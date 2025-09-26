Chats entre ‘El Monstruo’ y ‘La Patrona’ revelan constantes discusiones de pareja y celos: “Toda tu vida te vas a arrepentir”

Mensajes privados de ‘El Monstruo’ y ‘La Patrona’ muestran amor y conflictos a distancia. (Crédito: América TV)

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, mostró en sus chats con Liseth Ruiz Cruz, alias ‘La Patrona’, un lado romántico pero también manipulador. Antes de su captura en Paraguay el 24 de septiembre, y de la detención y extradición de su pareja al Perú en junio, ambos mantenían comunicación constante a través de mensajes de texto que revelan peleas y reclamos frecuentes.

“Peleas con ella y te desahogas conmigo. Tú no sabes lo que yo aguanté, pero no es justo de que me trates así”, escribió Liseth, mientras Moreno intentaba calmarla: “Te amo, disculpa por reaccionar así”. Los chats reflejan cómo, pese a la distancia, la pareja discutía sobre celos y conflictos personales que afectaban su relación.

‘El Monstruo’ y ‘La Patrona’: los chats que evidencian un vínculo lleno de peleas y promesas incumplidas. (Foto composición: Infobae Perú/Fiscalía/Difusión)

Celos e insultos a terceros

Liseth expresaba su enojo hacia Dayana Martínez, la pareja paraguaya de Moreno, con mensajes como: “Hazla trabajar a la p*** esa. A mí no me des nada, que sepa lo que es estar contigo. Lágrimas de cocodrilo… Porque toda tu vida te vas a arrepentir de cómo me hablas”. Además, le reprochaba a Moreno directamente: “¿Qué estás haciendo con tu pu***? Me duele que estés con ella, me duele que me trates mal”.

Moreno intentaba apaciguar las tensiones y mantener promesas de un futuro juntos: “Dejemos eso atrás, pronto estaremos juntos y todo estará bien… Ya vamos a estar juntos, pronto”. Por su parte, Liseth reforzaba la intensidad de su vínculo con declaraciones como: “Yo prefiero que me pase a mí, que a ti algo. Nadie te va a amar tanto en la vida como yo te amo a ti”.

Los chats muestran una relación donde Moreno alternaba gestos románticos con actitudes manipuladoras, mientras Liseth expresaba celos, enojo y resentimiento constante. La existencia de terceros, la distancia y las discusiones continuas aumentaban la tensión entre ambos.

Liseth reprochaba a Moreno la relación con su pareja paraguaya y expresaba su enojo con palabras fuertes: “Toda tu vida te vas a arrepentir”. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

‘El Monstruo’ al ser capturado: “¿Quién me delató?"

La captura en Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Norte’, estuvo marcada por declaraciones desconcertantes tras su detención. Según informó el canal ABC de Paraguay, el delincuente ofreció resistencia al ser reducido por la policía durante un operativo en un inquilinato de San Lorenzo, donde vivía desde hacía cinco días en condiciones de extrema precariedad.

De acuerdo con el reporte policial, Moreno compartía la vivienda con una mujer paraguaya a la que había conocido pocas semanas atrás. Cuando los agentes le pidieron identificarse, respondió: “Erick Luis Moreno Hernández, peruano”, y luego realizó una polémica pregunta: “¿Quién me delató? ¿Quién me entregó?”. Los policías solo le recordaron que existía una recompensa por su captura.

A pesar de la precariedad de su vivienda, sin ropero y durmiendo en una cama improvisada, Moreno insistió en obtener información sobre su delación. Primero ofreció quintuplicar la suma de la recompensa y luego aseguró que podría entregar un millón de dólares a cambio de esa información, generando sorpresa entre los investigadores por la paradoja entre su promesa y sus condiciones de vida.

“El Monstruo” ofreció un millón de dólares a policías paraguayos para saber quién lo delató. (Crédito: ABC)

‘Monstruo’ irá a cárcel de máxima seguridad

El Poder Judicial de Paraguay dispuso la prisión preventiva de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, con el fin de impedir cualquier intento de fuga mientras se desarrolla el proceso de extradición al Perú. El detenido permanecerá recluido en un penal de máxima seguridad hasta que concluya dicho trámite, y en los próximos días se definirá el procedimiento para su traslado a territorio peruano, donde deberá enfrentar a la justicia por los graves delitos que se le atribuyen, entre ellos extorsión y sicariato.

Según las investigaciones fiscales en Lima, la organización liderada por Moreno operaba en varias zonas de la capital, afectando a empresarios, transportistas y comerciantes mediante amenazas, cobros extorsivos y asesinatos selectivos. Estos hechos muestran el alcance y la peligrosidad de la banda, que mantenía control sobre diversas actividades ilícitas en la ciudad, generando temor entre la población.