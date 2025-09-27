Docente organizaba peleas de box entre escolares en colegio de Junín: padres exigen su retiro, pero alumnos afirman que solo “jugaban”

Padres piden destitución de profesor que organizaba peleas de box en clase en colegio de Huancayo. Fuente: Buenos Días Perú de Panamericana Televisión

Un hecho que ha causado indignación entre padres y la comunidad educativa ocurrió en Junín, donde un docente fue acusado de incitar peleas entre alumnos dentro del aula. La denuncia se presentó en el colegio José Faustino Sánchez Carrión, situado en el distrito del Mantaro, provincia de Jauja.

Padres informaron que el profesor de educación física, Pablo Rivera Vivas, habría organizado enfrentamientos entre estudiantes utilizando guantes de boxeo. La situación se desarrolló durante el horario escolar y quedó registrada en un video que uno de los alumnos compartió, alcanzando rápida difusión entre los padres.

La preocupación se hizo sentir ante este tipo de prácticas, señaladas como promotoras de violencia y generadoras de un ambiente inseguro para los estudiantes. El caso provocó la intervención de autoridades locales y organismos educativos, quienes buscan esclarecer lo ocurrido y definir las responsabilidades correspondientes.

Padres exigen retiro de profesor por fomentar peleas entre alumnos

Tras la aparición del video, los padres asistieron al colegio para exigir la destitución del docente. Indicaron que las peleas impulsadas por el profesor crearon conflictos internos y divisiones entre los estudiantes, afectando la convivencia escolar.

Padres de familia llegaron al colegio José Faustino Sánchez Carrión para exigir la destitución del docente acusado de organizar peleas de box entre escolares. foto: Composición Infobae Perú

“Queremos que lo retiren porque ya estamos cansados. El profesor es de Educación Física y su actitud pone en riesgo la integridad de los menores”, declaró una madre a Buenos Días Perú de Panamericana Televisión.

Otra madre expresó su malestar y solicitó sanciones estrictas: “Denigra a nuestra institución educativa, perjudicando al colegio José Faustino Sánchez Carrión. Un docente con ética profesional piensa antes de actuar”.

El reclamo principal es garantizar un entorno seguro y respetuoso, donde los alumnos puedan desarrollarse sin exposición a riesgos ni agresión física. Las protestas exigen que las autoridades educativas adopten medidas inmediatas para evitar la repetición de hechos semejantes.

UGEL Junín investiga a docente por peleas de box en colegio

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Junín inició una investigación formal al docente acusado de promover peleas de box entre escolares durante el horario escolar. Esta acción tiene como objetivo esclarecer si el profesor organizó los enfrentamientos o si se trató de juegos sin intención violenta, según informó RPP.

Estudiantes practicaban box en pleno horario. Foto: RPP

Denis Mucha, director de la UGEL Junín, explicó que una comisión de convivencia escolar visitó el colegio José Faustino Sánchez Carrión para recoger testimonios y revisar evidencias, incluido el video grabado por un estudiante. La investigación busca establecer las responsabilidades y las posibles sanciones.

Mientras tanto, el docente sigue trabajando en la institución bajo supervisión de la dirección. Según información recogida por RPP, los estudiantes involucrados en el video manifestaron que solo estaban “jugando” y no hubo agresión real, aunque esa versión contradice la inquietud de los padres.

“La comisión levantó el acta y, respecto a toda la información recabada, solo existe este video. Al hablar con los estudiantes protagonistas, descartan cualquier acto de agresividad y afirman que simplemente jugaban. Actualmente, todo sigue en proceso de investigación, pero la versión de los alumnos difiere mucho respecto a la preocupación de los padres”, explicó Mucha.

Autoridades de la UGEL Junín acudieron al colegio para recoger testimonios y revisar las pruebas relacionadas con la denuncia contra el docente. Captura: Panamericana Noticias

La UGEL recordó que hay protocolos establecidos para actuar ante casos de agresión escolar, con el objetivo de proteger a los estudiantes, garantizar la convivencia pacífica y sancionar todo comportamiento que comprometa la integridad de los alumnos en las instituciones educativas.

Este caso atrajo atención pública, abriendo cuestionamientos sobre la supervisión docente y la importancia de promover actividades seguras en la educación física. Padres y autoridades coinciden en la necesidad de fortalecer la ética profesional y reforzar la vigilancia de prácticas que puedan poner en riesgo la seguridad de los estudiantes.