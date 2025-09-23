Perú

Hugo García pasea de la mano con Isabella Ladera en Miami: Pareja sigue unida pese a escándalo de filtración de video íntimo

El modelo peruano y la influencer venezolana fueron vistos juntos caminando por la ciudad estadounidense, pese a que ambos insisten en que los une solo una amistad.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Hugo García e Isabella Ladera pasean de la mano en Miami. Instarándula

Hugo García e Isabella Ladera volvieron a llamar la atención del público y de sus seguidores después de que el portal Instarándula publicara imágenes recientes de la pareja paseando en Miami, Estados Unidos. El video reveló un momento particular: el modelo peruano aparecía cargando la cartera de la influencer venezolana mientras ambos caminaban tomados de la mano, lo que generó reacciones y preguntas sobre la naturaleza de su relación.

La publicación ocurre poco tiempo después de que Isabella Ladera reiterara que solo mantiene una amistad con Hugo García. Pese a esas declaraciones, el registro de Instarándula muestra señales de cercanía en público y alimenta las conversaciones sobre un posible vínculo sentimental. 

Durante el paseo en calles de Miami, los transeúntes captaron al exintegrante de Esto es Guerra caminando junto a la modelo venezolana. Según el video difundido por Instarándula, Hugo García sostiene la cartera de Isabella Ladera mientras mantienen un diálogo animado y sin mostrar incomodidad por la presencia de los curiosos.

Isabella Ladera y Hugo García
Isabella Ladera y Hugo García son vistos caminado de la mano en Miami.

El interés mediático sobre la pareja tomó un nuevo impulso a raíz de la exposición pública de Ladera tras la filtración no autorizada de videos de carácter íntimo que la involucraban con su expareja, el artista colombiano Beéle. El caso derivó en la presentación de una denuncia por parte de la venezolana ante autoridades estadounidenses, así como en publicaciones directas desde sus redes sociales afirmando su derecho a la privacidad y la defensa de su integridad. 

Lejos de optar por el perfil bajo, Isabella Ladera ha buscado reactivar sus actividades en eventos y encuentros sociales en la ciudad de Miami. A través de sus historias, la modelo respondió a una de sus seguidores que había estado desaparecida de las redes sociales porque estaba pasando momentos difíciles, refiriéndose al incidente digital.

La aparición de imágenes con Hugo García paseando en zonas concurridas confirmaría el regreso de la influencer a la escena pública, pese a la controversia.

Por su parte, Hugo García mantuvo una actitud discreta respecto a su vínculo con Ladera. Ni él ni la influencer emitieron comentarios adicionales tras la difusión del video. Cabe indicar que la pareja en ningún momento ha perdido la comunicación. A través de sus redes, tanto la venezolana como el peruano no han dejado de dedicarse mensajes que dejan entrever que ha nacido en ellos una relación más que amical.

Isabella Ladera y Hugo García
Isabella Ladera y Hugo García han mantenido la comunicación y se dedican mensajes.
Isabella Ladera y Hugo García
Isabella Ladera y Hugo García se muestran muy cercanos.

Disfrutan de salidas y conciertos

No es la primera vez que la pareja deja ver lo unidos que están. Hace unos días, ambos publicaron en sus historias de Instagram, imágenes donde se les ve disfrutando con amigos en común.

Isabella Ladera y Hugo García
Isabella Ladera y Hugo García pasan momentos juntos.

Además, Hugo e Isabella fueron junto a un concierto que brindó Gian Marco en Miami. Estas publicaciones dan a notar que están juntos desde hace varias semanas.

Hugo García reaparece con Isabella Ladera tras filtración de videos íntimos. IG

Madre de Hugo García dice que no lo ve enamorado de Isabella Ladera

Fabiola Silva, madre del modelo y exchico reality Hugo García, respondió a los recientes rumores sobre un posible romance entre su hijo y la influencer venezolana Isabella Ladera. En una entrevista telefónica con el programa América Hoy, Silva fue clara al manifestar que entre ambos solo existe una amistad y que las muestras de cercanía vistas públicamente no son prueba de una relación sentimental.

“No… Hugo no está en ninguna relación, son buenos amigos nomás. Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación. Hay una relación de amistad, de apoyo, pero no una relación sentimental”, afirmó Silva.

La madre del modelo remarcó que, aunque las imágenes puedan insinuar un romance, la realidad es distinta.

