en el centro de Lima”, explicó el alcalde.

500 mil limeños accederán a nueva vía auxiliar tras recuperación de tramo en Separadora Industrial

La obra responde a una demanda ciudadana sostenida por años. Vecinos y conductores denunciaban que estaban obligados a pasar por el peaje de Evitamiento incluso para trayectos cortos dentro del distrito o hacia zonas cercanas. Esta situación afectaba el bolsillo de miles de familias y generaba congestión en una vía ya sobrecargada.