Cursos gratis de Gestión Pública, Secretariado Ejecutivo, entre otros: conoce horarios y link de la inscripción

Estos cursos están orientados tanto a quienes buscan empleo como a emprendedores o personas que desean adquirir nuevas habilidades técnicas - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Ancón lanzó una serie de cursos gratuitos de empleabilidad dirigidos a quienes buscan mejorar sus conocimientos y opciones laborales en diversas áreas profesionales.

En colaboración con CEO Avanzys, el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la capacitación, desarrollar competencias prácticas y brindar herramientas actualizadas para facilitar la inserción y el crecimiento en el ámbito laboral.

Las clases se impartirán de modo virtual a través de Google Meet, lo que permite que los participantes accedan a los contenidos desde cualquier lugar a través de dispositivos con conexión a internet.

La oferta educativa es diversa y actualizada con contenidos alineados a las demandas del mercado laboral actual - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los horarios?

Los cursos disponibles, con fechas y horarios definidos, son los siguientes

Gestión Pública

Inicio: 6 de octubre

Duración: 5 sesiones en 2 semanas (lunes, miércoles y viernes) de 5 a 7 p. m.

Acceso al grupo de WhatsApp ( aquí

Secretariado Ejecutivo

Inicio: 6 de octubre

Duración: 5 sesiones en 2 semanas (lunes, miércoles y viernes) de 7 a 9 p. m.

Acceso al grupo de WhatsApp ( aquí

Redacción de Documentos Administrativos

Inicio: 7 de octubre

Duración: 5 sesiones en 2 semanas (martes, jueves y sábado) de 5 a 7 p. m.

Acceso al grupo de WhatsApp aquí

Las áreas de formación incluyen tecnología, gestión, servicios, idiomas, emprendimiento y desarrollo personal, entre otras - Créditos: Freepik.

Primeros Auxilios e Inyectables

Inicio: 7 de octubre

Duración: 5 sesiones en 2 semanas (martes, jueves y sábado) de 7 a 9 p. m.

Acceso al grupo de WhatsApp ( aquí

Gestión e Innovación Empresarial

Inicio: 20 de octubre

Duración: 5 sesiones de lunes a viernes, de 6 a 7:30 p. m.

Acceso al grupo de WhatsApp ( aquí

Al finalizar, existe la opción de obtener una certificación. El trámite de este documento tiene un costo social de 39 soles si se solicita en los siete días siguientes a la conclusión del curso. Para quienes gestionen la certificación fuera de ese plazo (durante los siete días subsiguientes), el costo será de 49 soles.

Quienes no puedan integrarse a los grupos de WhatsApp pueden inscribirse a través del formulario correspondiente (LINK), luego un asesor los añadirá según los registros.

De esa manera, esta propuesta busca ampliar las oportunidades de formación, actualización y desarrollo de habilidades para residentes y vecinos interesados en mejorar su perfil profesional.

Los cursos de empleabilidad son importantes porque brindan herramientas y conocimientos para mejorar las oportunidades de acceso al mercado laboral - Créditos: Freepik.

¿Por qué son importantes los cursos de empleabilidad?

Brindan herramientas prácticas para enfrentar procesos de selección laboral.

Permiten desarrollar habilidades técnicas y competencias blandas valoradas por los empleadores.

Actualizan a los participantes sobre las demandas y tendencias del mercado de trabajo.

Facilitan la elaboración de currículos y cartas de presentación efectivas.

Ofrecen estrategias para superar entrevistas laborales y dinámicas grupales.

Ayudan a proyectar una imagen profesional adecuada en entornos organizacionales.

Fomentan la confianza y seguridad en los candidatos al buscar empleo.

Aumentan las posibilidades de inserción y permanencia en empleos de mejor calidad.

Contribuyen a reducir las barreras de acceso al mercado laboral formal.

Promueven la adaptación a contextos cambiantes y necesidades de distintos sectores.

Refuerzan el aprendizaje continuo y el desarrollo personal.

Impulsan la igualdad de oportunidades al ofrecer formación gratuita o accesible.

Apoyan el crecimiento profesional y fortalecen el capital humano en la comunidad.