No fue una sola vez: JEE determinó que César Acuña infringió la neutralidad electoral en cuatro expedientes

“Soy producto de leche fresca” y “el mejor gobernador”: las frases de César Acuña que generan polémica en Trujillo.

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, no solo infringió la neutralidad electoral en una sola ocasión. El Jurado Electoral Especial de Chiclayo (JEE Chiclayo) y el de Tumbes han determinado que el líder de Alianza para el Progreso vulneró el referido principio en total en cuatro oportunidades.

Recientemente se dio a conocer que el JEE Chiclayo declaró que Acuña infringió la neutralidad electoral al participar en un pasacalles en el Fundo Stewart en Piura en julio de este año, cuando las Elecciones 2026 ya habían sido convocadas.

"No existe duda entonces que, como directivo del Partido Político Alianza Para el Progreso, su accionar estuvo destinado a persuadir a los electores para favorecer al Partido Político Alianza Para el Progreso y una eventual candidatura suya”, dice dicho fallo.

No obstante, este solo es el primer expediente electoral donde se ha determinado en primera instancia una falta por parte del gobernador regional de La Libertad.

(Video: Epicentro)

Acuña infractor

Infobae accedió a dos resoluciones del JEE Chiclayo que también determinan que César Acuña infringió la neutralidad electoral.

La segunda infracción que Acuña cometió, según el documento, es formar parte de algún comité u organismo político a pesar de ostentar un cargo público. Y es que el gobernador no solo es presidente de Alianza para el Progreso, sino que también es fundador y miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional.

Acuña alegó que supuestamente se estaría limitando su derecho a ser militante, pero el JEE Chiclayo desestimó este argumento alegando que el referido derecho “tiene ciertos límites, como las conductas prohibidas a los servidores públicos, entre ellas la referidas a la neutralidad”.

César Acuña infringió neutralidad en tres expedientes.

“Este Jurado Electoral Especial, del análisis fáctico y jurídico, concluye que se encuentra debidamente acreditado que el señor César Acuña Peralta, actual gobernador regional de La Libertad, ha incurrido en la infracción contenida en el numeral 32.1.5 ‘Formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización política o candidato’”, determinó el tribunal en este expediente.

Acuña incorregible

Existe un tercer expediente en el que el JEE Chiclayo comprobó que César Acuña infringió la neutralidad electoral. En este caso se le imputó una falta a las reglas electorales por participar en una actividad proselitista de Alianza para el Progreso realizada en Tumbes en julio de este año.

Para el tribunal, “no hay duda” de que Acuña buscó favorecer a su partido APP y una eventual candidatura suya.

Cabe precisar que Acuña no impugnó a tiempo este fallo del JEE Chiclayo, por lo que la decisión fue declarada “consentida”. Pese a ello, el gobernador ha pedido que se declaro nulo el expediente por supuestamente vulnerar sus derechos.

Incluso en Tumbes

El JEE Chiclayo no es el único tribunal que ha sancionado a César Acuña por vulnerar la neutralidad electoral. El JEE Tumbes hizo lo mismo por la aparición de propaganda a su favor y de Alianza para el Progreso a través de elementos publicitarios colocados en calles, accesos y avenidas de dicho departamento.

“Se evidencia que el señor César Acuña Peralta, quien es una autoridad política y/o pública, ha realizado la difusión de propaganda electoral en favor de su organización política Alianza Para el Progreso en la circunscripción del departamento de Tumbes”, se lee en la resolución.

JEE Tumbes también determina que César Acuña vulneró neutralidad electoral.

Lo que sigue

Ahora que existe una primera infracción a la neutralidad con calidad de “consentida”, ante una segunda falta por parte de César Acuña el JEE estará facultado de imponer una multa económica de entre 30 y 100 UIT, es decir, de entre 160.500 y 515 mil soles.

Cabe anotar que el JEE de Huancayo también tiene en la mira a Acuña por presunta infracción a la neutralidad electoral.