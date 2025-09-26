Perú

¿Quieres enseñar en tu lengua originaria? Pronabec lanza 20 mil nuevas vacantes para estudiantes que busquen ser docentes bilingües

El programa nacional de becas otorga recursos económicos y acompañamiento a quienes busquen enseñar en escuelas con enfoque intercultural y dominio de alguna lengua originaria del país

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Lanzan becas para enseñar lenguas
Lanzan becas para enseñar lenguas originarias. (Foto: Minedu)

El Programa Nacional de Becas y Crédito (Pronabec) lanzó una nueva convocatoria para acceder a 20.000 becas integrales destinadas a estudiantes peruanos que dominen una de las 49 lenguas originarias reconocidas en el proceso Beca 18-2026. Según información obtenida por Infobae, la apuesta estatal apunta a fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y garantizar tanto la continuidad como el rescate de culturas a través de la docencia.

Infobae verificó que quienes cursan el último año de secundaria o ya egresaron, y acreditan la capacidad de comunicarse en al menos una lengua originaria peruana, pueden inscribirse al Examen Nacional de Preselección (ENP) dentro de la modalidad EIB. Para postular a Beca 18-2026 en esta modalidad es necesario haber logrado el medio superior en los dos últimos grados escolares y no existen restricciones de edad para presentarse.

Lenguas originarias. (Minedu)
Lenguas originarias. (Minedu)

El programa, dirigido exclusivamente a ciudadanos con dominio de lenguas nativas, cubre los costos de examen de admisión, matrícula, pensión de estudios, nivelación académica, grado, título, alimentación, alojamiento, movilidad local y demás gastos vinculados a la carrera profesional. Infobae recogió que esta oferta representa una oportunidad única para egresados escolares que aspiran a convertirse en educadores en nivel inicial, primaria o secundaria, efectuando una labor directamente vinculada a la protección de los idiomas originarios del Perú.

Criterios de priorización y beneficios exclusivos de la modalidad EIB

Pronabec definió un sistema de puntuación adicional para quienes postulen en EIB, con el que reconoce el dominio de lenguas según la brecha docente identificada por el Ministerio de Educación. Las 49 lenguas originarias se clasifican en dos niveles de prioridad. Los hablantes de nivel uno, que incluye idiomas como Achuar, Ashaninka, Awajún, Iñapari, Matsigenka y Shipibo-Konibo, reciben 10 puntos extra al resultado del ENP. Aquellos con dominio de lenguas de segunda prioridad, entre las que figuran Aimara, Jaqaru, Kawki y Quechua, suman 5 puntos adicionales. El puntaje máximo posible en la modalidad EIB alcanza los 170 puntos.

Lenguas originarias
Lenguas originarias

El proceso de inscripción es completamente gratuito y puede realizarse hasta el domingo 5 de octubre a las 11:59 p. m. en www.pronabec.gob.pe/beca-18/. Para los postulantes sin acceso a internet o dispositivos, Pronabec habilitó la opción del evento Becatón, jornadas nacionales para facilitar la inscripción presencial con orientación y recursos tecnológicos.

De acuerdo con datos proporcionados por Infobae, más de 1.500 beneficiarios se han formado desde el inicio del sistema EIB. Estas cifras evidencian el avance del programa en la incorporación activa de profesionales indígenas a la docencia, con efectos tangibles en la preservación cultural y educación inclusiva en distintos territorios del Perú.

Los interesados pueden revisar a detalle los requisitos y consultar su récord de rendimiento escolar en la plataforma digital de Pronabec y por medio de la Pronabec App. El canal oficial de Facebook, el WhatsApp 914 121 106 o la línea gratuita 0800 000 18, están disponibles para asesoría directa.

Temas Relacionados

Lengua originariaBeca 18Docentes bilingüesMineduperu-noticias

Más Noticias

Hombre salió de su vivienda con puñaladas, condujo unas cuadras en busca de ayuda, pero chocó con tres autos y murió en Huancayo

Un insólito caso conmocionó a El Tambo. El promotor musical José Eduardo Baldeón presentaba graves heridas de arma blanca y, tras su muerte, la Policía detuvo a su pareja como parte de las investigaciones

Hombre salió de su vivienda

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

El periodista respondió con firmeza a la defensa que busca impedir la emisión del programa donde Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, contará su versión

Beto Ortiz desafía a Jefferson

Magaly Medina impactada con cartas judiciales que buscan frenar entrevista de Cri Cri en EVDLV: “Qué celeridad, tiene derecho a defenderse”

La periodista cuestionó que la justicia actuara con rapidez inusual para intentar censurar a Cristian Martínez.

Magaly Medina impactada con cartas

Kábala jueves 25 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

Como cada jueves, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala jueves 25 de setiembre

¿Habrá paro de transportistas este sábado 27 y domingo 28 de septiembre ante la ola de extorsiones?

Mientras una parte del sector convoca a una nueva medida de fuerza para este fin de semana, Martín Valeriano, presidente de Anitra, descarta la adhesión de su gremio, aunque advierte sobre próximas acciones ante la inseguridad en Lima

¿Habrá paro de transportistas este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra irá a un

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

Piden citar al ministro del Interior y al jefe de la PNP por presuntos “soplos” de información a ‘El Monstruo’

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz desafía a Jefferson

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor

Mario Irivarren confunde el cumpleaños de Onelia Molina y desata polémica en redes: “El 15 es de Vania”

Pamela López recibe propuesta de matrimonio de Paul Michael, pero le recuerdan su divorcio con Christian Cueva: “Tumba la fiesta”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

DEPORTES

Reimond Manco criticó a Néstor

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito por suplencia de Kevin Quevedo: “Lo metes para que te salve la cabeza”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo