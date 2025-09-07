La dura advertencia de Mónica Cabrejos a Pamela López sobre Paul Michael: “el colágeno no es para siempre”

La conductora sorprendió a Pamela López con un comentario directo sobre su relación con Paul Michael, generando risas y reflexiones sobre el amor, la diferencia de edad y el verdadero valor de una pareja (América TV)

La reciente aparición de Pamela López y Paul Michael en el programa “Esta Noche” de la Chola Chabuca no pasó desapercibida. La conversación tomó un giro inesperado cuando Mónica Cabrejos intervino con frases directas y reflexivas sobre la relación.

Con su estilo frontal, le recordó a López que este tipo de vínculos suelen tener fecha de caducidad, aunque rescató el afecto, la complicidad y el respeto como pilares importantes.

Las bromas, risas y respuestas dejaron una escena que rápidamente se volvió viral, marcada por la espontaneidad y el toque crítico de la conductora.

El comentario que encendió la conversación

En medio de la charla televisiva, Mónica Cabrejos lanzó una frase que retumbó en el set. Mirando a Pamela López le dijo: “Tienes que saber que este tipo de relaciones tiene un final. Y yo sé que Paul es lindo, tiene su vida, tú eres hermosa... Se tienen una buena relación. Yo ojalá me equivoque, pero una relación... El colágeno no es para siempre”. La contundencia de sus palabras arrancó risas entre los presentes, pero también generó un silencio reflexivo que evidenció la sinceridad de la advertencia.

Paul Michael no tardó en responder a la broma con una postura firme. “Escúchame, yo llegué siendo el colágeno, pero puedo terminar siendo el amor de su vida”, replicó con seguridad. Su intervención arrancó aplausos y sonrisas, suavizando el tono crítico y reafirmando su intención de ser más que un capítulo pasajero en la vida de López.

Entre bromas y verdades incómodas

La escena no quedó solo en esa advertencia. Cabrejos, conocida por no morderse la lengua, continuó con comentarios que combinaron humor y crudeza. “Sí, sí, es lindo. Eso es lo más lindo de los colágenos”, agregó, reafirmando su visión sobre estas relaciones marcadas por la diferencia de edad y la percepción pública.

El público y los invitados rieron, pero las frases dejaron entrever una mirada crítica sobre los vínculos que suelen ser puestos en duda por su durabilidad. Pamela López, por su parte, respondió con un simple “sí”, aceptando las palabras sin entrar en confrontaciones ni extender el debate.

Una defensa entre risas

La conversación tomó un nuevo matiz cuando Cabrejos señaló que la relación de Pamela con Paul podría significar un proceso de sanación personal. “Yo tengo la sensación que la relación que tú tienes con Paul es parte de tu cura. Es parte del darte cuenta que puedes elegir a alguien que te valore, que te valide, que te respete y que te quiera, aunque solo te pueda invitar el menú de trece soles”, expresó, generando carcajadas en el set.

Lejos de ser un simple comentario económico, la conductora explicó su idea con más detalle. “Yo prefiero ir al menú de trece soles, que él coma la entrada y yo el segundo, pero que ese hombre me cuide, me quiera, me apoye, me acompañe y de ahí resolvemos cómo pagamos el menú de mañana”, añadió, mostrando su visión de lo que realmente importa en una relación.

El comentario, que mezcló humor popular con una reflexión seria sobre la importancia del respeto y el apoyo mutuo, se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

Pamela López y Paul Michael en el ojo público

La presencia de Pamela López junto a Paul Michael en la televisión fue analizada en cada gesto y palabra. Mientras Cabrejos lanzaba sus frases cargadas de experiencia, la pareja intentó mantenerse firme y mostrar complicidad. La seguridad de Paul en sus respuestas y la calma de Pamela ante las advertencias marcaron la tónica de un episodio que trascendió la pantalla.

El programa no solo dejó frases memorables, sino también una radiografía de cómo se perciben las relaciones que rompen esquemas tradicionales. Entre bromas, risas y advertencias, la pareja enfrentó la mirada crítica con naturalidad, mientras Cabrejos reforzaba la idea de que, más allá de la edad o los recursos, el valor de una relación está en el respeto, la compañía y la lealtad.