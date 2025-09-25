Perú

Este es el distrito donde los limeños que compraron vivienda quedaron más satisfechos

No todos los compradores de vivienda están satifechos con su compra, pero en un distrito fuera de Lima Metropolitana parecer ser infalible cuando se trata de contentarlos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Punta Hermosa es el distrito
Punta Hermosa es el distrito que tiene a más compradores de viviendas satisfechos con sus inversiones. - Crédito Gonzalo Cáceres Dancuart/Asociación Peruana de Estudios de Arquitectura

Un análisis de Best Place to Live ha revelado la satisfacción inmobiliaria distrital en Lima. Es decir, cuán están contentos con su compra los limeños, luego de haber invertido en su vivienda y pasar a mudarse.

En el estudio se evaluaron 49 proyectos en Lima Metropolitana entre enero y septiembre de este mismo año para poder conocer así esta satisfacción con la compra de vivienda.

Pero el resultado que sorprende, además de los distritos con menor satisfacción, es el primer lugar en dejar contentos a sus compradores. Con 95%, el distrito de Punta Hermosa lidera la lista: más de 9 de cada 10 compradores están contentos con su compra de vivienda en esa zona.

Best Place to Live sacó
Best Place to Live sacó un estudio donde revela los niveles de satisfacción de los peruanos con sus compras de vivienda. - Crédito Captura de Google Maps

Los cinco distritos con más satisfacción

Punta Hermosa, el conocido balneario y distrito costero peruano tradicional, muy querido por sus playas (especialmente para la práctica del surf) es donde los compradores están más contentos con su nueva vivienda.

El llamado “Hawái al sur de Lima”, famoso por sus espectaculares olas, es donde un 95% de compradores están más satisfechos con la inversión que hicieron. Si bien hay otros puestos con satisfacción alta, los que le siguen no llegan ni de cerca a los niveles de Punta Hermosa. Así se encuentran los cinco primeros lugares:

  • Según los resultados, Punta Hermosa encabeza el ranking con 95% de SNG (Satisfacción Neta Global).
  • Le sigue Santiago de Surco, pero no de cerca. Este distrito tiene 65% de SNG
  • Barranco está en tercer lugar con 63% de SNG
  • Lima Centro está en el cuarto lugar con el siguiente distrito con 51% de SNG
  • San Borja también tiene 51% de SNG.
Los peruanos están más contentos
Los peruanos están más contentos con sus compras de departamentos y viviendas en Punta Hermosa. - Crédito Reuters/Sebastian Castaneda

El indicador de Satisfacción Neta Global (SNG) resume la experiencia de los compradores en áreas como gestión comercial, entrega, postventa, producto y áreas comunes. Gracias a este se pudo determinar cuán satisfechos están los peruanos que compraron casa, según distrito en que la adquirieron.

“En distritos como Surco y Miraflores la competencia oferta es muy amplia, por ende la competencia inmobiliaria también. Esa dinámica obliga a las empresas a elevar sus estándares en cuanto al diseño, producto y servicio, porque los compradores comparan más y son mucho más exigentes”, explicó Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live. 

El otro extremo: Los más insatisfechos

Asimismo, en el otro extremo también hay distritos con muy baja satisfacción: según los resultados los distritos donde menos satisfechos resultaron los peruanos con su compras son Independencia (10% de satisfacción), San Miguel (14%), Comas (22%), Chorrillos (25%) y Pueblo Libre (27%).

Los compradores sienten que las
Los compradores sienten que las inmobiliarias le ponen todo el esfuerzo más al proceso de venta que al siguimiento luego de esta. - Crédito Andina

Sobre estos, Pasache añadió que “el nivel de satisfacción inmobiliaria no solo depende de la calidad de la vivienda, sino de cómo se gestionan todas las etapas anteriores y posteriores a la compra”. De esta modo, esta experiencia completa es la que consolida la percepción del cliente. Es decir, no solamente tiene que ver con cómo resultar ser la zona a la que se están mudando (sobre todo si están cambiando de distrito).

Datos del mercado inmobiliario

Como se sabe, el mercado inmobiliario en Lima Metropolitana cerró el 2024 con un crecimiento anual de 30%, al incorporar un poco más de 4 mil 900 viviendas nuevas respecto al periodo anterior y acumular 21 mil 479 unidades inmobiliarias vendidas, informó la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

También, en un reciente informe, el equipo de Data Analytics del gremio inmobiliario reveló que el indicador de absorción, que mide la proporción de unidades vendidas respecto al stock disponible, se incrementó en 0,4 puntos porcentuales a 2.8% en el 2024. 

Temas Relacionados

Mercado inmobiliarioCompra de departamentosDepartamentosperu-economia

Más Noticias

Efemérides: los acontecimientos más importantes del 26 de septiembre

Este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, México

Efemérides: los acontecimientos más importantes

Néstor Gorosito reveló contundente motivo por qué Pedro Aquino y Kevin Quevedo no fueron titulares en eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

El técnico argentino reconoció errores de los ‘blanquiazules’ y pidió al hincha que se sienta orgulloso del equipo por su campaña internacional

Néstor Gorosito reveló contundente motivo

Resultados del Gana Diario de este 25 de septiembre 2025: números ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de

Extraen tumor de casi 3 kilos del útero a gestante en Trujillo: paciente podrá continuar con su embarazo

Profesionales de diversas especialidades trabajaron durante horas para extraer un tumor que desplazaba al feto. Así, lograron preservar la salud de la paciente y su futuro hijo

Extraen tumor de casi 3

Madre de Jefferson Farfán molesta con ‘Cri Cri’ por decir que cree en su inocencia y lo apoya: “Se indignó mucho”

Doña Charo se mostró ofendida cuando su sobrino aseguró que creía en su inocencia, ya que nunca le expresó respaldo en el proceso judicial. Su defensa legal ratificó el distanciamiento familiar

Madre de Jefferson Farfán molesta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva del gobierno para destituirlo: “No me callarán”

Viuda de José Miguel Castro mencionó a Rafael López Aliaga ante Fiscalía: “Tenía enemigos que querían hacerle daño”

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

ENTRETENIMIENTO

Marcello Rivera, más de 30

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Madre de Jefferson Farfán molesta con ‘Cri Cri’ por decir que cree en su inocencia y lo apoya: “Se indignó mucho”

Olinda Castañeda aconseja a Maju Mantilla ‘doblar rodillas’ y Magaly Medina responde con ironía: “Cada uno y su filosofía de vida”

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

Incendio en concierto de Yarita Lizeth en Chanchamayo: pánico y momentos de terror en pleno show

DEPORTES

Néstor Gorosito reveló contundente motivo

Néstor Gorosito reveló contundente motivo por qué Pedro Aquino y Kevin Quevedo no fueron titulares en eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario ya piensa en la temporada 2026: se desprendería de estos tres futbolistas para liberar dos cupos de extranjero

Ignacio Buse valora el esfuerzo que lo ubica a puertas del Top 100 del ranking ATP: “Es un reflejo de lo que vengo haciendo”

Gonzalo Bueno se reencuentra con su mejor tenis en Buenos Aires: tenista peruano se instaló en cuartos de final y se medirá ante el local Kicker