Perú

Esta es la operadora que tiene la mejor velocidad de descarga de datos, según Osiptel

¿Claro o Entel? Esta es la empresa de telecomunicaciones que sigue liderando en el sector

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
En agosto, la velocidad promedio
En agosto, la velocidad promedio de descarga del internet móvil en redes 4G, a nivel nacional alcanzó los 12.27 megabits por segundo (Mbps). - Crédito Osiptel

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha revelado sus nuevos datos sobre el mercado móvil. En este caso, sobre la velocidad del internet que usan los millones de peruanos en sus celulares.

“En agosto, la velocidad promedio de descarga del internet móvil en redes 4G, a nivel nacional alcanzó los 12.27 megabits por segundo (Mbps), lo que representó una mejora respecto al desempeño de julio (12.16 Mbps)”, detalló la entidad.

Así, del mercado actual de telecomunicaciones, hay una de las empresas que se mantiene por encima de las demás en velocidades de descarga de internet. Esta es Claro, que lidera el sector con 12,75 Mbps, la cual ha mantenido este indicador en subida desde febrero de este año.

Claro y Bitel son las
Claro y Bitel son las dos empresas que más crecen este año. Bitel ya es la tercera con más participación, mientras que Claro lidera el mercado. - Crédito Difusión

Velocidad de internet móvil mejora

No solo la velocidad del internet móvil ha mejorado en el país, sino también hay regiones que han destacado con los mejores indicadores.

“De acuerdo a la información publicada en Checa tu internet móvil (https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe), en este periodo, Tumbes (13.19 Mbps), Callao (12.68 Mbps) y Lima (12.59 Mbps) fueron las regiones con los mejores promedios de velocidad de descarga a nivel nacional”, aclara Osiptel.

Sin embargo, Cusco (11.85 Mbps), Apurímac (11.83 Mbps) y Loreto (11.58 Mbps) tuvieron los desempeños más bajos a nivel nacional.

Osiptel reveló los datos de
Osiptel reveló los datos de portabilidad de agosto. Claro le arrebató el primer lugar a Entel en portabilidad. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Osiptel

Claro lidera en velocidad

Osiptel presentó sus datos de análisis por empresas operadoras, que pertenecen al mes de agosto. Claro tuvo un promedio de descarga de 12.75 Mbps, seguido de Bitel (12.40 Mbps) y en tercer lugar Entel (12.17 Mbps).

“En lo que se refiere al indicador de latencia, se registró un promedio nacional de 55.29 milisegundos (ms), mayor a lo registrado en julio (54.10 ms). Aunque suele confundirse con la velocidad, este factor provoca que los videos vistos en el celular o las videollamadas se reproduzcan con mayor o menor demora. A menor retardo, mejor desempeño”, agregó la entidad.

También revelarond datos respecto al tiempo de cobertura, a nivel nacional, registró un promedio de 92.70 %, lo que representó una mejora respecto al promedio de julio (92.65 %). Es decir, los usuarios estuvieron conectados a una red 4G en este tiempo, lo que significaría una mejor experiencia en navegación de diversos contenidos en ese periodo en dicha tecnología.

Osiptel capacitó a usuarios en
Osiptel capacitó a usuarios en diversos temas, entre los cuales estuvo el bloque de líneas móviles. - Crédito Osiptel

“En tanto, el indicador de pérdida de paquetes de datos (cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de alguna sesión de datos o que recibamos o enviemos información con retrasos, intermitencia o de manera incompleta), registró un promedio de 0.79 % a nivel nacional, similar al resultado de julio (0.79 %)”, añadieron.

Finalmente, el indicador de velocidad de subida tuvo un promedio nacional de 3.00 Mbps, por encima de la media de julio (2.96 %).

Asimismo, cabe señalar que según el análisis del promedio ponderado de todos los indicadores en redes 4G (velocidad de subida y bajada, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura), en agosto, el ranking de calidad de internet móvil a nivel nacional se situó en 78.05 %. Entel tuvo un desempeño de 79.87 %, seguido de Claro (78.66 %), Bitel (77.44 %) y Movistar (75.67 %).

Temas Relacionados

Osiptelvelocidad de internetClaroperu-economia

Más Noticias

Así avanza la censura contra Juan José Santiváñez en el Congreso: Mesa Directiva evaluará su admisión el lunes

Contradicción. La congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez, retiró su firma de la moción, pese a que solo unos días atrás publicó un video pidiendo la salida del titular del Minjus

Así avanza la censura contra

Buscan reducir presupuesto para VIH en 2026: Advierten retrocesos en control de la enfermedad

La diferencia en el financiamiento revela una baja drástica en los recursos para medicación preventiva, una decisión que las organizaciones consideran podría poner en riesgo los avances en la respuesta nacional al VIH

Buscan reducir presupuesto para VIH

Marcha 27 y 28 de septiembre EN VIVO: ‘Generación Z’, transportistas y diversos gremios se suman a una tercera movilización

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, confirmó que diversas empresas de transportistas se unirán a la protesta para alzar su voz frente a los recientes asesinatos de sus compañeros

Marcha 27 y 28 de

Cineplanet sobre filtración de información: “La base de datos no ha sido vulnerada”

La auditoría de seguridad de datos que realizó el cine reveló que no hubo vulneración. Pero, como se sabe, los ‘hackers’ ya no necesitan romper la seguridad digital para sacar datos de clientes

Cineplanet sobre filtración de información:

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Los documentos de la PNP revelan episodios de intimidación que incluyen ataques en la vía pública y advertencias enviadas a la casa de Christian Rodríguez, quien advierte temer por su vida y la de sus seres queridos

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Así avanza la censura contra

Así avanza la censura contra Juan José Santiváñez en el Congreso: Mesa Directiva evaluará su admisión el lunes

Cancillería reincorporó al embajador Fortunato Quesada al Servicio Diplomático, quien fue acusado de abuso de autoridad y hostigamiento laboral

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

ENTRETENIMIENTO

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de Gustavo Salcedo: “Mi hijo estaba dentro del carro”

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y Jared Leto emocionando con respuesta: “El Perú es conocido por la buena comida”

Austin Palao, Karime Scander, Mayra Goñi, Luciana Fuster y más peruanos nominados a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’

El adiós a Camucha Negrete, la reina de la comedia y el drama: una trayectoria imparable en la televisión, cine y teatro

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC EN

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal TV online del duelo en el Monumental por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Italia vs Bulgaria en Perú: canales TV y streaming de la final del Mundial de Vóley Masculino 2025