Christian Cueva tiene una deuda de 100 mil soles con los padres de Pamela López: “Él no ha cumplido”

Rosario Sasieta, abogada de la aún esposa del futbolista, reveló que el deportista no ha cumplido con sus exsuegros | Amor y Fuego

La mañana del 19 de agosto, Pamela López salió en ‘América Hoy’ a hacer pública su denuncia contra Christian Cueva, padre de sus hijos. Aunque la pareja estaba separada hace un tiempo y a fines de enero de este año se dio a conocer que el futbolista le fue infiel con Pamela Franco, no se había ahondado más en el tema.

Sin embargo, esta vez sorprendió al acusarlo formalmente por violencia física y psicológica durante varios años de su relación. En conversación con ‘América Hoy’, Pamela López mencionó que su expareja la violentaba en diversas ocasiones, pero ella prefería el silencio.

Incluso, este año, luego de descubrir la infidelidad, Christian Cueva violentó a la madre de sus hijos y mostró las imágenes de este hecho. En medio de todos estos sucesos, en redes sociales muchos han señalado que la decisión de López de denunciar a su agresor habría sido tomada como una manera de vengarse porque su expareja estaría en un romance con Pamela Franco. Además, también mencionaban que el dinero sería un móvil para esta decisión.

Rosario Sasieta menciona que Christian Cueva podría ir a prisión, (Carlos Diaz/Infobae Perú)

Al respecto, su abogada Rosario Sasieta salió a defenderla y sorprendió con una revelación en el programa ‘Amor y Fuego’. En su descargo, la letrada negó que haya un interés económico en esta denuncia, por lo que reveló una infidencia familiar. En ese momento, confesó que el deportista tiene una deuda de dinero con los padres de Pamela López.

“Mucha gente no lo sabe. Muchas personas creen que lo que ella quiere es tener dinero, carteras. Quiero que sepan, porque tengo la autorización de Pamela para decirlo, que los padres de Pamela le han prestado dinero al señor agresor (Christian Cueva) y que la deuda asciende a más de 100 mil soles”, comentó dejando sorprendidos a los conductores.

Por ello, destacó que no existiría un interés económico por parte de la denunciante, resaltando que no se echará para atrás en este proceso legal que ya inició. “Entonces, ¿Dónde está el interés? Por eso es que por el respeto a la familia, el respeto a los abuelos, a ella misma y a la sociedad no es permitido de ninguna manera que va a retroceder”, acotó.

Christian Cueva le debe 100 mil soles a los padres de Pamela López. (Difusión/Infobae)

Al respecto, mencionó que no existe ningún proceso por el cobro de esta deuda por parte de los padres de Pamela López a Christian Cueva. “Aquí no nos mueve la venganza, ni la situación económica, no hay ningún proceso judicial de cobro de deuda. Él no está cumpliendo ni honrando sus deudas”, sentenció.

Christian Cueva fue captado besándose con Pamela Franco

En un adelanto de lo que se verá en el programa ‘Magaly TV La Firme’ se mostraron las primeras imágenes de Christian Cueva y Pamela Franco juntos, dándose apasionados besos y evidenciando que entre los dos existe un romance.

Luego de varias semanas intentando huir del tema y prefiriendo el silencio, finalmente los rumores se confirmarían con este suceso. Y es que Pamela Franco tenía más de una coincidencia con Christian Cueva, hasta se vio que habrían compartido tiempo en una casa en Trujillo, aunque no hubo imágenes de ambos juntos en aquel entonces.

Pamela Franco y Christian Cueva fueron captados juntos. (Magaly TV La Firme)

El programa de la popular ‘Urraca’ mostró unas imágenes en las que se ve al futbolista y la cantante compartiendo tiempo juntos en un local nocturno. Aunque quieren pasar desapercibidos por la noche, las cámaras del programa los lograron captar juntos y muy abrazados. Pero, el momento clave fue cuando Cueva y Franco se envuelven en un apasionado beso que confirmaría la relación.