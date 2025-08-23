Perú

Perú se suma al veto de carne de pollo argentino por nuevo brote de influenza aviar que amenaza la región

Argentina notificó a la Organización Mundial de Sanidad Animal que la enfermedad de la influenza aviar está presente en su territorio

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
pollo - mercados
pollo - mercados

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha suspendido por 90 días calendarios, es decir, hasta el próximo viernes 21 de noviembre de 2025, la importación de pollos, que puedan transmitir el virus de la influenza aviar, de origen Argentino.

Solo podrán ingresar productos que ya están en camino hacia el Perú y que cuenten con permiso sanitario de importación emitido antes de la entregada en vigencia de esta resolución. Entonces, entrarán al país, siempre y cuando tengan una inspección sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

En ese sentido, se dispone cancelar todos los permisos sanitarios expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente norma. La única excepción será la misma que la anterior, es decir, que ya se encuentren en ruta. Por último, precisan que la suspensión podrá ser levantada, reducida o aplicarse. Además, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta normativa, el Midagri sostiene que se podrá aplicar y aprobar medidas sanitarias que sean necesarias.

Precio del pollo baja hasta
Precio del pollo baja hasta S/ 5.65 por kilo en estos mercados de Lima: ¿en qué distrito está más barato?

Se recomienda suspender importación

De acuerdo con la resolución directorial N.º D000016-2025-MIDAGRI-SENASA-DSA, publicada en el diario oficial El Peruano, Argentina notificó a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) que la enfermedad de la influenza aviar está presente en su territorio, lo que significa un riesgo potencial de ingreso al Perú de este virus.

Por lo anterior, la Subdirección de Cuarentena Animal del Perú recomienda suspender por un periodo de 90 días calendario las importaciones de pollo. Asimismo, recomendó cancelar los permisos sanitarios para la importación de estos productos.

¿Qué pasó con los productos argentinos?

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina informó la confirmación de un caso de influenza aviar altamente patógena en una granja de aves comerciales de la provincia de Buenos Aires. El primer indicio surgió cuando se notificó un aumento en la mortalidad y la aparición de síntomas compatibles con esta enfermedad en la población de aves del establecimiento afectado.

Argentina recibió dos delegaciones técnicas
Argentina recibió dos delegaciones técnicas filipinas que inspeccionaron y verificaron el sistema de control oficial del Senasa en lo que respecta a la producción de carne bovina, porcina y aviar (Foto: Shutterstock)

Las muestras tomadas fueron analizadas en el Laboratorio Nacional del Senasa, donde se verificó la presencia del virus. Tras la confirmación, se puso en marcha un protocolo que incluyó el aislamiento de la granja y la restricción de movimientos en el área perimetral para evitar la propagación a otras explotaciones avícolas.

Las autoridades implementaron un control sanitario que contempló la eliminación segura de las aves, la disposición adecuada de los restos y la desinfección exhaustiva de las instalaciones. El personal técnico de la entidad realiza tareas de vigilancia y control en zonas aledañas, además de inspeccionar establecimientos rurales para detectar posibles nuevos focos.

Senasa solicita a los productores avícolas que informen inmediatamente ante cualquier signo de enfermedad o mortalidad no habitual en aves domésticas y silvestres, ya que la detección temprana es clave para contener la influenza aviar. Además, recomienda extremar las medidas de bioseguridad en predios y establecimientos con actividad avícola. El organismo recordó que esta enfermedad no afecta el consumo de productos avícolas debidamente cocidos y reiteró la importancia de la colaboración de todos los actores del sector para preservar la producción avícola, la economía rural y la salud pública.

Temas Relacionados

Influenza aviarMidagriCarne de polloperu-economia

Últimas Noticias

PPK seguirá en Perú: Poder Judicial confirmó su impedimento de salida del país hasta finales de 2026

La jueza consideró que el expresidente intentó viajar sin notificar a las autoridades competentes, mientras su investigación preparatoria se encuentra en una etapa final

PPK seguirá en Perú: Poder

Mark Vito responde tras declaraciones de Keiko Fujimori sobre infidelidad: “No pisaré el palito, estoy en mi prime”

Luego de que la excandidata presidencial hablara públicamente del divorcio, su exesposo fue consultado al respecto. Además, deseó que su expareja encuentre el amor

Mark Vito responde tras declaraciones

Martín Vizcarra pasó su primera noche en el penal Ancón II donde cumplirá prisión preventiva

El cambio de penal se formalizó mediante la Resolución Directoral N° 411-2025-INPE/ORL y busca resguardar la seguridad del exmandatario.

Martín Vizcarra pasó su primera

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori saldrá a recuperar el liderato frente el ‘gavilán del norte’ en el estadio Alberto Gallardo. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs UTC EN

Perú impugnará pago de US$302 millones a Enagás ante el CIADI: Arnold & Porter Kaye Scholer LLP asumirá la defensa peruana

El MEF destina S/10 millones en la defensa internacional por el caso del Gasoducto Sur ligado a Odebrecht, a fin de evitar el desembolso de una de las indemnizaciones más altas de su historia, que sería asumida por el próximo Gobierno

Perú impugnará pago de US$302
ÚLTIMAS NOTICIAS
Media Maratón de Buenos Aires

Media Maratón de Buenos Aires 2025: así serán los cortes de calles durante el fin de semana

Un ingeniero de Santiago del Estero sufrió el robo de $61 millones que dejó en su camioneta: hay 3 detenidos

Detuvieron a 6 personas que quisieron ingresar a la cancha de Independiente horas después de la clausura

Clima primaveral en el AMBA: así estará el fin de semana

Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión: hay tres detenidos

INFOBAE AMÉRICA
India aseguró que las negociaciones

India aseguró que las negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos siguen en marcha

El papa León XIV afirmó que “ningún pueblo puede ser obligado al exilio forzoso”

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de los opositores Añez, Camacho y Pumari

Lula pidió más fondos para los países de la región amazónica de cara a la COP30

Volodimir Zelensky reiteró que Ucrania no entregará su tierra a Rusia

TELESHOW
L-Gante llegó a un acuerdo

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante