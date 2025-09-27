Perú

Cursos gratis de Gestión Pública, Secretariado Ejecutivo, entre otros: conoce horarios y link de la inscripción

Estos cursos resultan relevantes porque ofrecen la posibilidad de adquirir conocimientos prácticos y actuales que complementan la formación previa. Así, incrementan las opciones de acceder a nuevas oportunidades laborales

Por Alejandro Aguilar

Estos cursos están orientados tanto
Estos cursos están orientados tanto a quienes buscan empleo como a emprendedores o personas que desean adquirir nuevas habilidades técnicas - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Ancón lanzó una serie de cursos gratuitos de empleabilidad dirigidos a quienes buscan mejorar sus conocimientos y opciones laborales en diversas áreas profesionales.

En colaboración con CEO Avanzys, el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la capacitación, desarrollar competencias prácticas y brindar herramientas actualizadas para facilitar la inserción y el crecimiento en el ámbito laboral.

Las clases se impartirán de modo virtual a través de Google Meet, lo que permite que los participantes accedan a los contenidos desde cualquier lugar a través de dispositivos con conexión a internet.

La oferta educativa es diversa
La oferta educativa es diversa y actualizada con contenidos alineados a las demandas del mercado laboral actual - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los horarios?

Los cursos disponibles, con fechas y horarios definidos, son los siguientes

Gestión Pública

  • Inicio: 6 de octubre
  • Duración: 5 sesiones en 2 semanas (lunes, miércoles y viernes) de 5 a 7 p. m.
  • Acceso al grupo de WhatsApp (aquí)

Secretariado Ejecutivo

  • Inicio: 6 de octubre
  • Duración: 5 sesiones en 2 semanas (lunes, miércoles y viernes) de 7 a 9 p. m.
  • Acceso al grupo de WhatsApp (aquí)

Redacción de Documentos Administrativos

  • Inicio: 7 de octubre
  • Duración: 5 sesiones en 2 semanas (martes, jueves y sábado) de 5 a 7 p. m.
  • Acceso al grupo de WhatsApp aquí
Las áreas de formación incluyen
Las áreas de formación incluyen tecnología, gestión, servicios, idiomas, emprendimiento y desarrollo personal, entre otras - Créditos: Freepik.

Primeros Auxilios e Inyectables

  • Inicio: 7 de octubre
  • Duración: 5 sesiones en 2 semanas (martes, jueves y sábado) de 7 a 9 p. m.
  • Acceso al grupo de WhatsApp (aquí)

Gestión e Innovación Empresarial

  • Inicio: 20 de octubre
  • Duración: 5 sesiones de lunes a viernes, de 6 a 7:30 p. m.
  • Acceso al grupo de WhatsApp (aquí)

Al finalizar, existe la opción de obtener una certificación. El trámite de este documento tiene un costo social de 39 soles si se solicita en los siete días siguientes a la conclusión del curso. Para quienes gestionen la certificación fuera de ese plazo (durante los siete días subsiguientes), el costo será de 49 soles.

Quienes no puedan integrarse a los grupos de WhatsApp pueden inscribirse a través del formulario correspondiente (LINK), luego un asesor los añadirá según los registros.

De esa manera, esta propuesta busca ampliar las oportunidades de formación, actualización y desarrollo de habilidades para residentes y vecinos interesados en mejorar su perfil profesional.

Los cursos de empleabilidad son
Los cursos de empleabilidad son importantes porque brindan herramientas y conocimientos para mejorar las oportunidades de acceso al mercado laboral - Créditos: Freepik.

¿Por qué son importantes los cursos de empleabilidad?

  • Brindan herramientas prácticas para enfrentar procesos de selección laboral.
  • Permiten desarrollar habilidades técnicas y competencias blandas valoradas por los empleadores.
  • Actualizan a los participantes sobre las demandas y tendencias del mercado de trabajo.
  • Facilitan la elaboración de currículos y cartas de presentación efectivas.
  • Ofrecen estrategias para superar entrevistas laborales y dinámicas grupales.
  • Ayudan a proyectar una imagen profesional adecuada en entornos organizacionales.
  • Fomentan la confianza y seguridad en los candidatos al buscar empleo.
  • Aumentan las posibilidades de inserción y permanencia en empleos de mejor calidad.
  • Contribuyen a reducir las barreras de acceso al mercado laboral formal.
  • Promueven la adaptación a contextos cambiantes y necesidades de distintos sectores.
  • Refuerzan el aprendizaje continuo y el desarrollo personal.
  • Impulsan la igualdad de oportunidades al ofrecer formación gratuita o accesible.
  • Apoyan el crecimiento profesional y fortalecen el capital humano en la comunidad.

