Narcotraficantes peruanos estarían detrás de la desaparición y muerte de dos mujeres y una menor de 15 años en Argentina

El hallazgo de los cuerpos de tres mujeres, identificadas como Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en el patio de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires; ha causado que cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos peruanos, sean detenidos por la Policía en Argentina debido a posibles vínculos con el caso y a una posible pista que podría llevar a una mafia del narcotráfico.

Según información policial en Florencio Varela, la pareja de peruanos fueron detenidos en un hotel cercano de la zona. Ellos serían los dueños de la casa donde los cuerpos de las dos jóvenes y la menor de 15 años fueron hallados. Las otras dos personas detenidas por la Policía fueron encontradas al interior de la vivienda cuando se disponían a limpiar manchas rojas en el lugar. Pruebas de luminol confirmaron que se trataba de sangre.

Según medios locales, las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes en una calle cercana y habrían aceptado un pago de 300 dólares para asistir a una fiesta. La Policía Bonaerense halló sus cuerpos descuartizados. La principal hipótesis de la investigación apunta a una banda narco que operaría al interior de la Villa 1-11-14.

Los familiares de las jóvenes desaparecidas presentaron la denuncia oficial ante la policía el domingo por la tarde, dos días después de que las jóvenes ya habían perdido todo contacto.

El último registro de su paradero fue en una estación de servicio el viernes, cuando esperaban a que un taxi por aplicativo las recogiera. Luego de que el viaje fuese cancelado, las tres caminaron unas cuadras y subieron a una camioneta Chevrolet modelo Tracker de color blanco.

La angustia de las familias se reflejó en protestas y cortes de tránsito en la rotonda de La Tablada, donde residían las víctimas. “¿Por qué no las buscaron?”, manifestaron familiares y amigos, quienes señalaron la demora de la reacción policial y judicial, según Clarín. Micaela, amiga de una de las jóvenes, comentó: “Se las llevaron sabiendo lo que iban a hacer. Brenda siempre fue buenita y alegre. Una madre cuidadosa”.

Otros familiares afirmaron que en la comisaría se les pidió esperar hasta 48 horas para iniciar la búsqueda, lo que generó indignación, pues Lara, la menor del grupo, tenía apenas 15 años.

La investigación de la Policía permitió conocer que el celular de una de las víctimas se activó por última vez al interior de una casa, la misma en la que sus cuerpos fueron hallados y que era de propiedad de la pareja de peruanos que fueron detenidos.

En el patio de la vivienda, los peritos hallaron los restos de las tres jóvenes. El abuelo de Brenda y Morena, Antonio, debió recibir asistencia médica tras ser notificado sobre el hallazgo. “Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos...”, expresó Antonio a Infobae.

Pareja peruana se había mudado hace poco

Vecinos de la casa en la que las jóvenes fueron encontradas indicaron que la vivienda había estado abandonada hasta hace un año y medio, cuando fue ocupada por la pareja de nacionalidad peruana y un niño.

“Ellos eran raros, no te abrían ni una ventana. Tampoco eran vecinos que saludaban, eran muy para adentro”, indicó uno de los vecinos a Clarín. También indicó que ya se había notado movimiento con autos y reuniones en el lugar, pero nunca fiestas. “Pensamos que vendían droga, porque es lo primero que se te cruza”, agregó.