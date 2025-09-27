Aguinaldo 2025: Aseguran bono de S/300 para pensionistas de la 20530 de una entidad

El aguinaldo de diciembre se pagará con la planilla de pagos del Banco de la Nación. - Crédito Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) va avanzando ya con la transferencia de recursos para los siguientes pagos de pensiones y bonos. Estas vez se trata de los montos para los pensionistas de la Ley 20530, ahora bajo la Oficina de Normalización Previsional.

Pero solo de 149 pensionistas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), según la decreto supremo N° 204-2025-EF, para los que están transfiriendo S/545 mil 34 a la ONP para el pago de las pensiones de octubre, noviembre y diciembre y el aguinaldo por Navidad.

Esto va en línea con lo aprobado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31728, que señala que se autoriza “a las entidades públicas del Poder Ejecutivo para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la ONP para financiar el pago de las pensiones, los aguinaldos, las bonificaciones (...) a los pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530.

Transferirán pensiones y bono de S/300

El MEF está asegurando el presupuesto para las pensiones y bono de aguinaldo de diciembre de trabajadores de la Ley de pensiones 20530 de la Sunarp.

¿Cómo será el procedimiento para aprobar en esta institución? “El titular del pliego habilitador y del pliego habilitado en la presente transferencia de partidas aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados (...) del presente Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal”, señala la norma.

Asimismo, la copia de la resolución se tendrá que remitir dentro de los cinco días calendario de aprobada a los organismos.

De igual manera, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

¿A quiénes irán los pagos?

Como señala la norma, mediante el Oficio N° 3019-2025-JUS/SG, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se solicitó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a favor de la Oficina de Normalización Previsional para financiar el pago de las pensiones por los meses de octubre a diciembre de 2025, así como del aguinaldo por navidad de 149 pensionistas del Decreto Ley N° 20530.

Estos son los provenientes de las siguientes unidades ejecutoras:

Unidad ejecutora 002 SUNARP Sede Lima

Unidad ejecutora 003 SUNARP Sede Chiclayo

Unidad ejecutora 004 SUNARP Sede Trujillo

Unidad ejecutora 005 SUNARP Sede Arequipa

Unidad ejecutora 006 SUNARP Sede Cusco

Unidad ejecutora 009 SUNARP Sede Iquitos

Unidad ejecutora 010 SUNARP Sede Pucallpa

Unidad ejecutora 011 SUNARP Sede Huaraz

Unidad ejecutora 012 SUNARP Sede Huancayo

Unidad ejecutora 013 SUNARP Sede Ica

Unidad ejecutora 014 SUNARP Sede Tacna del Pliego 067

Como se recuerda, esto se da en el marco de lo establecido en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31728.