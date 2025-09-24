Perú

Este 24 de septiembre es día no laborable por celebración religiosa: En una región y un distrito

Se ha aprobado un nuevo ‘feriado regional’ en una ciudad. Esta fecha también es día no laborable compensable en una región por la Fiesta Patronal de la Virgen de las Mercedes

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
En una región del Perú
En una región del Perú y en otra ciudad del país es 'feriado regional' este 24 de septiembre. - Crédito Andina

No hay feriados nacionales en septiembre en Perú. Sin embargo, en este mes sí existen los llamados ‘feriados regionales’, que son días no laborables compensanbles que se aprueban a nivel regional o distrital y que dan descansos a trabajadores públicos (aunque el sector privado también puede acogerse).

Así, cada 24 de septiembre es día no laborable en la región de Piura con motivo de la celebración de la Fiesta Patronal de la Virgen de las Mercedes. Pero también se ha aprobado que este día sea libre para el sector público en otra ciudad del países.

Se trata de uno que aplicará a una parte de Puno. Este 24 de septiembre se ha decretado como día no laborable compensable en el distrito de Juliaca, provincia de San Román. ¿El motivo? También por la celebración religiosa por la festividad de la Virgen de La Merced.

Feriado del miércoles 24 de
Feriado del miércoles 24 de septiembre en Perú: estas son las dos regiones que disfrutarán un día no laborable. - Crédito Difusión

‘Feriado regional’ en Piura

Este 24 de septiembre todo Piura celebra el día no laborable por la Virgen de las Mercedes, uno que puede ser aplicado para todos los trabajadores, pero que solo es obligatorio en el sector público.

Se trata de una fecha que es un ‘feriado regional’ desde hace 60 años, momento en que fue decretado. Se recuerda que esto fue durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, a través de la Ley N.° 15618, en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas del Perú.

Así, cada año, cientos de piuranos se reúnen para rendir homenaje a la conocida también como ‘La Mechita’. La festividad de esta Virgen se celebra del 12 al 30 de septiembre, pero el el 24 de septiembre se considera como el día central. Es durante esta jornada cuando se realiza la Santa Misa y hay diversas actividades religiosas y culturales que buscan reafirmar la fe y tradición de la región.

La Virgen de las Mercedes
La Virgen de las Mercedes fue reconocida en 1823 como Patrona de las Armas, uniendo devoción religiosa y compromiso patriótico en el corazón de las Fuerzas Armadas peruanas. (Andina)

Pero Piura no es la única región que la celebra. Este año se ha aprobado un nuevo día no laborable regional también por la Virgen de La Merced.

Día no laborable en Puno

Puno también disfrutará este miércoles 24 de septiembre como día no laborable, pero solo la ciudad de Juliaca en la provincia de San Román. ¿El motivo? También por la Virgen de La Merced.

El pasado 17 de septiembre el gobierno regional de Puno sacó una Resolución Ejecutiva Regional y declaró los 24 de septiembre como día no laborable solo para el distrito de Juliaca.

Los peruanos aprovechan para viajar
Los peruanos aprovechan para viajar también en días no laborables por las celebraciones religiosas. - Crédito Andina

“Declarar día no laborable recuperable el 24 de setiembre del 2025 a nivel del distrito de Juliaca, en las entidades del sector público así mismo los centros de trabajo del sector privado puedan acogerse a dicha disposición previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, por desarrollarse la Festividad de devoción y expresión cultural Virgen de La Merce, Patrona de la ciudad de Juliaca”, aprueba la ordenanza.

Asimismo, se encarga a las “Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan sus veces, en las entidades públicas del Distrito de Juliaca, el cumplimiento de la recuperación de las horas del día no laborado, debiendo efectivizarse dicho cumplimiento fuera de la jornada laboral, en forma posterior, dentro de los diez días siguientes al día declarado como no laborable”.

Temas Relacionados

feriados 2025feriados en Perúdías no laborablesperu-noticias

Más Noticias

Cronograma del Banco de la Nación para octubre 2025: Pagos de pensiones ONP y sueldos

Las fechas oficiales para los cobros de pensionistas de la ONP y los trabajadores del sector público. ¿Cuándo se cobran los desembolsos?

Cronograma del Banco de la

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

El actor regresa a uno de sus personajes más intensos con la obra ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’. En entrevista con Infobae Perú reflexiona sobre la vigencia del clásico, los retos de encarnarlo y su firme compromiso con el teatro, pese a su paso por la televisión y el cine.

Marcello Rivera, más de 30

Carolina Braedt se comprometió por tercera vez: Javier Millership le pidió matrimonio en Escocia

La influencer compartió en redes sociales el tierno momento que vivió con su actual pareja, luego de su polémica separación de Anders Partouche

Carolina Braedt se comprometió por

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘blanquiazules’ viajaron a Chile con la ilusión de traerse la clasificación a semifinales en la maleta. Para ello debe ganar sí o sí por cualquier marcador. Será todo o nada. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

Argentina sigue pista de presuntos narcotraficantes peruanos por la desaparición y muerte de dos mujeres y una menor de 15 años

La policía detuvo a una pareja de peruanos que se encontraba en un hotel de la zona. Ambos serían los presuntos dueños de la casa donde se habría producido el asesinato de las jóvenes

Argentina sigue pista de presuntos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eduardo Arana niega infracción a

Eduardo Arana niega infracción a la neutralidad: Pronunciamiento nunca mencionó explícitamente a Fuerza Popular

Dina Boluarte sostuvo una reunión bilateral con Lula da Silva, presidente de Brasil: Estos son los temas que abordaron

¿Tomás Gálvez retirará la demanda para declarar ilegal a Fuerza Popular? Esto dijo el fiscal de la Nación

Tomás Gálvez confirma que seguirá investigaciones sobre Nicanor Boluarte y el ministro Santiváñez: “no tienen por qué interrumpirse”

Delia Espinoza solicita a Tomás Gálvez mantener a su equipo técnico y fiscal tras posibles cambios en el caso Lava Jato

ENTRETENIMIENTO

Protagonista de la película Nanito

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Carolina Braedt se comprometió por tercera vez: Javier Millership le pidió matrimonio en Escocia

Melcochita se despide de Hernán Romero y recuerda sus anécdotas juntos: “Un caballero que nos lleva la delantera”

Hernán Romero falleció: ¿Dónde será velado y en qué lugar se le dará el último adiós?

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Las dos caras de Gianluca Lapadula: anotó golazo con Spezia después de cinco meses, pero falló penal decisivo en Coppa Italia

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Hincha chileno insultó a Fernando Gaibor en llegada a Coquimbo: jugador de Alianza Lima no cayó en la provocación