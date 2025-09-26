¿Quieres enseñar en tu lengua originaria? Pronabec lanza 20 mil nuevas vacantes para estudiantes que busquen ser docentes bilingües

Lanzan becas para enseñar lenguas originarias. (Foto: Minedu)

El Programa Nacional de Becas y Crédito (Pronabec) lanzó una nueva convocatoria para acceder a 20.000 becas integrales destinadas a estudiantes peruanos que dominen una de las 49 lenguas originarias reconocidas en el proceso Beca 18-2026. Según información obtenida por Infobae, la apuesta estatal apunta a fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y garantizar tanto la continuidad como el rescate de culturas a través de la docencia.

Infobae verificó que quienes cursan el último año de secundaria o ya egresaron, y acreditan la capacidad de comunicarse en al menos una lengua originaria peruana, pueden inscribirse al Examen Nacional de Preselección (ENP) dentro de la modalidad EIB. Para postular a Beca 18-2026 en esta modalidad es necesario haber logrado el medio superior en los dos últimos grados escolares y no existen restricciones de edad para presentarse.

El programa, dirigido exclusivamente a ciudadanos con dominio de lenguas nativas, cubre los costos de examen de admisión, matrícula, pensión de estudios, nivelación académica, grado, título, alimentación, alojamiento, movilidad local y demás gastos vinculados a la carrera profesional. Infobae recogió que esta oferta representa una oportunidad única para egresados escolares que aspiran a convertirse en educadores en nivel inicial, primaria o secundaria, efectuando una labor directamente vinculada a la protección de los idiomas originarios del Perú.

Criterios de priorización y beneficios exclusivos de la modalidad EIB

Pronabec definió un sistema de puntuación adicional para quienes postulen en EIB, con el que reconoce el dominio de lenguas según la brecha docente identificada por el Ministerio de Educación. Las 49 lenguas originarias se clasifican en dos niveles de prioridad. Los hablantes de nivel uno, que incluye idiomas como Achuar, Ashaninka, Awajún, Iñapari, Matsigenka y Shipibo-Konibo, reciben 10 puntos extra al resultado del ENP. Aquellos con dominio de lenguas de segunda prioridad, entre las que figuran Aimara, Jaqaru, Kawki y Quechua, suman 5 puntos adicionales. El puntaje máximo posible en la modalidad EIB alcanza los 170 puntos.

El proceso de inscripción es completamente gratuito y puede realizarse hasta el domingo 5 de octubre a las 11:59 p. m. en www.pronabec.gob.pe/beca-18/. Para los postulantes sin acceso a internet o dispositivos, Pronabec habilitó la opción del evento Becatón, jornadas nacionales para facilitar la inscripción presencial con orientación y recursos tecnológicos.

De acuerdo con datos proporcionados por Infobae, más de 1.500 beneficiarios se han formado desde el inicio del sistema EIB. Estas cifras evidencian el avance del programa en la incorporación activa de profesionales indígenas a la docencia, con efectos tangibles en la preservación cultural y educación inclusiva en distintos territorios del Perú.

Los interesados pueden revisar a detalle los requisitos y consultar su récord de rendimiento escolar en la plataforma digital de Pronabec y por medio de la Pronabec App. El canal oficial de Facebook, el WhatsApp 914 121 106 o la línea gratuita 0800 000 18, están disponibles para asesoría directa.