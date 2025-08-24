Pamela López espera el pedido oficial de Paul Michael para ser novios delante de sus hijos: “Sería bonito”. Video: Ponte en la cola / Latina

La influencer Pamela López compartió detalles de su romance con el cantante Paul Michael, dejando claro que aún no ha comunicado oficialmente la relación a sus hijos, aunque espera con ilusión que el joven artista le pida ser su novia delante de ellos.

“Todavía no nos besamos, todavía es mi amigo, pero el día que me pida formalmente delante de ellos, lo voy a decir ¿Por qué no? Sería bonito”, afirmó López durante una entrevista, mostrando la importancia que tiene para ella la integración familiar.

Pamela López reveló en el programa ‘Ponte en la Cola’ que la relación con Paul Michael ha transcurrido hasta el momento con discreción, especialmente respecto a sus hijos, quienes no están aún enterados de manera directa sobre el vínculo amoroso.

López explicó que el cantante de 27 años ha tomado la iniciativa de dejar pequeñas señales a los niños para acostumbrarlos a la posibilidad de una relación formal: “Él ya les ha dicho que le gusta una chica, que está cerca, les da pistas y ellos se emocionan con eso”, comentó la expareja de Christian Cueva.

Pese a mantener por ahora la noticia reservada, la influencer expresó su deseo de que el siguiente paso sea dado públicamente, con sus hijos como testigos principales. Según compartió, no hay prisa, aunque sí mucha emoción en que el momento sea especial para todos.

Pamela López espera el pedido oficial de Paul Michael para ser novios delante de sus hijos: “Sería bonito”.

Paul Michael, conocido como el ‘Chalaquito’, acompaña a López en esta etapa, manejando el avance de la relación con paciencia y participación en la dinámica familiar. Ambos han optado por la cercanía y el respeto, aguardando la ocasión en que puedan formalizar su noviazgo frente a los hijos de López.

Defensa pública frente a polémicas por la ex de Paul Michael

En medio de la exposición mediática, Pamela López también abordó los recientes cuestionamientos provenientes de la ex pareja de Paul Michael, quien lo acusó de no cumplir con la pensión correspondiente para su hija en común.

Al respecto, López defendió al cantante asegurando que cumple con los acuerdos legales y que dichos señalamientos no afectan el vínculo que ambos mantienen: “Yo te voy a hablar lo que es Paul a mi vida, él ha llegado a sumar y no necesariamente tiene que ser económicamente, no tiene que ser todo dinero, ¿no? Mis temas van con el padre de mis hijos y a las personas que entorpezcan eso”.

La madre de cuatro hijos, los tres menores con Cueva, fue directa al señalar que los asuntos económicos ligados a la manutención de los niños los discute únicamente con el padre de sus propios hijos y no involucra a terceros en estos compromisos. López remarcó que la función de Paul Michael en su vida es principalmente afectiva y personal.

Sofía Delgado, madre de la hija del cantante, criticó en una entrevista: “Está donde está la plata”, refiriéndose a la supuesta ausencia de Michael en la vida de la menor. “Si no es buen padre con su propia hija, menos va a ser un buen padre o un buen padrastro”, añadió.

El salsero presenta un tema cargado de pasión y no teme mostrar su vínculo sentimental, mientras enfrenta tanto el apoyo como las críticas de sus seguidores en plataformas digitales (Instagram)

Nuevos proyectos musicales entre Paul Michael y Pamela López

El recorrido profesional de Paul Michael ha tomado un nuevo rumbo tras su salida de Orquesta Candela, la agrupación a la que se integró en julio y de la que se desvinculó poco después. El propio cantante aclaró que esta decisión se debió a la incompatibilidad con los compromisos del grupo y que guarda un balance positivo de la experiencia.

“Quiero confirmarles que ya no estoy en Orquesta Candela, igual muy agradecido con la orquesta, se han portado demasiado bien conmigo de principio a fin. Les deseo lo mejor”, afirmó.

Al comentar su futuro cercano, Michael adelantó que planea lanzar nuevos proyectos junto a Pamela López, con quien produce un disco como parte de su nueva etapa como artista independiente. “Estaré independiente. Tengo varios proyectos con ‘Pam’ (Pamela López). Vamos a sacar un disco”, comentó en un live conjunto.

La salida del músico fue confirmada por Víctor Yaipén Jr., líder de Orquesta Candela, quien explicó: “Tiene muchos proyectos personales y nosotros ya tenemos lanzamientos listos y él tiene que estar 100% entregado a Orquesta Candela”.

Víctor Yaipén Jr. aclara la salida de Paul Michael de Orquesta Candela, con solo un mes en la agrupación, y descarta conflictos personales. Video: TikTok / Magaly TV

La historia de amor entre Pamela López y Paul Michael

El vínculo entre Pamela López y Paul Michael no solo se limita a la vida personal, sino también a la artística. El cantante de cumbia dedicó a López el tema ‘Princesita’, cuyo videoclip lanzaron juntos en ambientes de playa y dunas, compartiendo momentos románticos y escenas íntimas que reflejan su conexión.

“Solo tú y yo sabemos lo que pasa cuando la luz está apagada, cómo a la cama le prendemos fuego. Es un vicio del que no quiero escapar”, canta Michael en la composición, mientras se proyectan imágenes junto a López.