Durante la conversación, los conductores indagaron sobre los viajes y apariciones juntos, especialmente tras la polémica por la filtración de videos íntimos de Ladera con el cantante Beéle. Silva reafirmó: “No, nada, no, nada, absolutamente nada, nada de nada”. Ante la pregunta sobre si Hugo estaba enamorado, fue enfática: “No, no, no, no, lo veo tranquilo”.

Silva también expresó empatía por la situación vivida por Ladera, calificándola como “regia” y “encantadora”. Finalmente, aclaró que la vida personal de su hijo solo le compete a él: “Eso es cuestión de Hugo, yo no puedo decidir. Lo poco que me cuenta es que está tranquilo, están contentos y haciendo cosas por allá”.

Mamá de Hugo García descarta relación entre Isabella Ladera y su hijo: “No lo veo enamorado” | América TV

Temas Relacionados

Hugo GarcíaIsabella Laderaperu-entretenimiento

Más Noticias

Hernán Romero, figura emblemática de la actuación peruana, murió a los 83 años

Con más de seis décadas de trayectoria, Romero fue un referente de la actuación nacional, admirado por colegas y público. Su partida deja un profundo vacío en la cultura peruana.

Hernán Romero, figura emblemática de

Jorge Luna sorprende al responder si será padrino del hijo de Ricardo Mendoza

El comediante sorprendió con su decisión en caso sea invitado a bautizar al primogénito de su gran amigo

Jorge Luna sorprende al responder

“Muchos peruanos nos denigraban y Rizola nos quitó los celulares”: Voleibolista de Perú Sub 17 hizo fuerte confesión tras Sudamericano

Victoria Olavarría reveló la medida que tomó el técnico de la selección peruana para que no les afectara las críticas. “Nos decían que éramos gorditas o flaquitas”, añadió

“Muchos peruanos nos denigraban y

“A Christian Cueva le hicieron un préstamo de 80 mil dólares”: la crítica de exjugador ecuatoriano a Emelec tras no valorar a ‘joya’ de 20 años

Iván Hurtado reveló que el ‘bombillo’ le dio una suma de dinero importante al ‘10′ peruano luego de que no querer mejorarle el contrato a Diogo Bagüí

“A Christian Cueva le hicieron

Digemid ordena retiro inmediato de ketorolaco y otros fármacos tras detectarse partículas extrañas en su composición

La medida incluye la destrucción total de los lotes afectados y distribuidos en el país, con el fin de proteger a los pacientes

Digemid ordena retiro inmediato de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juicio a Susana Villarán por

Juicio a Susana Villarán por millonarios aportes de Odebrecht y OAS se retomará este miércoles 24 de septiembre

Susana Villarán admite que recibió dinero de Odebrecht, pero rechaza ser una persona corrupta: “Sí fue una suma importante”

Jóvenes peruanos sienten vergüenza de los partidos políticos: Urpi Torrado de Datum advierte ausentismo en las próximas Elecciones 2026

Juan José Santiváñez a favor de retirar a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela: “Si yo fuera el fiscal de la Nación, lo haría”

Arturo Fernández es condenado a un año de prisión efectiva por difamación: exalcalde de Trujillo afirma que apelará

ENTRETENIMIENTO

Murió Hernán Romero, figura emblemática

Murió Hernán Romero, figura emblemática de la actuación peruana, a los 83 años

La emotiva reacción del padre de Ricardo Mendoza tras enterarse de que será abuelo en pleno show en París: “Es un regalo”

Magaly Medina cuestiona el carisma de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía Copello en ‘MQM’: “No tiene chispa”

Mamá de Hugo García descarta relación entre Isabella Ladera y su hijo: “No lo veo enamorado”

Magaly Medina se burla del cumpleaños de Richard Acuña: “Se quedó sin plata después del quinceañero”

DEPORTES

“Muchos peruanos nos denigraban y

“Muchos peruanos nos denigraban y Rizola nos quitó los celulares”: Voleibolista de Perú Sub 17 hizo fuerte confesión tras Sudamericano

“A Christian Cueva le hicieron un préstamo de 80 mil dólares”: la crítica de exjugador ecuatoriano a Emelec tras no valorar a ‘joya’ de 20 años

Óscar Ibáñez reveló si puso a los jugadores de la selección peruana en contra de Jean Ferrari: “Son personas adultas”

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?