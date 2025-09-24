“Pasó lo que no queríamos”: el desgarrador relato del abuelo de las chicas buscadas en La Matanza tras confirmarse la identidad de los cuerpos

El momento en el que el abuelo de dos de las víctimas confirmó la identidad de los cuerpos

En medio de una mezcla de desolación y desconsuelo por la trágica muerte de Brenda del Castillo y Morena Verdi, sus dos nietas de 20 años, y de Lara Gutiérrez (15), Antonio, el abuelo de las dos primeras, dejó a un lado su profundo dolor por unos minutos para atender a los medios de prensa apostados en el lugar del hallazgo de los cuerpos. Desde allí confirmó lo peor: los cadáveres hallados este miércoles a la madrugada en una casa de Florencio Varela corresponden a las tres chicas desaparecidas, vistas por última vez el viernes en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca,

“Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos”, dijo con angustia el hombre, luego de que los investigadores de la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense le confirmaran a las familias de las chicas desaparecidas que los cadáveres, efectivamente, correspondían a ellas.

Familiares de las tres chicas asesinadas se reunieron en el lugar del hallazgo de los cuerpos. (RS Fotos)

Luego el abuelo de Brenda y Morena valoró: “Pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Si se las llevaban a otro lugar, como lo que pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir a nuestra familia“.

Acompañado por Federico, primo de las chicas, el jubilado lamentó la crueldad con la que asesinaron a las tres jóvenes. “Sacaron dos cositas hermosas de nuestra vida. Pero no es solo que nos las sacaron. A uno, cuando lo lastiman de una puñalada, nos duele. ¿Ustedes saben el dolor que habrán sentido en sus cuerpos esas chiquitas? Y ahora pedimos justicia. ¿Qué justicia vamos a pedir? Si van a agarrar al que vende 100 gramos de droga, pero a los que la entran no los van a agarrar”, sostuvo.

“Me gustaría saber por qué la mataron y quién la mató. Nosotros lo vamos a averiguar”, subrayó Antonio, durante otro tramo de la improvisada rueda de prensa que ofreció a metros de la casa del horror.

Consultado por quién se encargará del cuidado del bebé de Brenda, un desconsolado Antonio dejo una declaración que heló a los cronistas que tomaban su testimonio: “El papá de Brenda es mi hijo y el nene está con la abuela y la mamá de Brenda. Llega la noche y dice ‘mamá, mamá’...”, concluyó entre lágrimas.

Personal de la División Científica de la Policía Bonaerense realiza las pericias de rigor en la casa donde encontraron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. (RS Fotos)

Minutos antes, fue el padre de Brenda quien manifestó su indignación por la violenta muerte de su hija, de su sobrina Morena y de la pequeña Lara. “Tengo una incertidumbre bárbara porque sé cómo termina todo esto. Soy una persona que estuvo preso, hace 7 años salí y no toqué más nada. Son chanchos estos giles hijos de puta. Yo los voy a encontrar. No soy un pibe tranquilo y yo conozco todo esto”, advirtió Lionel en diálogo con la TV Pública.

Respecto al último contacto que había mantenido con su hija y madre de su nieto, Lionel contó que había hablado con ella la semana pasada, aunque la comunicación fue un tanto compleja. “Con Brenda hablé el miércoles de la semana pasada. Le pedía que por favor me trajera al nene, había llegado de viaje y quería verlo. Le hice seis llamadas. Cuatro las tengo canceladas y dos no me las contestó”, señaló.

Con evidente congoja, el progenitor de una de las tres chicas brutalmente asesinadas contó que él mismo se ocupó de hacer recorridas por distintos terrenos baldíos de la zona donde habían desaparecido las jóvenes, debido a la escasa asistencia que recibió de la Policía y de las autoridades locales. “Tengo los videos de cómo me metía en los baldíos para buscar a mi hija, mientras ellos se cagaban de risa y charlaban. Encontré tarjetas de crédito, todo… esto fue una chanchada. Estoy todo raspado, fracturado…“, aseguró.

El caso

Brenda, Morena y Lara.

Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, cuando una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta de color blanco. Se trataba de una Chevrolet Tracker con patente adulterada.

Al seguir el rastro de ese vehículo, a través de las cámaras de seguridad del municipio de La Matanza y con la colaboración de la Policía de Ciudad, los detectives lograron determinar que habían cruzado la avenida General Paz. De esta manera, llegaron a una casa en Florencio Varela, donde esta madrugada los investigadores encontraron tres cuerpos descuartizados de mujeres.

El momento en el que las tres chicas desaparecidas en La Matanza suben a una camioneta

El video que ilustra esta nota muestra el momento exacto en el que las tres chicas, que se encontraban paradas en una esquina, observan la llegada de la camioneta en cuestión y se suben al asiento trasero de la misma. Luego, el vehículo dobla hacia la derecha y sale de la escena.

En las últimas horas, la búsqueda de las tres mujeres desaparecidas desde el pasado viernes, cuando habían sido vistas por última vez en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca, dio un macabro giro. La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense halló tres cadáveres descuartizados de mujeres en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona.

Brenda del Castillo y Morena Verdi

La casa era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, aseguraron fuentes policiales a Infobae. Allí, los investigadores detectaron rastros de sangre. Por lo pronto, la identidad de los cuerpos hallados no trascendió.

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada; la pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el lugar.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.