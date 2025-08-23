Perú se suma al veto de carne de pollo argentino por nuevo brote de influenza aviar que amenaza la región

pollo - mercados

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha suspendido por 90 días calendarios, es decir, hasta el próximo viernes 21 de noviembre de 2025, la importación de pollos, que puedan transmitir el virus de la influenza aviar, de origen Argentino.

Solo podrán ingresar productos que ya están en camino hacia el Perú y que cuenten con permiso sanitario de importación emitido antes de la entregada en vigencia de esta resolución. Entonces, entrarán al país, siempre y cuando tengan una inspección sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

En ese sentido, se dispone cancelar todos los permisos sanitarios expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente norma. La única excepción será la misma que la anterior, es decir, que ya se encuentren en ruta. Por último, precisan que la suspensión podrá ser levantada, reducida o aplicarse. Además, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta normativa, el Midagri sostiene que se podrá aplicar y aprobar medidas sanitarias que sean necesarias.

Se recomienda suspender importación

De acuerdo con la resolución directorial N.º D000016-2025-MIDAGRI-SENASA-DSA, publicada en el diario oficial El Peruano, Argentina notificó a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) que la enfermedad de la influenza aviar está presente en su territorio, lo que significa un riesgo potencial de ingreso al Perú de este virus.

Por lo anterior, la Subdirección de Cuarentena Animal del Perú recomienda suspender por un periodo de 90 días calendario las importaciones de pollo. Asimismo, recomendó cancelar los permisos sanitarios para la importación de estos productos.

¿Qué pasó con los productos argentinos?

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina informó la confirmación de un caso de influenza aviar altamente patógena en una granja de aves comerciales de la provincia de Buenos Aires. El primer indicio surgió cuando se notificó un aumento en la mortalidad y la aparición de síntomas compatibles con esta enfermedad en la población de aves del establecimiento afectado.

Las muestras tomadas fueron analizadas en el Laboratorio Nacional del Senasa, donde se verificó la presencia del virus. Tras la confirmación, se puso en marcha un protocolo que incluyó el aislamiento de la granja y la restricción de movimientos en el área perimetral para evitar la propagación a otras explotaciones avícolas.

Las autoridades implementaron un control sanitario que contempló la eliminación segura de las aves, la disposición adecuada de los restos y la desinfección exhaustiva de las instalaciones. El personal técnico de la entidad realiza tareas de vigilancia y control en zonas aledañas, además de inspeccionar establecimientos rurales para detectar posibles nuevos focos.

Senasa solicita a los productores avícolas que informen inmediatamente ante cualquier signo de enfermedad o mortalidad no habitual en aves domésticas y silvestres, ya que la detección temprana es clave para contener la influenza aviar. Además, recomienda extremar las medidas de bioseguridad en predios y establecimientos con actividad avícola. El organismo recordó que esta enfermedad no afecta el consumo de productos avícolas debidamente cocidos y reiteró la importancia de la colaboración de todos los actores del sector para preservar la producción avícola, la economía rural y la salud pública.