Los ODS de la ONU y una carrera por descarbonizar la construcción en el Perú: sector genera el 37% de emisiones a nivel global

La industria de la construcción sostenible en Perú impulsa la meta global de descarbonizar la economía.

La industria de la construcción en Perú juega un papel fundamental en la economía nacional y en la transformación hacia un desarrollo sostenible. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, este sector genera cerca del 37% de las emisiones de carbono asociadas con la energía a escala mundial.

Frente a este escenario, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas - ONU se presentan como un marco esencial para promover una industria más responsable, resiliente y alineada con las metas globales de sostenibilidad.

Construcción sostenible en Perú, clave para reducir emisiones

Trabajar bajo el enfoque de los ODS en la construcción implica incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en todas las fases de los proyectos: desde la planificación y diseño, hasta la ejecución, operación y mantenimiento de infraestructuras.

En el contexto peruano, donde la construcción impulsa el empleo, la innovación y el acceso a vivienda e infraestructura básica, el alineamiento con los ODS fortalice la competitividad de las empresas y la capacidad de adaptación de las comunidades ante desafíos como el cambio climático o la urbanización acelerada.

El sector construcción representa el 37% de las emisiones de carbono asociadas a la energía a nivel mundial.

Andrea Neyra, especialista en sostenibilidad y comunicaciones corporativas de Holcim, explica que la adopción de los ODS en el sector no solo demanda cumplir estándares internacionales, sino también desarrollar soluciones locales que consideren la realidad social y ambiental del país.

Esto implica integrar tecnologías limpias, materiales ecoeficientes y prácticas constructivas que reduzcan la huella de carbono y optimicen el uso de recursos naturales como el agua y la energía. De igual modo, implica fomentar la integración de pequeñas y medianas empresas, garantizar condiciones laborales seguras y promover la participación ciudadana en la gestión de proyectos.

ODS de la ONU marcan el rumbo de la construcción peruana

La ONU identifica una serie de ODS prioritarios vinculados a la construcción, los cuales también forman parte de la estrategia de sostenibilidad de empresas como Holcim en Perú:

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 13: Acción por el clima

ODS 14 y 15: Ecosistemas marinos y terrestres

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Descarbonización, reto urgente para la industria constructora en Perú

A través de la implementación de estos objetivos, la industria puede aportar significativamente a la Agenda 2030, acercando al país a la meta global de descarbonizar la economía. Neyra señala que los ODS inspiran a las empresas a ampliar su visión y asumir compromisos efectivos en materia de sostenibilidad.

En el país, algunas compañías del rubro ya incorporan proyectos orientados a disminuir las emisiones de carbono, optimizar la gestión hídrica y mejorar la eficiencia energética. No obstante, aún persisten desafíos para la masificación de estas iniciativas y su traslado a todo el sector, incluyendo la vivienda social y la infraestructura pública.

Los avances en materia de sostenibilidad en la construcción requieren alianzas estratégicas entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil, así como marcos regulatorios que promuevan la innovación y la inversión responsable. Solo de esa manera los ODS dejarán de ser conceptos abstractos y se materializarán en proyectos que aporten a una industria más moderna, socialmente inclusiva y ambientalmente segura.