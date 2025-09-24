Qué es el infierno según el papa León XIV: el sumo pontífice compartió una llamativa definición

El papa León XIV presentó una definición propia sobre “el infierno”, describiéndolo como “una condición existencial de separación y sufrimiento” durante una audiencia pública realizada en la emblemática plaza de San Pedro, en el Vaticano. Según reportó EWTN, el pontífice dedicó parte de su catequesis semanal a reflexionar sobre el significado bíblico de uno de los conceptos más debatidos dentro de la tradición cristiana.

Durante su intervención, León XIV expuso ante miles de fieles su visión teológica en torno al infierno. “El infierno, en la concepción bíblica, no es tanto un lugar como una condición existencial. Una condición en la que la vida se debilita y reinan el dolor, la soledad, la culpa y la separación de Dios y de los demás”, afirmó el líder de la Iglesia católica. Las declaraciones fueron recogidas por ACI prensa, que destacó la atención generada entre los asistentes y la comunidad católica internacional.

El papa remarcó que, según su interpretación, “Cristo nos alcanza incluso en este abismo, cruzando las puertas de este reino de tinieblas”. Explicó que la figura de Jesús accede “a la misma morada de la muerte para vaciarla, para liberar a sus habitantes, tomándolos de la mano uno a uno”. Este discurso resultó especialmente resonante ante representantes de diferentes congregaciones y fieles de varios países congregados en el Vaticano.

El papa León XIV gesticula a su llegada a una audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

La posición expuesta por León XIV marca un giro frente a perspectivas históricas que han figurado al infierno como un espacio físico de tormento eterno. El pontífice insistió durante la audiencia que la doctrina católica se centra en el restablecimiento de la “comunión con Dios” y subrayó: "Es la humildad de un Dios que no se detiene ante nuestro pecado, que no se amedrenta ante el rechazo extremo de los seres humanos“.

Con este mensaje, el papa León XIV abrió un debate en torno a las enseñanzas sobre el infierno, la redención y el acompañamiento espiritual, en un momento en que el Vaticano busca aproximar su enseñanza a los desafíos existenciales del siglo XXI. La intervención se produjo en la antesala de varias celebraciones litúrgicas y coincide con llamados recientes a la misericordia y el diálogo sobre temas centrales de la fe católica.

Exorcismo en la Iglesia

El papa León XIV destacó la importancia y complejidad del ministerio de los exorcistas al señalar que su labor resulta “delicada” y “más necesaria que nunca”. Así lo expresó en un mensaje transmitido durante la XV conferencia de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), que se celebró en la casa de espiritualidad Fraterna Domus de Sacrofano, en Roma. La reunión reunió a unos 300 exorcistas y colaboradores de diferentes continentes, según informó Vatican News.

FOTO DE ARCHIVO. El Papa León XIV celebra una audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El pontífice instó a quienes ejercen este ministerio a abordarlo como un “servicio de liberación y consolación”, acompañando a las personas afectadas mediante la oración y la invocación de la presencia de Cristo. Según el mensaje papal, a través del exorcismo, se confía en que el Señor conceda la victoria sobre Satanás.

En el encuentro, los asistentes participaron en espacios de oración, reflexión y debate sobre los desafíos actuales de la práctica exorcista. Según datos del portal ACI Prensa, la AIE, reconocida oficialmente por el Vaticano desde 2014, cuenta con más de 900 exorcistas y 130 auxiliares organizados por secciones lingüísticas.

El presidente de la asociación, monseñor Karel Orlita, definió el exorcismo como un “signo concreto del amor de la Iglesia por quienes sufren”. El cardenal Arthur Roche resaltó el valor del acompañamiento espiritual del sacerdote a personas impactadas por la acción demoníaca, subrayando que estos creyentes “participan de los sufrimientos de Cristo”.

Asimismo, el cardenal Pietro Parolin enfatizó la humildad del servicio sacerdotal en este contexto. La AIE, aprobada como asociación privada de fieles, busca apoyar a los exorcistas nombrados por sus obispos para dicha tarea.

El papa Francisco, en septiembre de 2024, advirtió sobre la negación del demonio en el mundo y pidió actuar con prudencia, diferenciando la práctica eclesial del exorcismo de su representación en el cine y la cultura popular.