Esta es la operadora que tiene la mejor velocidad de descarga de datos, según Osiptel

En agosto, la velocidad promedio de descarga del internet móvil en redes 4G, a nivel nacional alcanzó los 12.27 megabits por segundo (Mbps).

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha revelado sus nuevos datos sobre el mercado móvil. En este caso, sobre la velocidad del internet que usan los millones de peruanos en sus celulares.

“En agosto, la velocidad promedio de descarga del internet móvil en redes 4G, a nivel nacional alcanzó los 12.27 megabits por segundo (Mbps), lo que representó una mejora respecto al desempeño de julio (12.16 Mbps)”, detalló la entidad.

Así, del mercado actual de telecomunicaciones, hay una de las empresas que se mantiene por encima de las demás en velocidades de descarga de internet. Esta es Claro, que lidera el sector con 12,75 Mbps, la cual ha mantenido este indicador en subida desde febrero de este año.

Claro y Bitel son las dos empresas que más crecen este año. Bitel ya es la tercera con más participación, mientras que Claro lidera el mercado.

Velocidad de internet móvil mejora

No solo la velocidad del internet móvil ha mejorado en el país, sino también hay regiones que han destacado con los mejores indicadores.

“De acuerdo a la información publicada en Checa tu internet móvil (https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe), en este periodo, Tumbes (13.19 Mbps), Callao (12.68 Mbps) y Lima (12.59 Mbps) fueron las regiones con los mejores promedios de velocidad de descarga a nivel nacional”, aclara Osiptel.

Sin embargo, Cusco (11.85 Mbps), Apurímac (11.83 Mbps) y Loreto (11.58 Mbps) tuvieron los desempeños más bajos a nivel nacional.

Claro le arrebató el primer lugar a Entel en portabilidad.

Claro lidera en velocidad

Osiptel presentó sus datos de análisis por empresas operadoras, que pertenecen al mes de agosto. Claro tuvo un promedio de descarga de 12.75 Mbps, seguido de Bitel (12.40 Mbps) y en tercer lugar Entel (12.17 Mbps).

“En lo que se refiere al indicador de latencia, se registró un promedio nacional de 55.29 milisegundos (ms), mayor a lo registrado en julio (54.10 ms). Aunque suele confundirse con la velocidad, este factor provoca que los videos vistos en el celular o las videollamadas se reproduzcan con mayor o menor demora. A menor retardo, mejor desempeño”, agregó la entidad.

También revelarond datos respecto al tiempo de cobertura, a nivel nacional, registró un promedio de 92.70 %, lo que representó una mejora respecto al promedio de julio (92.65 %). Es decir, los usuarios estuvieron conectados a una red 4G en este tiempo, lo que significaría una mejor experiencia en navegación de diversos contenidos en ese periodo en dicha tecnología.



“En tanto, el indicador de pérdida de paquetes de datos (cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de alguna sesión de datos o que recibamos o enviemos información con retrasos, intermitencia o de manera incompleta), registró un promedio de 0.79 % a nivel nacional, similar al resultado de julio (0.79 %)”, añadieron.

Finalmente, el indicador de velocidad de subida tuvo un promedio nacional de 3.00 Mbps, por encima de la media de julio (2.96 %).

Asimismo, cabe señalar que según el análisis del promedio ponderado de todos los indicadores en redes 4G (velocidad de subida y bajada, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura), en agosto, el ranking de calidad de internet móvil a nivel nacional se situó en 78.05 %. Entel tuvo un desempeño de 79.87 %, seguido de Claro (78.66 %), Bitel (77.44 %) y Movistar (75.67 %).