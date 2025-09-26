Pamela López pide a Pamela Franco por su madre enferma, quien sigue esperando que Christian Cueva le pague deuda de más de S/ 100 000

Pamela López pide a Pamela Franco por su madre enferma: sigue esperando que Christian Cueva pague deuda de más de S/ 100 000. Video: América Hoy

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, realizó un pedido público a Pamela Franco y a otros allegados para que intervengan y ayuden a saldar una deuda que, según sus declaraciones, supera los S/ 80 000 y que el futbolista mantiene con la madre de López, quien atraviesa una delicada situación de salud.

El reclamo, expuesto en programas de televisión nacional como ‘América Hoy’, pone en evidencia la urgencia de la situación, ya que la madre de la influencer necesita el dinero para costear sus medicamentos.

Durante su intervención televisiva, López expresó su preocupación por el bienestar de su madre y la falta de respuesta de Cueva ante la deuda. “(Mi mamá) hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas”, afirmó la trujillana de 38 años, en declaraciones en América Hoy.

La influencer también se dirigió directamente a Pamela Franco, actual pareja de Cueva, y a Lucho ‘Mi Barrunto’, empresario gastronómico, para solicitarles que ayuden al futbolista a cumplir con esta obligación económica. “Les pido que por favor ayuden a pagar la deuda tan grande que tiene con mi mamá”, insistió López, subrayando la gravedad de la situación.

Salud de la madre y urgencia del pago

La salud de la madre de Pamela López ha sido un tema central en los recientes pedidos públicos. Al parecer, la señora requiere atención médica constante y la falta de pago de la deuda estaría afectando directamente su tratamiento.

López ha reiterado que la urgencia del pago radica en la necesidad de adquirir medicamentos esenciales para su madre, quien, según sus palabras, se encuentra en una situación vulnerable.

“Tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Tiene problemas y una de esas deudas es con mi madre”, explicó la influencer, enfatizando que la situación financiera de Cueva ha tenido un impacto directo en la salud de su progenitora.

El monto de la deuda ha sido motivo de discrepancia y revelada desde el año pasado, aunque el préstamo inicial fue de S/ 80 000, el monto actual estaría superando los S/ 100 000 debido a los intereses acumulados.

“Christian tiene una deuda muy grande con mi mamá; ya lleva 10 meses que no le paga ni el capital ni los intereses”, declaró López el año pasado. En ese entonces, la abogada de la influencer, Rosario Sasieta, confirmó que no existe un proceso judicial en curso para el cobro de la deuda, pero recalcó que “él no está cumpliendo ni honrando sus deudas”.

Los chats entre la mamá de Pamela López y Christian Cueva

En noviembre del año pasado, Pamela López demostró estar dispuesta a que Christian Cueva cumpla con sus compromisos, no solamente con sus hijos sino con su madre, Beatriz Solorzano. Por ello, no dudo en compartir en sus redes sociales, algunas de conversaciones en las que su madre, le insiste en varias oportunidades que Cueva le devuelva una deuda pendiente.

El 13 de noviembre de 2024, el programa ‘América Hoy’, mostró imágenes de estos chats, donde se puede leer a la señora Solórzano dirigiéndose a Cueva de manera respetuosa, solicitándole el pago de su deuda hace varios meses atrás.

En aquel entonces se vio que Cueva le respondió en julio del año pasado asegurando que le pagaría. La señora Beatriz insistió, apelando a su rol como padre: “Disculpa que te lo diga, pero eres el padre de mis nietos y mereces respeto. Ellos deben verte como un ejemplo a seguir, alguien con actitudes y acciones dignas de imitar. Aunque haya caídas, siempre es importante levantarse y seguir adelante”.

Cueva prometió que en pocos días tendría el dinero para saldar la deuda. Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido el pago de la deuda, ya que Pamela López continúa acusando públicamente al padre de sus hijos de no responder a su madre en este aspecto financiero.

“Le debe desde hace casi un año y, hasta el momento, no solo no le ha pagado, sino que al principio le mentiste con fechas falsas; ahora ya ni le contestas el teléfono, y ella necesita el dinero para sus medicinas”, dijo López en aquel momento. Ya ha pasado un año y hasta ahora la deuda sigue pendiente.

Además, la señora ha estado enferma y lo sigue estando. Desde ese entonces López ya indicaba que la razón de la solicitud del dinero era para cubrir costos de medicamentos y exámenes médicos. La aún esposa de Cueva también agregó: “Por favor, tenga piedad de mi noble madre, quien en múltiples ocasiones le ha salvado el pellejo económicamente con préstamos en momentos difíciles”.