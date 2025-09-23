Jorge Luna sorprende al responder si será padrino del hijo de Ricardo Mendoza

Jorge Luna responde si será padrino del hijo de Ricardo Mendoza | TikTok

El anuncio de Ricardo Mendoza sobre la llegada de su primer hijo con Katya Mosquera sigue generando comentarios en el mundo del espectáculo. La noticia, revelada en pleno show en París con la Torre Eiffel como escenario, fue recibida con mucha emoción por parte de sus seguidores y amigos.

Sin embargo, ahora las miradas se dirigieron hacia Jorge Luna, su inseparable compañero en Hablando Huevadas, quien fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en padrino del bebé.

Las cámaras de Magaly TV La Firme abordaron a ambos humoristas tras el espectáculo, y mientras Ricardo irradiaba felicidad al hablar de la nueva etapa que le espera, Jorge no dudó en responder con su clásico estilo sarcástico y divertido.

Jorge Luna responde si será padrino del hijo de Ricardo Mendoza

Ante la pregunta de si aceptaría ser padrino del primogénito de su gran amigo, el comediante soltó una frase que arrancó risas: “No, no creo. Si me elige sería por conveniencia y no lo veo real”, dijo entre carcajadas.

Su declaración, aunque hecha en tono de broma, dejó a muchos sorprendidos. Si bien no negó la posibilidad por completo, tampoco la confirmó, manteniendo la duda entre los seguidores de ambos y generando comentarios en redes sociales sobre lo gracioso que resultaría ver a Luna en el rol de padrino.

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera hablan de su nueva etapa

Mientras Jorge se divierte con la especulación, Ricardo Mendoza continúa expresando la emoción que le genera convertirse en padre. El comediante aseguró que está viviendo un momento único en su vida y destacó la buena relación que ha formado con el hijo mayor de Katya, con quien ya convive y mantiene un lazo de cariño. “Estamos formando una familia muy bonita”, comentó, dejando ver la estabilidad y el entusiasmo con el que enfrenta esta etapa.

Ricardo Mendoza anuncia que será papá y promete boda con Katya Mosquera: “Formamos una familia bonita”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Katya, por su parte, también compartió su felicidad ante cámaras y se mostró tranquila con la llegada del bebé. “Mi hijo lo quiere un montón y está feliz porque va a ser el hermano mayor”, reveló, destacando que la noticia ha sido bien recibida dentro de su entorno familiar. La influencer señaló además que vive este proceso con calma, disfrutando de cada detalle al lado de Ricardo y preparándose para lo que viene.

El anuncio en París fue uno de los momentos más comentados, pues Mendoza sorprendió al público interrumpiendo su show para revelar la noticia. Con voz emocionada, miró hacia el cielo y exclamó: “Papá, vas a tener un nieto”, frase que arrancó aplausos y lágrimas entre los asistentes.

En cuanto a sus planes a futuro, la pareja confirmó que ya piensan en el matrimonio. Aunque inicialmente habían considerado enero como fecha para la boda, ahora buscan adelantarla para que el enlace se realice antes del nacimiento del bebé.

Ricardo Mendoza anuncia que será papá y promete boda con Katya Mosquera: “Formamos una familia bonita”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Queremos casarnos antes de que nazca”, explicó Ricardo, demostrando que desean dar este paso con la llegada de su hijo en camino.

Por ahora, Ricardo y Katya siguen disfrutando de la ilusión de la espera, mientras Jorge mantiene el papel del amigo bromista que siempre tiene un comentario sarcástico para cada ocasión. Lo que está claro es que, con padrino oficial o no, el futuro hijo de Mendoza crecerá rodeado de risas, cariño y mucho humor.