‘El Monstruo’ permanecerá en prisión de máxima seguridad en Paraguay y se niega a ser extraditado al Perú

Cronología de la búsqueda y captura de 'El Monstruo'. ABC Paraguay

La Justicia de Paraguay resolvió este jueves que el cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, deberá cumplir prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, mientras se evalúa la solicitud de extradición presentada por las autoridades de Perú.

Según informó el diario La Nación PY, el señalado líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ manifestó su rechazo a ser trasladado a territorio peruano ante los dos jueces que llevan su caso, quienes ratificaron la medida restrictiva tras su captura.

El medio reportó que la jueza penal de Garantías, Clara Ruiz Díaz, recibió el pedido de extradición por los delitos de organización criminal y secuestro, mientras que el juez Francisco Acevedo fue notificado de una sentencia firme de 12 años de prisión impuesta a Moreno por robo agravado en Perú.

Ambos magistrados llevaron a cabo la audiencia de identificación, en la que ‘El Monstruo’ expresó claramente su oposición al proceso de repatriación.

Erick Moreno 'El Monstruo' busca no ser extraditado a Perú. ABC

El periodista Iván Leguizamón, conductor de ABC TV Paraguay, detalló que el cabecilla criminal será trasladado al penal de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicado en el municipio de Emboscada y que, durante su presentación en el Palacio de Justicia de Asunción, estuvo asistido por un defensor público.

‘El Monstruo’, quien afirmó residir en Paraguay desde hace dos años, alegó padecer una enfermedad grave, supuestamente contar con un solo pulmón, sufrir de asma severa y no estar en condiciones de soportar un régimen carcelario, ya que, según sus palabras, moriría rápidamente.

Pidió quedarse el mayor tiempo posible en suelo paraguayo, al asegurar que su integridad está en riesgo en ambas naciones, y afirmó que personas vinculadas a su causa, entre ellas miembros del crimen organizado y funcionarios de las fuerzas de seguridad, buscarían atentar contra su vida en caso pise suelo peruano.

En desarrollo.