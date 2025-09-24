Perú

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

La trujillana reveló en ‘América Hoy’ que se enteró en vivo de una nueva denuncia presentada por el padre de sus hijos.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: América Hoy

Pamela López sorprendió con sus declaraciones durante su reciente visita al set de 'América Hoy’. La aún esposa de Christian Cueva fue consultada sobre las demandas que mantiene con el futbolista y, en medio de la conversación, señaló que considera que su pareja estaría siendo influenciado por Pamela Franco.

Durante la entrevista, la conductora Janet Barboza puso sobre la mesa una pregunta clave: “¿Por qué Christian Cueva te ha llenado de demandas, de denuncias. Aparentemente, hay una más ahora en Trujillo?. ¿Tú crees que él esté siendo instigado por Pamela Franco?”.

La interrogante abrió la puerta para que Pamela reafirmara sus sospechas. Según la trujillana, Franco no sería la única persona detrás de la influencia sobre el futbolista, ya que también habría una asesora legal tomando decisiones en el proceso judicial.

“Yo sí creo y no solamente por ella, creo también de la señora que se pone la camiseta, la representante legal. Yo creo que sí está un poquito mal asesorado”, dijo López en vivo, dejando entrever que la situación legal con el padre de sus hijos se habría complicado por la intervención de terceros.

Comunicación con Christian Cueva

Pamela López también habló sobre la dinámica actual que mantiene con Christian Cueva. Reveló que su relación se ha reducido a un intercambio mínimo y necesario de mensajes por WhatsApp, únicamente para coordinar temas relacionados con sus hijos.

“Efectivamente, nosotros ahora tenemos una comunicación vía WhatsApp, es bastante limitada, solamente por el recojo de nuestros hijos. Lastimosamente, soy mamá y él es el papá”, señaló con evidente incomodidad.

Pamela López acusa a Pamela
Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia. IG

La nueva denuncia que sorprendió en vivo

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Janet Barboza le informó a Pamela López que acababa de llegarle una nueva denuncia en su contra. Según la conductora, el documento fue presentado en Trujillo por Christian Cueva bajo la tipificación de violencia psicológica.

“No te dan tregua, no te dejan descansar en paz, porque te acaba de llegar una carta, una denuncia por violencia psicológica a la ciudad de Trujillo de tu esposo Christian Cueva”, comentó Barboza en plena transmisión.

Pamela reaccionó visiblemente sorprendida y respondió que apenas había recibido información preliminar camino al canal.

“Lo voy a corroborar porque ha sido justamente hace minutos yendo para acá al canal, me han escrito un número, un oficial de Trujillo y me acabas de decir que efectivamente tengo una denuncia por maltrato psicológico”, explicó.

Reacción ante la acusación

Pese a la insistencia de Janet en que la denuncia debía considerarse válida al provenir de un oficial, Pamela López optó por mantener cautela y esperar el documento oficial. “Esperemos. Quiero esperar la denuncia de verdad”, replicó la trujillana.

Sus palabras dejaron ver que aún no había podido revisar en detalle el contenido de la nueva demanda, pero mostró preocupación por el constante hostigamiento que siente de parte de su aún esposo.

Leysi Suárez cuestiona a Pamela
Leysi Suárez cuestiona a Pamela López por ocultar su relación con Paul Michael a sus hijos: “Ellos se dan cuenta”

Pamela López y la defensa de su posición

A lo largo de la entrevista, Pamela López se mostró firme en sus declaraciones y no dudó en señalar que seguirá defendiendo su inocencia frente a las denuncias en su contra. Además, insistió en que su prioridad son sus hijos y que, a pesar de las diferencias con Cueva, seguirá cumpliendo con su rol de madre.

“No tengo más comunicación con él que la necesaria para nuestros hijos. Lo demás lo están manejando los abogados”, señaló, recalcando que las decisiones legales que vienen apareciendo no le generan tranquilidad, pero que se encuentra preparada para afrontarlas.

