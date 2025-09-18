Extorsión en Villa El Salvador: delincuentes armados atacan paradero de la empresa de transportes Santa Catalina

Extorsionadores dejan mensaje a empresa “Santa Catalina” (Créditos: Buenos días/Panamericana)

Un caso más de extorsión. Delincuentes armados irrumpieron la madrugada de este jueves 18 de septiembre en las instalaciones del paradero de la empresa de transportes Santa Catalina, perteneciente a la línea 23A, en el distrito de Villa El Salvador.

Los sujetos, desplazándose en motocicleta, descendieron abruptamente en la avenida Circunvalación, cercana a la intersección con la av. Ampliación César Vallejo. Uno de los individuos arrojó una carta de amenaza e inmediatamente efectuó una serie de disparos que pusieron en peligro a las personas presentes en la zona, de acuerdo con el programa Buenos días Perú de Panamericana TV.

En el momento del ataque, varios conductores de la empresa se encontraban dentro de la cochera. Algunos residentes, ubicados en las inmediaciones y próximos a sus viviendas, salieron a buscar refugio ante la agresión armada. Testimonios recabados pro el citado medio medio afirman que los atacantes escaparon a gran velocidad, dejando tras de sí el mensaje intimidatorio y la consternación entre trabajadores y vecinos.

El papel depositado en el lugar contenía un mensaje extorsivo dirigido directamente a los responsables de la empresa. “¿Cómo estamos, amigos? Ojalá este sea el último acto, presencia que necesitan para poder entrar en diálogo, porque si no, a partir de mañana, se irá un chófer en plena ruta. Comuníquense con mi persona y vean su seguridad”, se lee.

La misiva elevó el temor entre los choferes, que, según expresaron a las autoridades, se sienten amenazados y temen por su integridad y la de sus familias.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional arribaron al punto crítico. La intervención incluyó el recojo de casquillos de bala y el inicio de un proceso de comunicación directa con los afectados para recoger información relevante que permita identificar a los perpetradores.

El mensaje extorsivo exigía comunicación inmediata, advirtiendo represalias contra los choferes si la empresa no accedía al diálogo, lo que elevó el temor y la preocupación en el entorno - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Las autoridades han incrementado el análisis de grabaciones de videovigilancia y avanzado en la revisión de diversas cámaras de seguridad para rastrear el trayecto de la motocicleta utilizada y descubrir la identidad de los delincuentes involucrados.

Uno de los conductores, tras el atentado, relató que el miedo es generalizado. “Afecta mucho porque vivimos del trabajo diario. Todos tenemos familia y prácticamente estamos desamparados. Cada semana, vemos compañeros transportistas que sufren atentados e incluso resultan muertos, y a pesar de eso, quienes nos amenazan actúan como si no valiéramos nada para ellos”, mencionó.

El clima de tensión resultante ha llevado a los transportistas de Santa Catalina a anunciar que suspenderán temporalmente su servicio, priorizando la seguridad personal frente a la continuidad laboral. Esta decisión impacta no solo a los trabajadores, sino también al flujo habitual de pasajeros que dependen del transporte público para movilizarse en el distrito.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona, recogieron pruebas balísticas e iniciaron coordinación directa con los afectados para avanzar con las investigaciones - Créditos: Panamericana TV.

Canales de emergencia

El Gobierno implementó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un canal gratuito y confidencial que opera las 24 horas para recibir denuncias de extorsión y brindar atención inmediata. Este servicio está conectado con la Central de Emergencias 105, lo que facilita el envío de pruebas como audios o videos.

También se puede reportar este delito a través de las siguientes vías:

Línea 1818: atención exclusiva para denuncias de extorsión

Celular 942 841 978: número directo para reportes urgentes

Comisarías: oficinas policiales en cada distrito para denuncias presenciales

Depincri: unidades especializadas en la investigación de casos de extorsión