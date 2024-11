Los chats reveladores entre la mamá de Pamela López y Christian Cueva: “¿Cuándo me vas a devolver?”

Los chats entre la mamá de Pamela López y Christian Cueva donde pide que pague deuda. América Hoy.

Pamela López ha dejado claro que está dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger a su familia de las consecuencias de las malas decisiones de su aún esposo, Christian Cueva.

Esta vez, la influencer compartió capturas de conversaciones en las que su madre, Beatriz Solórzano, insiste varias veces a Cueva para que le devuelva una deuda pendiente. Según las capturas, el futbolista le debería dinero desde agosto de 2023, con conversaciones documentadas en febrero y julio de este año.

El programa ‘América Hoy’, la mañana del miércoles 13 de noviembre, mostró imágenes de estos chats. En ellos, se ve a la madre de Pamela, Beatriz Solórzano, dirigiéndose a Cueva de manera respetuosa, solicitándole el pago de su deuda.

“Buenas tardes, Christian. Mi llamada es para recordarte el dinero que te presté hace siete meses y que necesito de manera urgente por motivos de salud e inversión. Por favor, deseo saber cuándo me devolverás, considerando el tiempo que ha pasado. Espero que respeta este compromiso, aunque no desees responder”, escribió en febrero.

Los chats entre la mamá de Pamela López y Christian Cueva. América Hoy.

Con el paso de los meses, Cueva finalmente respondió en julio, asegurándole que buscaría la forma de pagarle. La señora Beatriz insistió, apelando a su rol como padre: “Disculpa que te lo diga, pero eres el padre de mis nietos para toda la vida y mereces un gran respeto. Ellos deben verte como un ejemplo a seguir, alguien con actitudes y acciones que imitan. Aunque haya caídas, siempre es importante levantarse y seguir adelante”.

Ante esto, Cueva respondió que en pocos días contará con el dinero necesario para saldar la deuda. Sin embargo, hasta el momento no se sabe si el futbolista cumplió con sus compromisos financieros. Pero todo hace pensar que no porque Pamela López sigue acusando al padre de sus hijos de no cumplir con su madre

Los chats reveladores entre la mamá de Pamela López y Christian Cueva. América Hoy.

Janet Barboza, en el programa, señaló que estas conversaciones fueron publicadas por la misma Pamela López en sus redes sociales la noche del 12 de noviembre, aunque poco después las eliminó. Además, señaló que la deuda monetaria ascendería a S/. 100 mil.

Pamela López revela que su madre está mal de salud y necesita dinero

Según la reciente publicación de Pamela López, la deuda pendiente de Christian Cueva impacta directamente en la salud de su madre, quien necesita el dinero para cubrir costos de medicamentos y exámenes médicos urgentes.

En la conversación compartida, la señora Beatriz Solórzano expresa su frustración y preocupación por la falta de respuesta del futbolista ante sus reiterados intentos de comunicarse con él.

“Christian no me paga. La última vez le mandé un mensaje hablado fue el 17 de agosto, pero no me devolvió la llamada, es indiferente a pagarme. Yo necesito para mi dentadura y otros exámenes que tengo que hacerme, una resonancia del hígado”, expresó la madre de Pamela López.

Ante la situación que atraviesa su madre, Pamela compartió en redes sociales un comentario contundente dirigido a Cueva, cuestionando la responsabilidad del jugador no solo hacia sus hijos, sino también hacia la familia que le brindó apoyo en momentos de necesidad.

“Le debe desde hace casi un año y, hasta el momento, no solo no le ha pagado, sino que al principio le mentiste con fechas falsas; ahora ya ni le contestas el teléfono, y ella necesita el dinero para sus medicinas”, señaló.

Finalmente, Pamela López Solorzano cerró su mensaje con un pedido en defensa de su madre: “Por favor, tenga piedad de mi noble madre, quien en múltiples ocasiones le ha salvado el pellejo económicamente con préstamos en momentos difíciles”.

Pamela López exige a Christian Cueva que pague deuda a su madre por salud: “Ten piedad, necesita para sus medicinas”. (Captura: Magaly TV La Firme)