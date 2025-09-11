Estos son los nuevos precios de departamentos en Miraflores, Barranco, San Isidro y San Borja

Al momento de adquirir un departamento, Barranco figura como la zona con el valor más alto, alcanzando en promedio S/ 9.376 por cada metro cuadrado. Foto: visualesIA Infobae

Miraflores, Barranco, San Isidro y San Borja son cuatro de los distritos donde comprar un departamento o vivienda es notablemente más caro que en el resto de Lima. Los dos primeros concentran infraestructura turística, costa y oferta cultural que atraen tanto a residentes con mayor poder adquisitivo como a visitantes nacionales y extranjeros; eso eleva la demanda por departamentos bien ubicados y con vistas al mar, y convierte muchas unidades en opciones rentables para alquileres de corta duración, lo que empuja aún más los precios.

Además, la cantidad limitada de suelo disponible en zonas costeras y la preferencia por edificios modernos con servicios (seguridad, gimnasios, cocheras) reducen la oferta relativa frente a la demanda, manteniendo las cotizaciones por encima del promedio metropolitano.

San Isidro y San Borja suman otro conjunto de factores: San Isidro es el corazón financiero y diplomático de Lima, con oficinas, embajadas y servicios premium que transforman parte de la demanda residencial en necesidad de cercanía laboral y mayor seguridad, mientras que San Borja destaca por su planificación, parques y equipamiento urbano orientado a familias y oficinas administrativas; esa combinación de conveniencia, plusvalía histórica y percepción de estatus atrae a compradores e inversores que están dispuestos a pagar más por metro cuadrado.

Al mismo tiempo, la actividad de inversores inmobiliarios y la recuperación de la demanda pospandemia han reforzado la presión sobre estos mercados, con registros y análisis que muestran precios por metro cuadrado significativamente superiores en estos distritos respecto del resto de Lima.

Barranco continúa siendo el distrito más caro para vivir en Lima. Foto: La Tostadora Blog

Precio de compra y alquiler de departamentos en estos distritos

En cuanto a la compra de departamentos, Barranco se mantiene como el distrito más caro con un promedio de S/ 9.376 por metro cuadrado, registrando una ligera caída mensual de 0,2% y un alza anual de 0,1%. Le sigue San Isidro con S/ 9.257 por metro cuadrado, que mostró una reducción mensual de 0,3% y anual de 0,9%. Miraflores alcanza S/ 8.767 por metro cuadrado, con un resultado estable en el mes (0,0%) y un incremento anual de 0,6%. Finalmente, San Borja se ubica en S/ 7.210 por metro cuadrado, con una baja de 0,2% mensual y de 0,8% en los últimos doce meses.

Respecto a los alquileres, Barranco también lidera con un promedio de S/ 4.187 al mes, con un leve avance de 0,1% mensual y 5,5% interanual. San Isidro registra S/ 3.820, con un aumento de 0,4% en el mes y 3,7% en el año. Miraflores alcanza S/ 3.610 mensuales, con variaciones positivas de 0,2% mensual y 2,6% anual. En San Borja, el promedio de renta es de S/ 2.885, con un alza de 0,4% en el mes y de 6,9% en los últimos doce meses.

¿Cuáles son los distritos más baratos para comprar y alquilar departamentos?

Los precios más bajos, en el caso de compra de departamentos, se registran en San Martín de Porres, donde el metro cuadrado se ubica en S/ 2.912, con una caída mensual de 0,8% pero un aumento anual de 5,9%. Le siguen Los Olivos con S/ 3.662 por metro cuadrado, que retrocedió 0,5% en el mes y 9,6% en el año, y San Juan de Miraflores con S/ 3.602, mostrando una disminución mensual de 2,4% y de 1,9% en los últimos doce meses. Otro distrito con precios accesibles es El Agustino, con S/ 4.511 por metro cuadrado, aunque allí se reportó una baja de 1,0% en el mes y de 12,9% en el año.

En cuanto al mercado de alquileres, Los Olivos lidera como la zona más económica con un promedio mensual de S/ 1.507, tras un descenso de 5,5% en el mes y de 16,9% en el último año. Le sigue La Molina con S/ 2.403, que, a diferencia de la tendencia, registró un incremento de 1,4% mensual y 4,3% anual. Chorrillos se ubica en S/ 2.410, con un retroceso de 2,6% en el mes y de 3,1% en el año, mientras que Santiago de Surco promedia S/ 2.688, con una leve baja mensual de 0,1% y un aumento anual de 1,4%.

San Juan de Miraflores es el tercer distrito más barato para adquirir un departamento. Foto: AP Noticias