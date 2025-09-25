Perú

Los ODS de la ONU y una carrera por descarbonizar la construcción en el Perú: sector genera el 37% de emisiones a nivel global

El sector de la edificación representa casi el 37% de las emisiones energéticas globales, lo que impulsa la adopción de prácticas responsables y tecnologías limpias para cumplir metas ambientales internacionales

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La industria de la construcción
La industria de la construcción sostenible en Perú impulsa la meta global de descarbonizar la economía.

La industria de la construcción en Perú juega un papel fundamental en la economía nacional y en la transformación hacia un desarrollo sostenible. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, este sector genera cerca del 37% de las emisiones de carbono asociadas con la energía a escala mundial.

Frente a este escenario, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas - ONU se presentan como un marco esencial para promover una industria más responsable, resiliente y alineada con las metas globales de sostenibilidad.

Construcción sostenible en Perú, clave para reducir emisiones

Trabajar bajo el enfoque de los ODS en la construcción implica incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en todas las fases de los proyectos: desde la planificación y diseño, hasta la ejecución, operación y mantenimiento de infraestructuras.

En el contexto peruano, donde la construcción impulsa el empleo, la innovación y el acceso a vivienda e infraestructura básica, el alineamiento con los ODS fortalice la competitividad de las empresas y la capacidad de adaptación de las comunidades ante desafíos como el cambio climático o la urbanización acelerada.

El sector construcción representa el
El sector construcción representa el 37% de las emisiones de carbono asociadas a la energía a nivel mundial.

Andrea Neyra, especialista en sostenibilidad y comunicaciones corporativas de Holcim, explica que la adopción de los ODS en el sector no solo demanda cumplir estándares internacionales, sino también desarrollar soluciones locales que consideren la realidad social y ambiental del país.

Esto implica integrar tecnologías limpias, materiales ecoeficientes y prácticas constructivas que reduzcan la huella de carbono y optimicen el uso de recursos naturales como el agua y la energía. De igual modo, implica fomentar la integración de pequeñas y medianas empresas, garantizar condiciones laborales seguras y promover la participación ciudadana en la gestión de proyectos.

ODS de la ONU marcan el rumbo de la construcción peruana

La ONU identifica una serie de ODS prioritarios vinculados a la construcción, los cuales también forman parte de la estrategia de sostenibilidad de empresas como Holcim en Perú:

  • ODS 3: Salud y bienestar
  • ODS 6: Agua limpia y saneamiento
  • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
  • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
  • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
  • ODS 12: Producción y consumo responsables
  • ODS 13: Acción por el clima
  • ODS 14 y 15: Ecosistemas marinos y terrestres
  • ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Descarbonización, reto urgente para la industria constructora en Perú

A través de la implementación de estos objetivos, la industria puede aportar significativamente a la Agenda 2030, acercando al país a la meta global de descarbonizar la economía. Neyra señala que los ODS inspiran a las empresas a ampliar su visión y asumir compromisos efectivos en materia de sostenibilidad.

En el país, algunas compañías del rubro ya incorporan proyectos orientados a disminuir las emisiones de carbono, optimizar la gestión hídrica y mejorar la eficiencia energética. No obstante, aún persisten desafíos para la masificación de estas iniciativas y su traslado a todo el sector, incluyendo la vivienda social y la infraestructura pública.

Los avances en materia de sostenibilidad en la construcción requieren alianzas estratégicas entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil, así como marcos regulatorios que promuevan la innovación y la inversión responsable. Solo de esa manera los ODS dejarán de ser conceptos abstractos y se materializarán en proyectos que aporten a una industria más moderna, socialmente inclusiva y ambientalmente segura.

Temas Relacionados

Construcciónsector inmobiliarioONUODSHolcimperu-economia

Más Noticias

Bloquean la Panamericana Norte: transportistas de la Línea 41 denuncian extorsiones y ataques que ponen en riesgo sus vidas

Choferes y cobradores improvisaron un bloqueo en la Panamericana Norte tras el ataque armado contra una de sus unidades en Villa El Salvador. Denuncian que las mafias los hostigan a diario y que el Estado no los protege

Bloquean la Panamericana Norte: transportistas

Polémica por posible aumento del pasaje en la Línea 1 del Metro de Lima: Congreso exige que no se afecte a millones de usuarios

La intención de subir la tarifa del pasaje de la Línea 1 genera preocupación entre sus usuarios. Se advierte que un alza impactaría la economía familiar de quienes usan este servicio como principal medio de transporte

Polémica por posible aumento del

Extirpan tumor dentro del corazón de una adolescente de 13 años en INSN de Breña

El procedimiento requirió detener el corazón durante una hora. La función cardíaca y pulmonar fue asumida de manera temporal por una máquina de circulación extracorpórea

Extirpan tumor dentro del corazón

Conductor violento se enfrentó a la Policía en Miraflores: debía más de S/19.000 en papeletas

El chofer acumulaba desde abril sanciones por infracciones de tránsito equivalentes a S/3.930, a las que se añadió una multa de S/16.050 por brindar el servicio de colectivo sin autorización

Conductor violento se enfrentó a

‘El Monstruo’ permanecerá en prisión de máxima seguridad en Paraguay y se niega a ser extraditado al Perú

La Justicia de Paraguay ordenó prisión preventiva para Erick Moreno Hernández mientras evalúa su extradición a Perú

‘El Monstruo’ permanecerá en prisión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Antauro Humala en contra de

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

Estas cinco regiones de Perú ejecutan menos del 50% de su presupuesto de inversión, advierte Contraloría

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo enfurece con Edson

Ethel Pozo enfurece con Edson Dávila por burlarse de ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Sin llorar”

Maju Mantilla regresa a las pasarelas en Trujillo luego de dejar ‘Arriba mi gente’: “Volver me trae lindos recuerdos”

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

Defensa de la familia de Jefferson Farfán se reafirma y acusa a ‘Cri Cri’ de burlarse del proceso legal

Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa en su streaming: “Gracias por los momentos hermosos”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

ADT deberá afrontar la recta final de la Liga 1 2025 sin uno de sus baluartes en ataque por decisión del técnico Horacio Melgarejo

Ignacio Buse pisa fuerte en el Challenger de Lisboa 2025: victoria clave que alimenta sus sueños de un nuevo título