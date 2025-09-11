Perú

Estos son los nuevos precios de departamentos en Miraflores, Barranco, San Isidro y San Borja

Los distritos mencionados tienen la mayor concentración de actividad turística, empresarial y residencial en Lima. Así, muestran precios por metro cuadrado que superan con amplitud el promedio de la capital, tanto en compra como en alquiler de departamentos

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Al momento de adquirir un
Al momento de adquirir un departamento, Barranco figura como la zona con el valor más alto, alcanzando en promedio S/ 9.376 por cada metro cuadrado. Foto: visualesIA Infobae

Miraflores, Barranco, San Isidro y San Borja son cuatro de los distritos donde comprar un departamento o vivienda es notablemente más caro que en el resto de Lima. Los dos primeros concentran infraestructura turística, costa y oferta cultural que atraen tanto a residentes con mayor poder adquisitivo como a visitantes nacionales y extranjeros; eso eleva la demanda por departamentos bien ubicados y con vistas al mar, y convierte muchas unidades en opciones rentables para alquileres de corta duración, lo que empuja aún más los precios.

Además, la cantidad limitada de suelo disponible en zonas costeras y la preferencia por edificios modernos con servicios (seguridad, gimnasios, cocheras) reducen la oferta relativa frente a la demanda, manteniendo las cotizaciones por encima del promedio metropolitano.

San Isidro y San Borja suman otro conjunto de factores: San Isidro es el corazón financiero y diplomático de Lima, con oficinas, embajadas y servicios premium que transforman parte de la demanda residencial en necesidad de cercanía laboral y mayor seguridad, mientras que San Borja destaca por su planificación, parques y equipamiento urbano orientado a familias y oficinas administrativas; esa combinación de conveniencia, plusvalía histórica y percepción de estatus atrae a compradores e inversores que están dispuestos a pagar más por metro cuadrado.

Al mismo tiempo, la actividad de inversores inmobiliarios y la recuperación de la demanda pospandemia han reforzado la presión sobre estos mercados, con registros y análisis que muestran precios por metro cuadrado significativamente superiores en estos distritos respecto del resto de Lima.

Barranco continúa siendo el distrito
Barranco continúa siendo el distrito más caro para vivir en Lima. Foto: La Tostadora Blog

Precio de compra y alquiler de departamentos en estos distritos

En cuanto a la compra de departamentos, Barranco se mantiene como el distrito más caro con un promedio de S/ 9.376 por metro cuadrado, registrando una ligera caída mensual de 0,2% y un alza anual de 0,1%. Le sigue San Isidro con S/ 9.257 por metro cuadrado, que mostró una reducción mensual de 0,3% y anual de 0,9%. Miraflores alcanza S/ 8.767 por metro cuadrado, con un resultado estable en el mes (0,0%) y un incremento anual de 0,6%. Finalmente, San Borja se ubica en S/ 7.210 por metro cuadrado, con una baja de 0,2% mensual y de 0,8% en los últimos doce meses.

Respecto a los alquileres, Barranco también lidera con un promedio de S/ 4.187 al mes, con un leve avance de 0,1% mensual y 5,5% interanual. San Isidro registra S/ 3.820, con un aumento de 0,4% en el mes y 3,7% en el año. Miraflores alcanza S/ 3.610 mensuales, con variaciones positivas de 0,2% mensual y 2,6% anual. En San Borja, el promedio de renta es de S/ 2.885, con un alza de 0,4% en el mes y de 6,9% en los últimos doce meses.

¿Cuáles son los distritos más baratos para comprar y alquilar departamentos?

Los precios más bajos, en el caso de compra de departamentos, se registran en San Martín de Porres, donde el metro cuadrado se ubica en S/ 2.912, con una caída mensual de 0,8% pero un aumento anual de 5,9%. Le siguen Los Olivos con S/ 3.662 por metro cuadrado, que retrocedió 0,5% en el mes y 9,6% en el año, y San Juan de Miraflores con S/ 3.602, mostrando una disminución mensual de 2,4% y de 1,9% en los últimos doce meses. Otro distrito con precios accesibles es El Agustino, con S/ 4.511 por metro cuadrado, aunque allí se reportó una baja de 1,0% en el mes y de 12,9% en el año.

En cuanto al mercado de alquileres, Los Olivos lidera como la zona más económica con un promedio mensual de S/ 1.507, tras un descenso de 5,5% en el mes y de 16,9% en el último año. Le sigue La Molina con S/ 2.403, que, a diferencia de la tendencia, registró un incremento de 1,4% mensual y 4,3% anual. Chorrillos se ubica en S/ 2.410, con un retroceso de 2,6% en el mes y de 3,1% en el año, mientras que Santiago de Surco promedia S/ 2.688, con una leve baja mensual de 0,1% y un aumento anual de 1,4%.

San Juan de Miraflores es
San Juan de Miraflores es el tercer distrito más barato para adquirir un departamento. Foto: AP Noticias

Temas Relacionados

MirafloresBarrancoSan Isidroprecio de departamentosperu-economia

Más Noticias

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de Maju Mantilla, pero ella recibe apoyo de sus seguidores: “Con la misma moneda”

La conductora de TV mantiene silencio, pero sus seguidores la respaldan con mensajes de cariño tras las fuertes declaraciones de su aún esposo.

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

La conductora de Magaly TV La Firme se mostró consternada por las imágenes del cantante siendo retirado de una fiesta en evidente estado de ebriedad

Magaly Medina reflexiona sobre el

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

La pareja vivió un momento de tensión cuando el chico reality terminó en emergencias en México, aunque luego él mismo confirmó que ya se encuentra estable

Said Palao sufre profundo corte

Mensajes, amenazas y pagos bajo presión: pareja de extorsionadores recibe condenas de hasta 17 años de prisión en San Juan de Miraflores

El caso fue investigado por la DIVISE de la Dirincri, que identificó a los responsables, incautó equipos usados para los mensajes intimidatorios y logró reunir pruebas que confirmaron la coordinación de ambos acusados, hoy condenados a más de una década de prisión

Mensajes, amenazas y pagos bajo

Rafael López Aliaga informa que instaló drones que lanzan tinta a delincuentes: “Tanto se rieron y están funcionando”

El alcalde de Lima anunció la prueba piloto de drones disuasivos para apoyar a la PNP y detalló que detrás de la gestión se encuentra Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control de la comuna

Rafael López Aliaga informa que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Eduardo Arana cuestiona que la Corte IDH haya pedido a jueces abstenerse de aplicar Ley de amnistía: “Es inaceptable”

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

Vladimir Cerrón desafía al ministro del Interior por no lograr su captura: “No me financia ninguna inteligencia extranjera”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de Maju Mantilla, pero ella recibe apoyo de sus seguidores: “Con la misma moneda”

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

Milagros Gerez Amud emociona a Perú y conquista a todos con ‘La flor de la canela’ en La Voz Argentina

Fito Páez y su mensaje a los peruanos tras su comentado concierto en Costa 21: “El aura sigue intacta y brillante”

DEPORTES

Canal exclusivo para ver Perú

Canal exclusivo para ver Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: se miden por un lugar en los ‘qualifiers’

Cuándo juega Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: serie tendrá lugar en Lima y definirá boleto a los ‘qualifiers’

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

Christian Cueva, de ser clave en dos procesos clasificatorios a no sumar minutos con los últimos tres técnicos en Eliminatorias 2026

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”