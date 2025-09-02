Dictan 36 meses de prisión preventiva para Liseth Ruiz Cruz, pareja de ‘El Monstruo’: “Mi único error es no haberlo denunciado”

El Poder Judicial dictó este lunes 36 meses de prisión preventiva contra Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y uno de los criminales más buscados del país, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de un millón de soles.

La resolución del juez Roberth Rimachi, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, fue emitida tres meses después de que la imputada fuera arrestada en Santa Cruz, Bolivia, país del que fue extraditada.

Su captura se llevó a cabo en una operación conjunta entre la Policía boliviana, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y personal de inteligencia del Ministerio del Interior. Durante la intervención, las autoridades incautaron celulares, una munición calibre 9 mm y documentos vinculados a movimientos financieros.

Según la investigación, Ruiz Cruz está vinculada a la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por ‘El Monstruo’, que operaba principalmente en Lima Norte, extorsionando a empresarios y transportistas mediante amenazas y violencia, además de cometer otros delitos como sicariato y tráfico de armas.

Se estima que acumulaban más de cinco millones de soles en ganancias ilícitas, movilizando grandes sumas de dinero al extranjero a través de un sistema de remesas.

Durante la audiencia, la investigada rechazó los cargos. “Hay un video donde manifiestan que yo secuestro, extorsiono, he planificado actos de extorsión. Soy inocente. Mi único error es ser oyente y no tener el valor de ir a una comisaría o ir a un lugar y denunciar al padre de mi hija, el cual está en la investigación como presunto líder”, dijo.

De igual modo, lanzó una acusación contra el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional. “El señor que estuvo a cargo de la investigación de mis hermanos les sembró droga, municiones y armamento. Los humilló”, afirmó.

Además, cuestionó su actuación en otros casos, como la detención de Grace Bado Neyra, una tiktoker detenida en abril pasado durante un megaoperativo contra la misma red criminal.

“Así como investigó y estuvo en la detención de Grace y mis hermanos, ¿por qué no dijo qué pasó con el dinero de Grace que estaba en su cuenta? ¿Por qué el señor presenta el dinero que recogió en el departamento, más no en la cuenta?”, expresó ante el juez.

Ruiz Cruz fue arrestada en Bolivia y extraditada a Perú tras una operación conjunta entre la policía boliviana, la Dirincri y el Ministerio del Interior

De acuerdo con el Ministerio Público, Ruiz Cruz gestionaba las conexiones económicas del grupo y coordinaba operaciones desde Paraguay y Bolivia. La Policía la acusa de enviar amenazas y manejar dinero ilícito para extorsionar a comerciantes en Lima Norte.

Madre en arresto domiciliario

El mes pasado, el mismo magistrado dictó 36 meses de arresto domiciliario contra Martina Hernández, madre de ‘El Monstruo’. La medida se basó en su estado de salud, aunque la Fiscalía cuestionó la falta de pruebas médicas que lo respalden y apeló la decisión.

Hernández deberá cumplir la condena con un grillete electrónico y tiene prohibido comunicarse con su hijo y otros imputados para evitar influencias en el proceso judicial. Además, la defensa puede presentar nuevos argumentos para revertir la medida.