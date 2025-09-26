Coronel Cruz Chamba reveló que pareja de ‘El Monstruo’ fue capturada por una cirugía estética: “¿Te acuerdas de la liposucción?”

El tenso encuentro entre los altos mandos PNP y 'El Monstruo'

Durante el encuentro entre Erick Moreno Hernández y los altos mandos de la PNP que viajaron hasta Paraguay, se revelaron detalles sobre la operación que permitió concretar su captura. El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, recordó a Moreno Hernández todas las detenciones previas que precedieron a su caída.

Entre esposas y visiblemente derrotado ante los tres coroneles, El Monstruo se atrevió a afirmar que la detención de su pareja, Liseth Ruíz Cruz, en Santa Cruz (Bolivia), fue un golpe de suerte.

Sin embargo, el coronel Cruz Chamba aclaró que la captura de alias La Patrona se produjo gracias a un dato clave: una cirugía estética. Según reveló, la pareja de El Monstruo planeaba someterse a una liposucción en Paraguay, pero terminó viajando a Bolivia, lugar donde finalmente fue capturada por la Policía.

El coronel Cruz Chamba reveló cómo una liposucción llevó a la captura de la pareja de ‘El Monstruo’

“¿Tú crees de suerte? ¿Tú crees? Aquí la quisiste operar. ¿Te acuerdas de la liposucción? Por la liposucción. Y cuando se fue a hacer la liposucción a Bolivia, ahí perdió. Eso no es suerte, a mí no se me cae. Y todo lo que está pasando acá, igual”, increpó el coronel.

Cruz Chamba continuó con su intervención y recordó el video que El Monstruo grabó con la intención de despistar a la PNP, en el que se burlaba de los operativos que ejecutaban.

“Lo que ha pasado es que tú te creías indestructible, te creías inmune, ¿me entiendes? Y aquí estamos. Mira cómo estás”, agregó.

‘El Monstruo’ admite que fue un error grabar videos burlándose de la Policía Nacional. Foto: captura Roger García

Al verse acorralado, El Monstruo intentó victimizarse y negó seguir en el mundo criminal: “Yo ya descanso hace mucho tiempo, le digo. Y lo corrobora que tal y cual me han arrestado a mí”, respondió.

No obstante, otro de los coroneles le recordó que al momento de arrestarlo lo encontraron en pésimas condiciones económicas, precisamente porque el brazo financiero de Los Injertos del Cono Norte había sido completamente desarticulado.

“Pero no tienes buena vida, hermano, porque se te cortó todas las líneas, se te cortó toda tu economía, todo tu aparato económico se cortó. (...) Bueno, secuestrador de secuestradores, se acabó tu tiempo”, destacó.

Mensajes privados de ‘El Monstruo’ y ‘La Patrona’ muestran amor y conflictos a distancia. (Crédito: América TV)

Así cayó alias ‘La Patrona’

La detención de Liseth Albina Ruiz Cruz, identificada como la pareja de Erick Moreno Hernández—alias ‘El Monstruo’—, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, marcó un golpe significativo contra la estructura de la red criminal de Los Injertos del Cono Norte. Funcionarios de ese país informaron que la captura fue posible gracias a la coordinación entre la Policía de Bolivia y la de Perú, en el marco de la denominada “Operación 200”.

De acuerdo con Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, precisó que la operación permitió la detención de Ruiz Cruz y de otros tres presuntos miembros de la organización. El funcionario describió a Los Injertos del Cono Norte como una red criminal dedicada a delitos como sicariato, extorsión y secuestro en Perú, aunque sus actividades recientes incluyeron la incursión en territorio boliviano.

Así fue presentada Liseth Ruiz, la pareja de 'El Monstruo', en Santa Cruz, Bolivia. Video: X Laura Muñoz

Aguilera reveló que “estos sujetos en el hermano país de Perú realizan sicariato, extorsión y secuestro. Los últimos hechos están vinculados al asesinato de un cantante del grupo Armonía 10 y de un niño de seis años”.

Ruiz Cruz tenía la función de administrar y recibir los fondos provenientes de extorsiones cometidas en Perú, los cuales se transferían mediante servicios como Western Union hacia Bolivia. El viceministro añadió que la mujer “se encargaba de la administración de los recursos provenientes de la extorsión”, alertando así sobre el alcance binacional del grupo. Para evadir la detección, la pareja de El Monstruo habría alterado su documentación para hacerse pasar como ciudadana boliviana, lo que le facilitaba moverse entre ambos países.