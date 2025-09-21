Rafael López Aliaga dejaría de ser alcalde de Lima en 3 semanas: “Voy a anunciar eso el 12 o 13 de octubre” -

Rafael López Aliaga sorprendió al reaparecer públicamente después de un viaje por Europa y Estados Unidos, afirmando que dejaría la alcaldía de Lima el próximo 12 o 13 de octubre, fechas que coinciden con el plazo límite para inscribir candidaturas en las Elecciones Generales 2026. Esta decisión se da en medio del resurgimiento del debate electoral.

El plazo legal para renuncias y el escenario electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había precisado este año que las autoridades interesadas en postular a la presidencia tienen hasta el 13 de octubre de 2025 para presentar su renuncia formal. En el caso de las alcaldías, el trámite debe realizarse ante el concejo municipal y presentarse al JNE mediante la Mesa de Partes Virtual. El plazo legal coincide con la fecha anunciada por López Aliaga, quien aclaró que cumplirá “la ley” y anunciará su decisión dentro del marco regulatorio.

Este movimiento político se produce mientras Rafael López Aliaga encabeza las encuestas para la carrera presidencial de 2026 aunque solo con un 10%. De acuerdo con los sondeos publicados en septiembre, el alcalde aparece primero en intención de voto, lo que refuerza la atención mediática y política sobre sus próximos pasos.

El tren Lima–Chosica y coordinación con el Ejecutivo

En su retorno a la agenda pública, el burgomaestre de Lima resaltó que ahora busca lograr acuerdos con el Ejecutivo para el desarrollo del proyecto del tren Lima–Chosica. “Lo que he hecho al llegar al país es enviar un mensaje al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Transportes para reunirse a la brevedad”, declaró ante la prensa.

López Aliaga busca un encuentro directo que permita destrabar la ejecución de esta obra, considerada estratégica para mejorar la movilidad y la conectividad de la capital. Esta iniciativa ha intentado acelerarse por la urgencia del calendario político.

Opinión sobre Fuerza Popular y respuestas a la crítica internacional

La coyuntura política también llevó a Rafael López Aliaga a pronunciarse sobre temas que trascienden su gestión local. Consultado sobre el pedido de la fiscal Delia Espinoza de declarar ilegal el partido Fuerza Popular, el alcalde rechazó la iniciativa, calificando la acción como una interferencia en el proceso electoral. “No se pueden politizar los temas fiscales y judiciales. Es agredir un proceso electoral que está en marcha”, afirmó.

En el plano internacional, el alcalde respondió a las críticas por sus declaraciones en España, donde utilizó la expresión “reconquista del Perú”. Aseguró que este concepto hace referencia a la lucha contra la corrupción, la minería ilegal, el narcotráfico y el secuestro de menores.

En el mismo espacio de declaraciones, López Aliaga comentó el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán, acusada de recibir financiamiento ilícito relacionado con las empresas Odebrecht y OAS.

Antes de las declaraciones políticas, Rafael López Aliaga reanudó sus actividades como titular de la Municipalidad de Lima. Participó en la inauguración de la avenida Marco Puente Llanos, obra que busca fortalecer la conectividad de la ciudad, junto al alcalde distrital Franco Vidal. El alcalde reafirmó que su gestión continuará el impulso de proyectos de infraestructura hasta la fecha de su eventual salida.

Las próximas semanas serán decisivas para el mapa político nacional, donde la confirmación o no de la candidatura de López Aliaga marcaría el inicio formal de su carrera hacia las elecciones presidenciales de abril de 2026.