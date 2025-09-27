Perú

Aguinaldo 2025: Aseguran bono de S/300 para pensionistas de la 20530 de una entidad

El Ministerio de Economía ha transferido S/545 mil para las pensiones de 149 jubilados de la Sunarp, de octubre, noviembre y dficiembre, así como para el aguinaldo

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
El aguinaldo de diciembre se
El aguinaldo de diciembre se pagará con la planilla de pagos del Banco de la Nación. - Crédito Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) va avanzando ya con la transferencia de recursos para los siguientes pagos de pensiones y bonos. Estas vez se trata de los montos para los pensionistas de la Ley 20530, ahora bajo la Oficina de Normalización Previsional.

Pero solo de 149 pensionistas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), según la decreto supremo N° 204-2025-EF, para los que están transfiriendo S/545 mil 34 a la ONP para el pago de las pensiones de octubre, noviembre y diciembre y el aguinaldo por Navidad.

Esto va en línea con lo aprobado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31728, que señala que se autoriza “a las entidades públicas del Poder Ejecutivo para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la ONP para financiar el pago de las pensiones, los aguinaldos, las bonificaciones (...) a los pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530.

Irá dirigido a los pensionistas
Irá dirigido a los pensionistas de la Sunarp. - Crédito Andina

Transferirán pensiones y bono de S/300

El MEF está asegurando el presupuesto para las pensiones y bono de aguinaldo de diciembre de trabajadores de la Ley de pensiones 20530 de la Sunarp.

¿Cómo será el procedimiento para aprobar en esta institución? “El titular del pliego habilitador y del pliego habilitado en la presente transferencia de partidas aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados (...) del presente Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal”, señala la norma.

Asimismo, la copia de la resolución se tendrá que remitir dentro de los cinco días calendario de aprobada a los organismos.

La ONP ahora manejará la
La ONP ahora manejará la pensiones de la Ley 20530. El proceso de transferencia inició el pasado 25 de enero de 2025 con un cronograma. - Crédito Andina

De igual manera, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

¿A quiénes irán los pagos?

Como señala la norma, mediante el Oficio N° 3019-2025-JUS/SG, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se solicitó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a favor de la Oficina de Normalización Previsional para financiar el pago de las pensiones por los meses de octubre a diciembre de 2025, así como del aguinaldo por navidad de 149 pensionistas del Decreto Ley N° 20530.

Estos son los provenientes de las siguientes unidades ejecutoras:

  • Unidad ejecutora 002 SUNARP Sede Lima
  • Unidad ejecutora 003 SUNARP Sede Chiclayo
  • Unidad ejecutora 004 SUNARP Sede Trujillo
  • Unidad ejecutora 005 SUNARP Sede Arequipa
  • Unidad ejecutora 006 SUNARP Sede Cusco
  • Unidad ejecutora 009 SUNARP Sede Iquitos
  • Unidad ejecutora 010 SUNARP Sede Pucallpa
  • Unidad ejecutora 011 SUNARP Sede Huaraz
  • Unidad ejecutora 012 SUNARP Sede Huancayo
  • Unidad ejecutora 013 SUNARP Sede Ica
  • Unidad ejecutora 014 SUNARP Sede Tacna del Pliego 067

Como se recuerda, esto se da en el marco de lo establecido en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31728.

Temas Relacionados

AguinaldoSector públicoLey 20530SunarpMEFperu-economia

Más Noticias

Pronabec lanza Beca Permanencia 2025: conoce los requisitos y el cronograma de postulación

Los beneficiarios recibirán un apoyo financiero mensual que cubre alimentación, movilidad local y materiales de oficina durante todo el periodo académico

Pronabec lanza Beca Permanencia 2025:

Murió Camucha Negrete a los 80 años: actriz y conductora de TV deja un gran legado en la televisión peruana

La actriz y conductora, recordada por su carisma y trayectoria en la pantalla chica, falleció a los 80 años, dejando una huella imborrable en la pantalñla chica.

Murió Camucha Negrete a los

El privilegio en el Perú: las desigualdades analizadas a través de ocho reveladores ensayos

La editora Luciana Reátegui conversó con Infobae Perú a propósito de la más reciente publicación del Instituto de Estudios Peruanos

El privilegio en el Perú:

El encierro VIP de ‘El Monstruo’: revelan los lujos de su “celda dorada” en la prisión paraguaya de Emboscada

Erick Moreno Hernández pasó su primera noche en el penal Martín Mendoza, establecimiento que hace unas semanas estuvo en medio de la polémica al revelarse que algunos presos tenían acceso a insólitos beneficios

El encierro VIP de ‘El

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: “Bien merecido ¿No creen?"

La denuncia de Christian Rodríguez expuso el enfrentamiento que protagonizó con la expareja de Maju Mantilla, quien reconoció el hecho y compartió mensajes con el equipo de Magaly TV La Firme antes y después del incidente

Gustavo Salcedo responde tras agredir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga suma nueva

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

ENTRETENIMIENTO

Murió Camucha Negrete a los

Murió Camucha Negrete a los 80 años: actriz y conductora de TV deja un gran legado en la televisión peruana

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: “Bien merecido ¿No creen?"

Marcelo Tinelli molesto sobre rumores de infidelidad a Milett Figueroa con Sabrina Rojas: “Es una falta de respeto”

Jefferson Farfán y su familia furiosa con ‘Cri Cri’ tras participar en ‘El Valor de la Verdad’: “Sale en son de burla”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

DEPORTES

Italia vs Bulgaria: día, hora

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: derbi español por la jornada 7 de LaLiga 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Resultados de las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025: estos son los finalistas del certamen

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025