La relación entre Pamela López y Christian Cueva continúa marcada por constantes enfrentamientos legales. La denuncia por violencia psicológica en Trujillo se suma a un historial de procesos judiciales que han mantenido a ambos en la atención mediática durante los últimos meses.

López ha reiterado en diversas oportunidades que considera injusto el número de demandas en su contra, y en esta ocasión no dudó en mencionar que detrás de esas decisiones estaría la influencia directa de Pamela Franco.

Al admitir el beso con
Al admitir el beso con Piero Arenas, Pamela López enfrentó directamente a Christian Cueva. La confesión no fue perdonada y abrió una etapa de tensiones y decisiones que los separaron. (Instagram)

Temas Relacionados

Pamela LópezPamela FrancoChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

Temblor de magnitud 4 sacude la ciudad de Palpa en Ica: Centro Sismológico Nacional detalla ubicación y profundidad

La Red Sísmica Nacional informó que se trata de un sismo leve, ubicado a 49 kilómetros al suroeste de Palpa y a 52 kilómetros de profundidad.

Temblor de magnitud 4 sacude

Facundo Callejo en exclusiva con Infobae: la irrupción goleadora en Cusco FC, su conexión inmediata con Perú y una mirada a Universitario

El ‘Facu’ no solo es el máximo goleador de la Liga 1 2025, con 20 anotaciones de toda clase, también es el futbolista revelación de lo que va del año ganando la atención de los clubes grandes. Habla de eso y mucho más en un extenso diálogo exclusivo: “Seguiremos trabajando para mejorar día a día”

Facundo Callejo en exclusiva con

Agentes de la PNP que habrían colaborado con ‘El Monstruo’ enfrentarían penas de hasta 20 años de cárcel

Durante el operativo se incautaron cuatro celulares que serán clave para identificar a las personas que habrían ayudado a Moreno Hernández a permanecer oculto

Agentes de la PNP que

Tragedia en Moquegua: choque de minivan donde viajaban músicos de la ‘Muñequita Flor’ de Bolivia deja al menos 14 muertos

El siniestro involucró a una minivan y dos camiones de carga en un tramo de la vía con poca visibilidad, mientras la reconocida banda boliviana se dirigía a un concierto en la provincia de Candarave

Tragedia en Moquegua: choque de minivan

Las 4 UIT del retiro AFP se desembolsarán sin descuento excepto en estos casos

Los afiliados que retiren su AFP no tendrán que pagar algún porcentaje de este monto, por compensación legal o contractual, embargo, retención u otro concepto. Pero sí hay casos en que se puedan llevar hasta el 30% del dinero

Las 4 UIT del retiro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría exige 254 millones de

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

Estas cinco regiones de Perú ejecutan menos del 50% de su presupuesto de inversión, advierte Contraloría

Pedro Castillo rechaza ser juzgado por conspiración: “Para ahorrar tiempo me van a imputar todo el Código Penal”

Peruanos en Nueva York protestaron contra Dina Boluarte en medio de su presentación en la Asamblea de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli habría terminado con

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina Sabrina Rojas: “La tercera en discordia”

Zully revela que haría si Kick deja de pagar en stream: “Vendo papas en el mercado”

‘Raíz’, película filmada en quechua, llega a Perú tras recorrer más de 70 festivales internacionales

Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ por su participación en ‘El Valor de la Verdad’

Tula Rodríguez conmueve con imagen generada por IA junto a Valentina y Javier Carmona: “Siempre seremos el mejor equipo de tres”

DEPORTES

Facundo Callejo en exclusiva con

Facundo Callejo en exclusiva con Infobae: la irrupción goleadora en Cusco FC, su conexión inmediata con Perú y una mirada a Universitario

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Eddie Fleischman criticó a Manuel Barreto por aceptar ser DT de la selección peruana: “Quiso agarrar el puesto a cualquier precio”

Julio César Uribe sorprendió al postular a dos técnicos nacionales para la selección peruana: “Van a decir que son mis amigos”