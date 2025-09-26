‘El Monstruo’ en la mira internacional: EE.UU., Colombia, México y Brasil también solicitaron su extradición, informa jefe policial

Fuente: RPP

El comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de Paraguay, informó este jueves que Estados Unidos, Colombia, México y Brasil han solicitado la extradición del líder criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

En diálogo con RPP, el mando policial señaló que estos pedidos se suman al de Perú, donde la Fiscalía de la Nación ha tramitado tres solicitudes de extradición contra el cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’, actualmente bajo orden de prisión preventiva en ese país.

López también detalló que la mujer que acompañaba a ‘El Monstruo’ al momento de su captura, identificada como Dayana y de nacionalidad paraguaya, está embarazada.

“Se habían conocido en Bolivia. De Bolivia pasaron a Brasil, de Brasil nuevamente a Paraguay, de Paraguay a Brasil y de ahí otra vez a Paraguay. Esta persona hoy en día se encuentra inclusive embarazada de ocho meses de ‘El Monstruo’”, declaró.

La detención fue posible gracias a un operativo conjunto entre la DEA, la SIU paraguaya y apoyo de inteligencia compartida con Perú

El comisario reconoció que hubo un operativo anterior en marzo, durante el cual el líder criminal logró escapar. Aunque circulan versiones que atribuyen al Perú la información que permitió su captura, evitó pronunciarse al respecto.

“No puedo desmentirlo, ni mucho menos confirmarlo. Lo que yo puedo hablarlo es de la cooperación constante”, indicó. Consultado sobre las acusaciones que Moreno Hernández ha hecho en relación con una presunta complicidad de agentes peruanos, también fue reservado.

“Desde mi punto de vista, tales acusaciones son investigaciones que deben realizarse dentro del seno de la propia Policía Nacional de Perú. No tenemos conocimiento si elementos del Estado de Perú hayan estado sometidos a esta persona”, sostuvo.

Tampoco se refirió a posibles tensiones con la policía peruana. “Como autoridad pertinente no, no puedo afirmar ni desmentir absolutamente nada porque no tengo conocimiento”, finalizó.

Fuente: Exitosa

Intervención de la DEA

Previamente, el comisario Marcelino Espinoza, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía de Paraguay, reveló que la captura de Moreno Hernández fue posible gracias al apoyo directo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El funcionario señaló que la operación se realizó tras diez días de vigilancia constante sobre una vivienda modesta donde el fugitivo se ocultaba. En ese seguimiento participaron también agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (SIU) del país, que tiene enlace con la embajada norteamericana.

“Entre nosotros no hubo ningún policía peruano, aunque sí comunicación directa de nuestros personales con la policía peruana sobre alguna información que ellos estaban manejando”, declaró a Exitosa.

‘El Monstruo’ ha alegado padecer una enfermedad grave, supuestamente contar con un solo pulmón, sufrir de asma severa y no estar en condiciones de soportar un régimen carcelario, ya que, según sus palabras, moriría rápidamente.

Pidió quedarse el mayor tiempo posible en suelo paraguayo, al asegurar que su integridad está en riesgo en ambas naciones, y afirmó que personas vinculadas a su causa, entre ellas miembros del crimen organizado y funcionarios de las fuerzas de seguridad, buscarían atentar contra su vida en caso pise suelo peruano.