Cursos gratis de Excel, Adobe Illustrator, entre otros: conoce las materias disponibles y el link de inscripción

En medio de la creciente demanda por capacitaciones que permitan acceder a mejores oportunidades laborales, la Municipalidad de Barranco anunció una nueva edición de sus cursos virtuales gratuitos de empleabilidad, en coordinación con el Instituto Peruano de Negocios. Estas capacitaciones arrancan entre septiembre y octubre de 2025 y están abiertas para cualquier persona mayor de 18 años, sin importar su distrito de residencia.

Las clases se dictarán en vivo a través de la plataforma Zoom, de lunes a viernes en horarios de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., y abarcarán áreas de alta demanda como Power BI, Excel avanzado, community manager, auxiliar contable, logística, cajero bancario, selección de personal y más. Los participantes podrán llevar el curso de manera gratuita y, de manera opcional, acceder a un certificado digital con un costo simbólico de S/ 60.

¿Cuáles son los cursos y horarios disponibles?

Foto: Municipalidad de Barranco / Facebook

El primer grupo de cursos comenzará el lunes 29 de septiembre e incluirá las siguientes capacitaciones:

  • Power BI Avanzado (Lunes a Jueves, 6:00 p.m. - 8:00 p.m.)
  • Gestión de Mejora de Procesos, KPI’s y Sistema Lean (Lunes a Jueves, 6:00 p.m. - 8:00 p.m.)
  • Microsoft Excel Avanzado - Edición 2 (Lunes a Jueves, 6:00 p.m. - 8:00 p.m.)
  • Gestión de Personas en el Sector Público (Lunes a Jueves, 6:00 p.m. - 8:00 p.m.)
  • Auxiliar Contable (Lunes a Viernes, 6:00 p.m. - 8:00 p.m.)
  • Asistente de Almacén y Distribución (Lunes a Jueves, 6:00 p.m. - 8:00 p.m.)

Mientras que, a partir del lunes 6 de octubre, se abrirán otros programas orientados al manejo de herramientas digitales y oficios especializados:

  • Microsoft Excel Intermedio con IA (Lunes a Jueves, 6:00 p.m. - 8:00 p.m.)
  • Asistente de Logística y Operaciones (Lunes a Jueves, 6:15 p.m. - 8:15 p.m.)
  • Community Manager (Lunes a Jueves, 6:00 p.m. - 8:00 p.m.)
  • Diseño Gráfico: Adobe Illustrator (Lunes a Jueves, 6:15 p.m. - 8:00 p.m.)
  • Cajero Bancario y Comercial (Lunes a Viernes, 6:00 p.m. - 8:00 p.m.)
  • Reclutamiento y Selección de Personal (Lunes a Jueves, 6:15 p.m. - 8:00 p.m.)

Los estudiantes inscritos recibirán materiales virtuales, asistencia personalizada y clases dictadas por especialistas en cada área. En caso de no visualizar el enlace de acceso al grupo de WhatsApp tras la inscripción, la municipalidad confirmó que enviará la invitación directamente por mensaje.

Estos cursos gratuitos de Barranco representan una alternativa formativa abierta a todo el público interesado en mejorar su perfil profesional. Para obtener más información o inscribirse, los interesados pueden entrar al siguiente link (AQUÍ). Asimismo, los organizadores habilitaron el número de contacto +51 957 265 119, disponible para consultas e inscripciones.

¿Por qué estos cursos fortalecen la empleabilidad?

Hermoza: "En los siguientes meses veremos pérdida del empleo, pero sobre todo de la capacidad adquisitiva". (RPP/Infobae)

El mercado laboral actual exige cada vez más habilidades digitales y de gestión que permitan a los profesionales adaptarse a entornos cambiantes y competitivos. Programas como Excel avanzado, Power BI o gestión de procesos con KPI’s son altamente valorados en áreas administrativas, contables y de análisis de datos, ya que facilitan la toma de decisiones estratégicas dentro de una empresa.

Al mismo tiempo, oficios prácticos que incluyen los de auxiliar contable, cajero bancario, asistente de almacén o de logística brindan oportunidades de inserción rápida en sectores que constantemente demandan personal calificado. Estas capacitaciones no solo permiten acceder a un puesto de trabajo, sino también abrir camino hacia futuras especializaciones y mejores posiciones en una carrera profesional.

Por otro lado, el aprendizaje en áreas creativas y digitales como las de community manager o diseño gráfico con Adobe Illustrator responde al crecimiento de la economía digital, donde la presencia en línea de los negocios se ha vuelto clave. Estos cursos combinan conocimientos técnicos con estrategias de comunicación, impulsando perfiles versátiles y con mayor capacidad de adaptación a las necesidades del mercado.

