Hugo García pasea de la mano con Isabella Ladera en Miami: Pareja sigue unida pese a escándalo de filtración de video íntimo

Hugo García e Isabella Ladera volvieron a llamar la atención del público y de sus seguidores después de que el portal Instarándula publicara imágenes recientes de la pareja paseando en Miami, Estados Unidos. El video reveló un momento particular: el modelo peruano aparecía cargando la cartera de la influencer venezolana mientras ambos caminaban tomados de la mano, lo que generó reacciones y preguntas sobre la naturaleza de su relación.

La publicación ocurre poco tiempo después de que Isabella Ladera reiterara que solo mantiene una amistad con Hugo García. Pese a esas declaraciones, el registro de Instarándula muestra señales de cercanía en público y alimenta las conversaciones sobre un posible vínculo sentimental.

Durante el paseo en calles de Miami, los transeúntes captaron al exintegrante de Esto es Guerra caminando junto a la modelo venezolana. Según el video difundido por Instarándula, Hugo García sostiene la cartera de Isabella Ladera mientras mantienen un diálogo animado y sin mostrar incomodidad por la presencia de los curiosos.

El interés mediático sobre la pareja tomó un nuevo impulso a raíz de la exposición pública de Ladera tras la filtración no autorizada de videos de carácter íntimo que la involucraban con su expareja, el artista colombiano Beéle. El caso derivó en la presentación de una denuncia por parte de la venezolana ante autoridades estadounidenses, así como en publicaciones directas desde sus redes sociales afirmando su derecho a la privacidad y la defensa de su integridad.

Lejos de optar por el perfil bajo, Isabella Ladera ha buscado reactivar sus actividades en eventos y encuentros sociales en la ciudad de Miami. A través de sus historias, la modelo respondió a una de sus seguidores que había estado desaparecida de las redes sociales porque estaba pasando momentos difíciles, refiriéndose al incidente digital.

La aparición de imágenes con Hugo García paseando en zonas concurridas confirmaría el regreso de la influencer a la escena pública, pese a la controversia.

Por su parte, Hugo García mantuvo una actitud discreta respecto a su vínculo con Ladera. Ni él ni la influencer emitieron comentarios adicionales tras la difusión del video. Cabe indicar que la pareja en ningún momento ha perdido la comunicación. A través de sus redes, tanto la venezolana como el peruano no han dejado de dedicarse mensajes que dejan entrever que ha nacido en ellos una relación más que amical.

Disfrutan de salidas y conciertos

No es la primera vez que la pareja deja ver lo unidos que están. Hace unos días, ambos publicaron en sus historias de Instagram, imágenes donde se les ve disfrutando con amigos en común.

Además, Hugo e Isabella fueron junto a un concierto que brindó Gian Marco en Miami. Estas publicaciones dan a notar que están juntos desde hace varias semanas.

Madre de Hugo García dice que no lo ve enamorado de Isabella Ladera

Fabiola Silva, madre del modelo y exchico reality Hugo García, respondió a los recientes rumores sobre un posible romance entre su hijo y la influencer venezolana Isabella Ladera. En una entrevista telefónica con el programa América Hoy, Silva fue clara al manifestar que entre ambos solo existe una amistad y que las muestras de cercanía vistas públicamente no son prueba de una relación sentimental.

“No… Hugo no está en ninguna relación, son buenos amigos nomás. Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación. Hay una relación de amistad, de apoyo, pero no una relación sentimental”, afirmó Silva.

La madre del modelo remarcó que, aunque las imágenes puedan insinuar un romance, la realidad es distinta.

Durante la conversación, los conductores indagaron sobre los viajes y apariciones juntos, especialmente tras la polémica por la filtración de videos íntimos de Ladera con el cantante Beéle. Silva reafirmó: “No, nada, no, nada, absolutamente nada, nada de nada”. Ante la pregunta sobre si Hugo estaba enamorado, fue enfática: “No, no, no, no, lo veo tranquilo”.

Silva también expresó empatía por la situación vivida por Ladera, calificándola como “regia” y “encantadora”. Finalmente, aclaró que la vida personal de su hijo solo le compete a él: “Eso es cuestión de Hugo, yo no puedo decidir. Lo poco que me cuenta es que está tranquilo, están contentos y haciendo cosas por allá”.

