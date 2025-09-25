Este es el distrito donde los limeños que compraron vivienda quedaron más satisfechos

Punta Hermosa es el distrito que tiene a más compradores de viviendas satisfechos con sus inversiones. - Crédito Gonzalo Cáceres Dancuart/Asociación Peruana de Estudios de Arquitectura

Un análisis de Best Place to Live ha revelado la satisfacción inmobiliaria distrital en Lima. Es decir, cuán están contentos con su compra los limeños, luego de haber invertido en su vivienda y pasar a mudarse.

En el estudio se evaluaron 49 proyectos en Lima Metropolitana entre enero y septiembre de este mismo año para poder conocer así esta satisfacción con la compra de vivienda.

Pero el resultado que sorprende, además de los distritos con menor satisfacción, es el primer lugar en dejar contentos a sus compradores. Con 95%, el distrito de Punta Hermosa lidera la lista: más de 9 de cada 10 compradores están contentos con su compra de vivienda en esa zona.

Best Place to Live sacó un estudio donde revela los niveles de satisfacción de los peruanos con sus compras de vivienda. - Crédito Captura de Google Maps

Los cinco distritos con más satisfacción

Punta Hermosa, el conocido balneario y distrito costero peruano tradicional, muy querido por sus playas (especialmente para la práctica del surf) es donde los compradores están más contentos con su nueva vivienda.

El llamado “Hawái al sur de Lima”, famoso por sus espectaculares olas, es donde un 95% de compradores están más satisfechos con la inversión que hicieron. Si bien hay otros puestos con satisfacción alta, los que le siguen no llegan ni de cerca a los niveles de Punta Hermosa. Así se encuentran los cinco primeros lugares:

Según los resultados, Punta Hermosa encabeza el ranking con 95% de SNG (Satisfacción Neta Global).

Le sigue Santiago de Surco , pero no de cerca. Este distrito tiene 65% de SNG

Barranco está en tercer lugar con 63% de SNG

Lima Centro está en el cuarto lugar con el siguiente distrito con 51% de SNG

San Borja también tiene 51% de SNG.

Los peruanos están más contentos con sus compras de departamentos y viviendas en Punta Hermosa. - Crédito Reuters/Sebastian Castaneda

El indicador de Satisfacción Neta Global (SNG) resume la experiencia de los compradores en áreas como gestión comercial, entrega, postventa, producto y áreas comunes. Gracias a este se pudo determinar cuán satisfechos están los peruanos que compraron casa, según distrito en que la adquirieron.

“En distritos como Surco y Miraflores la competencia oferta es muy amplia, por ende la competencia inmobiliaria también. Esa dinámica obliga a las empresas a elevar sus estándares en cuanto al diseño, producto y servicio, porque los compradores comparan más y son mucho más exigentes”, explicó Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live.

El otro extremo: Los más insatisfechos

Asimismo, en el otro extremo también hay distritos con muy baja satisfacción: según los resultados los distritos donde menos satisfechos resultaron los peruanos con su compras son Independencia (10% de satisfacción), San Miguel (14%), Comas (22%), Chorrillos (25%) y Pueblo Libre (27%).

Los compradores sienten que las inmobiliarias le ponen todo el esfuerzo más al proceso de venta que al siguimiento luego de esta. - Crédito Andina

Sobre estos, Pasache añadió que “el nivel de satisfacción inmobiliaria no solo depende de la calidad de la vivienda, sino de cómo se gestionan todas las etapas anteriores y posteriores a la compra”. De esta modo, esta experiencia completa es la que consolida la percepción del cliente. Es decir, no solamente tiene que ver con cómo resultar ser la zona a la que se están mudando (sobre todo si están cambiando de distrito).

Datos del mercado inmobiliario

Como se sabe, el mercado inmobiliario en Lima Metropolitana cerró el 2024 con un crecimiento anual de 30%, al incorporar un poco más de 4 mil 900 viviendas nuevas respecto al periodo anterior y acumular 21 mil 479 unidades inmobiliarias vendidas, informó la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

También, en un reciente informe, el equipo de Data Analytics del gremio inmobiliario reveló que el indicador de absorción, que mide la proporción de unidades vendidas respecto al stock disponible, se incrementó en 0,4 puntos porcentuales a 2.8% en el 2024.