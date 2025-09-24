Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: América Hoy

Pamela López sorprendió con sus declaraciones durante su reciente visita al set de 'América Hoy’. La aún esposa de Christian Cueva fue consultada sobre las demandas que mantiene con el futbolista y, en medio de la conversación, señaló que considera que su pareja estaría siendo influenciado por Pamela Franco.

Durante la entrevista, la conductora Janet Barboza puso sobre la mesa una pregunta clave: “¿Por qué Christian Cueva te ha llenado de demandas, de denuncias. Aparentemente, hay una más ahora en Trujillo?. ¿Tú crees que él esté siendo instigado por Pamela Franco?”.

La interrogante abrió la puerta para que Pamela reafirmara sus sospechas. Según la trujillana, Franco no sería la única persona detrás de la influencia sobre el futbolista, ya que también habría una asesora legal tomando decisiones en el proceso judicial.

“Yo sí creo y no solamente por ella, creo también de la señora que se pone la camiseta, la representante legal. Yo creo que sí está un poquito mal asesorado”, dijo López en vivo, dejando entrever que la situación legal con el padre de sus hijos se habría complicado por la intervención de terceros.

Comunicación con Christian Cueva

Pamela López también habló sobre la dinámica actual que mantiene con Christian Cueva. Reveló que su relación se ha reducido a un intercambio mínimo y necesario de mensajes por WhatsApp, únicamente para coordinar temas relacionados con sus hijos.

“Efectivamente, nosotros ahora tenemos una comunicación vía WhatsApp, es bastante limitada, solamente por el recojo de nuestros hijos. Lastimosamente, soy mamá y él es el papá”, señaló con evidente incomodidad.

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia. IG

La nueva denuncia que sorprendió en vivo

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Janet Barboza le informó a Pamela López que acababa de llegarle una nueva denuncia en su contra. Según la conductora, el documento fue presentado en Trujillo por Christian Cueva bajo la tipificación de violencia psicológica.

“No te dan tregua, no te dejan descansar en paz, porque te acaba de llegar una carta, una denuncia por violencia psicológica a la ciudad de Trujillo de tu esposo Christian Cueva”, comentó Barboza en plena transmisión.

Pamela reaccionó visiblemente sorprendida y respondió que apenas había recibido información preliminar camino al canal.

“Lo voy a corroborar porque ha sido justamente hace minutos yendo para acá al canal, me han escrito un número, un oficial de Trujillo y me acabas de decir que efectivamente tengo una denuncia por maltrato psicológico”, explicó.

Reacción ante la acusación

Pese a la insistencia de Janet en que la denuncia debía considerarse válida al provenir de un oficial, Pamela López optó por mantener cautela y esperar el documento oficial. “Esperemos. Quiero esperar la denuncia de verdad”, replicó la trujillana.

Sus palabras dejaron ver que aún no había podido revisar en detalle el contenido de la nueva demanda, pero mostró preocupación por el constante hostigamiento que siente de parte de su aún esposo.

Pamela López y la defensa de su posición

A lo largo de la entrevista, Pamela López se mostró firme en sus declaraciones y no dudó en señalar que seguirá defendiendo su inocencia frente a las denuncias en su contra. Además, insistió en que su prioridad son sus hijos y que, a pesar de las diferencias con Cueva, seguirá cumpliendo con su rol de madre.

“No tengo más comunicación con él que la necesaria para nuestros hijos. Lo demás lo están manejando los abogados”, señaló, recalcando que las decisiones legales que vienen apareciendo no le generan tranquilidad, pero que se encuentra preparada para afrontarlas.

La relación entre Pamela López y Christian Cueva continúa marcada por constantes enfrentamientos legales. La denuncia por violencia psicológica en Trujillo se suma a un historial de procesos judiciales que han mantenido a ambos en la atención mediática durante los últimos meses.

López ha reiterado en diversas oportunidades que considera injusto el número de demandas en su contra, y en esta ocasión no dudó en mencionar que detrás de esas decisiones estaría la influencia directa de Pamela Franco.

Al admitir el beso con Piero Arenas, Pamela López enfrentó directamente a Christian Cueva. La confesión no fue perdonada y abrió una etapa de tensiones y decisiones que los separaron. (Instagram)